https://sarabic.ae/20241015/الأمم-المتحدة-تدرس-تبعات-قيام-أوكرانيا-بحظر-استخدام-اللغة-الروسية-1093773461.html
الأمم المتحدة تدرس تبعات قيام أوكرانيا بحظر استخدام اللغة الروسية
الأمم المتحدة تدرس تبعات قيام أوكرانيا بحظر استخدام اللغة الروسية
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، سيف ماغانغو، اليوم الثلاثاء، عن علم المفوضية بمشروع "قانون" البرلمان الأوكراني، الذي يحظر استخدام... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T10:07+0000
2024-10-15T10:07+0000
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روسيا
سلاح روسيا
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وقال ماغانغو، في تصريح لـ"سبوتنيك": "نحن على علم بمشروع "قانون" تم تسجيله، في الآونة الأخيرة بالبرلمان الأوكراني، والذي يتضمن تعديلات على "قانون أوكرانيا المتعلق بالتعليم"، ونقوم حاليًا بتحليل أحكامه".وأعلنت روسيا في 24 فبراير/ شباط 2022، بدء عملية عسكرية خاصة، تهدف إلى حماية سكان دونباس، على خلفية تعرضهم للاضطهاد( بما في ذلك منعهم من استخدام لغتهم الأم الروسية) والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الأمم المتحدة تدرس تبعات قيام أوكرانيا بحظر استخدام اللغة الروسية
كشف المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، سيف ماغانغو، اليوم الثلاثاء، عن علم المفوضية بمشروع "قانون" البرلمان الأوكراني، الذي يحظر استخدام اللغة الروسية في المدارس الأوكرانية، مؤكدًا أن المفوضية تقوم بتحليله.
وقال ماغانغو، في تصريح لـ"سبوتنيك": "نحن على علم بمشروع "قانون" تم تسجيله، في الآونة الأخيرة بالبرلمان الأوكراني، والذي يتضمن تعديلات على "قانون أوكرانيا المتعلق بالتعليم"، ونقوم حاليًا بتحليل أحكامه".
ويعد استخدام اللغة الروسية من القضايا الجدلية على المستوى السياسي بين روسيا وأوكرانيا، إذ أن كييف ترفض أن تكون اللغة الروسية لغة رسمية، وموسكو ترى أنع في منع كييف هذا اضطهادا لحقوق الرعايا وخاصة أن أغلب المناطق الشرقية من أوكرانيا يعتبرون الروسية لغتهم الأم.
وفرضت السلطات المحلية في أوكرانيا حظرا كاملا على الأعمال الفنية والكتب والأفلام والمسرحيات والأغاني باللغة الروسية، وتم حظر دراسة اللغة الروسية في المدارس والجامعات، كما يفرض على تلاميذ المدارس التحدث باللغة الأوكرانية حتى أثناء فترات الراحة.
ووفقا لمصادر أوكرانية، رغم فرض الحظر الكامل على اللغة الروسية، يواصل مواطنو أوكرانيا استخدام اللغة الروسية على نطاق واسع في الحياة اليومية، فإن نسبة كبيرة من الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة لا يفهمون اللغة الأوكرانية على الإطلاق.
وأعلنت روسيا في 24 فبراير/ شباط 2022، بدء عملية عسكرية خاصة
، تهدف إلى حماية سكان دونباس، على خلفية تعرضهم للاضطهاد( بما في ذلك منعهم من استخدام لغتهم الأم الروسية) والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.