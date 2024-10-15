https://sarabic.ae/20241015/الأمم-المتحدة-اعتداء-إسرائيل-على-اليونيفيل-هو-هجوم-على-المجتمع-الدولي-بأكمله-1093777819.html

الأمم المتحدة: اعتداء إسرائيل على اليونيفيل هو هجوم على المجتمع الدولي بأكمله

الأمم المتحدة: اعتداء إسرائيل على اليونيفيل هو هجوم على المجتمع الدولي بأكمله

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان، أندريا تينينتي، أن "الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من قبل إسرائيل هو بمثابة هجوم... 15.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-15T11:51+0000

2024-10-15T11:51+0000

2024-10-15T11:51+0000

اليونيفيل

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1e/1080559449_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7eda43ff143f6b8d7c9e6cf7e8fa0de.jpg

وقال تينينتي خلال مقابلة صحفية: "يتفق الجميع على أن إسرائيل لا ينبغي أن تتصرف بهذه الطريقة ضد قوات حفظ السلام في المنطقة، لأن الهجوم عليها ليس مجرد هجوم على 50 دولة (تزودهم بأفراد عسكريين لعملية حفظ السلام في لبنان) بل هو هجوم خطير على المجتمع الدولي".وقال تينينتي إن "منح قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، الحق في استخدام القوة العسكرية مهمة صعبة للغاية، لأن ذلك يتطلب قراراً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وموافقة لبنان، فضلاً عن القوات، التي من غير المرجح أن يكون أعضاء الأمم المتحدة على استعداد لتقديمها، لأنهم لا يريدون زيادة تأجيج الصراع".وردًا على سؤال عما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، والتي تم تحديدها على أنها "متعمدة"، تمنح أصحاب الخوذ الزرقاء الحق في الرد بالقوة دفاعا عن النفس، قال تينينتي إنه "بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لقوات حفظ السلام الحق في القيام بذلك"، لكنه أكد أن "قوات الأمم المتحدة لا تريد أن تصبح جزءا من صراع مسلح".وتم الإبلاغ عن وقوع خسائر عسكرية في صفوف الخوذ الزرقاء، وأوصت إسرائيل قوات حفظ السلام بالانسحاب 5 كيلومترات إلى الشمال بسبب القتال مع "حزب الله".وفي وقت سابق، قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، إن "قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، ستبقى في مواقعها، على الرغم من القصف والمطالبات الإسرائيلية بإعادة الانتشار".ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات."اليونيفيل" في جنوب لبنان بعد قرار التمديد... تحديات ومصاعب وجهود مستمرة لعدم انزلاق الأمور"اليونفيل" تعلن إصابة 3 من جنودها في انفجار قرب مركبتهم جنوبي لبنان

https://sarabic.ae/20241013/اليونيفيل-دبابتان-تابعتان-للجيش-الإسرائيلي-دمرتا-البوابة-الرئيسية-لموقعنا-في-بلدة-رامية-جنوبي-لبنان-1093711635.html

https://sarabic.ae/20241013/نتنياهو-لغوتيريش-يجب-سحب-قوات-اليونيفيل-من-جنوب-لبنان-1093703643.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اليونيفيل, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم