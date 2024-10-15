https://sarabic.ae/20241015/سيئول-بيونغ-يانغ-تنسف-طرقا-كانت-تربطها-بكوريا-الجنوبية-فيديو-1093763032.html

سيئول: بيونغ يانغ تنسف طرقا كانت تربطها بكوريا الجنوبية... فيديو

سيئول: بيونغ يانغ تنسف طرقا كانت تربطها بكوريا الجنوبية... فيديو

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أقدمت على خطوة جديدة ضد جارتها الجنوبية، في ظل التوتر المستمر بين الدولتين، تمثلت بنسف أجزاء... 15.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-15T07:42+0000

2024-10-15T07:42+0000

2024-10-15T07:42+0000

العالم

أخبار العالم الآن

كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كوريا الجنوبية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103934/52/1039345256_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_0029873586b2d8037d2c57f51f7510b8.jpg

وأعلن جيش كوريا الجنوبية، أن "بيونغ يانغ نسفت أجزاء من طريقي غيونغوي ودونغهيه، اللذان كانا يربطان بين الشمال والجنوب"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.وقالت الوكالة إن "هذه الخطوة تأتي بعد تعهد بيونغ يانغ، سابقا، بقطع الطرق والسكك الحديدية التي كانت تمثل رمزا للتعاون بينهما في السابق".ولفتت الوكالة إلى أن "جيش كوريا الشمالية قام أيضا بأنشطة إضافية باستخدام معدات ثقيلة، لكنه لم يتسبب في أي أضرار تخص كوريا الجنوبية".وأكدت أن "جيش كوريا الجنوبية رد على تلك الخطوات بإطلاق أعيرة نارية جنوب خط ترسيم الحدود العسكرية"، مشيرة إلى أنه "يراقب أنشطة الجيش الكوري الشمالي ويحافظ على استعداده وثباته في ظل التعاون مع الولايات المتحدة".وكانت بيونغ يانغ، قد أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستنفذ خطة الفصل التام بين الكوريتين، حتى لا يحدث أي سوء تقدير أو اشتباك عرضي خلال تنفيذ مهام التفجير.وتأتي تحركات بيونغ يانغ، بعدما أعلن الزعيم الكوري الشمالي، في وقت سابق، أن الكوريتين دولتان متعاديتان وأنه سيتم إزالة جميع الخطوط الرابطة بينهما وإنشاء أسلاك شائكة وحواجز مضادة للدبابات وزراعة ألغام في المناطق الحدودية.وشهدت الجمعة الماضية، رصد طائرة مسيرة تابعة لكوريا الجنوبية في سماء بيونغ يانغ، وهي الخطوة التي ردت عليها كوريا الشمالية بالتحذير بما وصفته بـ"الكارثة المروعة" إذا كررت سيئول هذه الخطوة، بينما لم تؤكد الأخيرة أو تنفي مسؤوليتها عن الطائرة المسيرة، محذرة من نهاية ما وصفته بـ"نظام الشمال" إذا أقدم على الإضرار بجارته الجنوبية.

https://sarabic.ae/20241013/بعد-تصريحات-شقيقة-كيم-جونغ-أون-وزارة-دفاع-كوريا-الجنوبية-تهدد-بنهاية-نظام-جارتها-الشمالية-1093705485.html

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية