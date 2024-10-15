https://sarabic.ae/20241015/طرد-دبلوماسيين-متبادل-بين-كندا-والهند-1093761248.html

طرد دبلوماسيين متبادل بين كندا والهند

طرد دبلوماسيين متبادل بين كندا والهند

سبوتنيك عربي

طردت كل من الهند وكندا، بشكل متبادل، 6 دبلوماسيين بعدما أعلنت نيودلهي أن سفيرها المفوض لدى كندا، اعتُبر ضمن "أشخاص موضع اهتمام" في قضية مقتل زعيم انفصالي من... 15.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-15T05:51+0000

2024-10-15T05:51+0000

2024-10-15T05:51+0000

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وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن "كندا اضطرت إلى طرد دبلوماسيين هنديين لأن المفاوضات مع نيودلهي، بما في ذلك مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لم تسفر عن نتائج".وقالت وزارة الخارجية الهندية، في بيان يوم الاثنين: "لا نثق في التزام الحكومة الكندية الحالية بضمان أمنهم. لذلك قررت حكومة الهند سحب السفير المفوض ودبلوماسيين ومسؤولين آخرين مستهدفين".ولم تذكر الهند تفاصيل هذا التحقيق لكن العلاقات بين البلدين متوترة منذ عام 2023، عندما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن لديه أدلة تربط هنودا باغتيال زعيم من طائفة السيخ على الأراضي الكندية.وقال تردو: "لقد تحدثت مباشرة مع رئيس الوزراء مودي. تحدثنا مع زملائي من المخابرات (الهندية) ولسوء الحظ، في كل خطوة على الطريق، سواء بعد بياني في مجلس العموم، في سبتمبر (أيلول) الماضي وحتى الآن، كان رد الحكومة الهندية هو الإنكار".وتعتقد كندا أن دبلوماسيين هنودا متورطين في مؤامرة لقتل أحد زعماء طائفة السيخ، هارديب سينغ نيجار.وقُتل هارديب سينغ نيجار، في 18 يونيو/ حزيران 2023، برصاص مهاجمين ملثمين في مرآب معبد للسيخ قرب فانكوفر على ساحل كندا الغربي."أكبر عملية نصب في تاريخ دولة عربية"... توقيف "يسرى" بعد أسابيع طويلة من الفرارالهند.. مئات المسافرين في 3 رحلات دولية من مومباي يصابون بالذعر بسبب تهديدات أمنية

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