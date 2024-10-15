https://sarabic.ae/20241015/محافظ-بعلبك-الهرمل-اللبنانية-لـسبوتنيك-البقاع-يعاني-من-الحصار-والرسالة-الإسرائيلية-واضحة-1093776834.html
محافظ بعلبك الهرمل اللبنانية لـ"سبوتنيك": البقاع يعاني من الحصار والرسالة الإسرائيلية واضحة
محافظ بعلبك الهرمل اللبنانية لـ"سبوتنيك": البقاع يعاني من الحصار والرسالة الإسرائيلية واضحة
سبوتنيك عربي
أكد بشير خضر، محافظ بعلبك - الهرمل شرقي لبنان، أن "منطقة البقاع تعاني من حصار شديد، وهو ما تجلى بوضوح في الهجوم الذي استهدف قافلة المساعدات الإنسانية". 15.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال خضر لوكالة "سبوتنيك": "هناك إصرار على شن الغارات خلال مرور القافلة، والتي كانت تحمل مساعدات ضرورية للأهالي".وأشار إلى أن "الشاحنة كانت مكشوفة، ما يدل على أنها كانت تحمل مساعدات إغاثية تتضمن أغطية وفرشاً وموادا غذائية، على الرغم من تعرض السائق للإصابة، تمكنا من إيصال جميع المساعدات".وأضاف: "معظم المؤسسات في بعلبك - الهرمل مغلقة، مما يعكس الوضع الصعب الذي تعاني منه المنطقة"، وتابع: "المساعدات التي تم تقديمها متنوعة، تشمل الدعم من الهيئة العليا للإغاثة وبعض المساعدات الدولية".كما أشار خضر إلى أنه في "أحد محطات الوقود في بعلبك، تم توزيع المازوت والمحروقات للناس"، وناشد محافظ بعلبك - الهرمل "الأهالي بضرورة تخزين المواد الغذائية والمحروقات، تحسبًا لفصل الشتاء"، معبراً عن "مخاوفه من انقطاع الطرق والسبل للوصول إلى بعلبك".وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهراً بعد إعلان "حزب الله" فتح "جبهة مساندة" لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.ومنذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، تصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، عقب تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، التي يستخدمها عناصر "حزب الله"، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً وإصابة نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية."نحن مكشوفون وعاجزون".. قوات النخبة الإسرائيلية تختبئ في قناة للصرف الصحي.. صورنتنياهو: سنضرب "حزب الله" بلا رحمة في كل لبنان بما فيها بيروت
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان, إسرائيل
محافظ بعلبك الهرمل اللبنانية لـ"سبوتنيك": البقاع يعاني من الحصار والرسالة الإسرائيلية واضحة
حصري
أكد بشير خضر، محافظ بعلبك - الهرمل شرقي لبنان، أن "منطقة البقاع تعاني من حصار شديد، وهو ما تجلى بوضوح في الهجوم الذي استهدف قافلة المساعدات الإنسانية".
وقال خضر لوكالة "سبوتنيك": "هناك إصرار على شن الغارات خلال مرور القافلة، والتي كانت تحمل مساعدات ضرورية للأهالي".
وأضاف: "الرسالة الإسرائيلية كانت واضحة، حيث تهدف إلى فرض حصار على المنطقة لمنع وصول المساعدات".
وأشار إلى أن "الشاحنة كانت مكشوفة، ما يدل على أنها كانت تحمل مساعدات إغاثية تتضمن أغطية وفرشاً وموادا غذائية، على الرغم من تعرض السائق للإصابة، تمكنا من إيصال جميع المساعدات".
وتحدث خضر عن تأثير العدوان الإسرائيلي على السكان، قائلا: "غادر بعض الأهالي إلى مناطق أخرى داخل لبنان أو إلى سوريا، بينما بقي آخرون في قراهم، مما زاد من الصعوبات في توزيع المساعدات، خاصة في المرحلة الأولى من العدوان"، معلنًا أنه "تم فتح منصة للمقيمين داخل المنازل لتسجيل احتياجاتهم إلا أن ذلك يتطلب كوادر بشرية وهو أمر محفوف بالمخاطر".
وأضاف: "معظم المؤسسات في بعلبك - الهرمل مغلقة، مما يعكس الوضع الصعب الذي تعاني منه المنطقة"، وتابع: "المساعدات التي تم تقديمها متنوعة، تشمل الدعم من الهيئة العليا للإغاثة وبعض المساعدات الدولية".
كما أشار خضر إلى أنه في "أحد محطات الوقود في بعلبك، تم توزيع المازوت والمحروقات للناس"، وناشد محافظ بعلبك - الهرمل "الأهالي بضرورة تخزين المواد الغذائية والمحروقات، تحسبًا لفصل الشتاء"، معبراً عن "مخاوفه من انقطاع الطرق والسبل للوصول إلى بعلبك".
وفيما يتعلق بقلعة بعلبك، أكد المحافظ أنها "لم تتعرض لأي أضرار"، مضيفًا أن "الأنباء حول سقوط أحد الأعمدة غير صحيحة".
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي
، منذ أكثر من 12 شهراً بعد إعلان "حزب الله" فتح "جبهة مساندة" لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
ومنذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، تصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، عقب تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، التي يستخدمها عناصر "حزب الله"، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً وإصابة نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.