محافظ بعلبك الهرمل اللبنانية لـ"سبوتنيك": البقاع يعاني من الحصار والرسالة الإسرائيلية واضحة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أمريكا تخادع بالحلول الدبلوماسية بينما تمد إسرائيل بكل ما يلزم من أدوات القتل والتدمير
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:18 GMT
33 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:55 GMT
248 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241015/محافظ-بعلبك-الهرمل-اللبنانية-لـسبوتنيك-البقاع-يعاني-من-الحصار-والرسالة-الإسرائيلية-واضحة-1093776834.html
محافظ بعلبك الهرمل اللبنانية لـ"سبوتنيك": البقاع يعاني من الحصار والرسالة الإسرائيلية واضحة
محافظ بعلبك الهرمل اللبنانية لـ"سبوتنيك": البقاع يعاني من الحصار والرسالة الإسرائيلية واضحة
سبوتنيك عربي
أكد بشير خضر، محافظ بعلبك - الهرمل شرقي لبنان، أن "منطقة البقاع تعاني من حصار شديد، وهو ما تجلى بوضوح في الهجوم الذي استهدف قافلة المساعدات الإنسانية". 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T11:03+0000
2024-10-15T11:03+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
لبنان
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093535362_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1157fbf8f3da1f987d6440bce071d1e.jpg
وقال خضر لوكالة "سبوتنيك": "هناك إصرار على شن الغارات خلال مرور القافلة، والتي كانت تحمل مساعدات ضرورية للأهالي".وأشار إلى أن "الشاحنة كانت مكشوفة، ما يدل على أنها كانت تحمل مساعدات إغاثية تتضمن أغطية وفرشاً وموادا غذائية، على الرغم من تعرض السائق للإصابة، تمكنا من إيصال جميع المساعدات".وأضاف: "معظم المؤسسات في بعلبك - الهرمل مغلقة، مما يعكس الوضع الصعب الذي تعاني منه المنطقة"، وتابع: "المساعدات التي تم تقديمها متنوعة، تشمل الدعم من الهيئة العليا للإغاثة وبعض المساعدات الدولية".كما أشار خضر إلى أنه في "أحد محطات الوقود في بعلبك، تم توزيع المازوت والمحروقات للناس"، وناشد محافظ بعلبك - الهرمل "الأهالي بضرورة تخزين المواد الغذائية والمحروقات، تحسبًا لفصل الشتاء"، معبراً عن "مخاوفه من انقطاع الطرق والسبل للوصول إلى بعلبك".وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهراً بعد إعلان "حزب الله" فتح "جبهة مساندة" لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.ومنذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، تصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، عقب تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، التي يستخدمها عناصر "حزب الله"، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً وإصابة نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية."نحن مكشوفون وعاجزون".. قوات النخبة الإسرائيلية تختبئ في قناة للصرف الصحي.. صورنتنياهو: سنضرب "حزب الله" بلا رحمة في كل لبنان بما فيها بيروت
https://sarabic.ae/20241015/طائرات-حزب-الله-المسيرة-تكشف-أخطر-ثغرات-القبة-الحديدية-1093768445.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093535362_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_760c460a7cfcb60c151b25b654f23db7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان, إسرائيل

محافظ بعلبك الهرمل اللبنانية لـ"سبوتنيك": البقاع يعاني من الحصار والرسالة الإسرائيلية واضحة

11:03 GMT 15.10.2024
© AP Photo / Hussein Mallaمشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ قرية كفرمان، في مرجعيون، لبنان
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ قرية كفرمان، في مرجعيون، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
حصري
أكد بشير خضر، محافظ بعلبك - الهرمل شرقي لبنان، أن "منطقة البقاع تعاني من حصار شديد، وهو ما تجلى بوضوح في الهجوم الذي استهدف قافلة المساعدات الإنسانية".
وقال خضر لوكالة "سبوتنيك": "هناك إصرار على شن الغارات خلال مرور القافلة، والتي كانت تحمل مساعدات ضرورية للأهالي".

وأضاف: "الرسالة الإسرائيلية كانت واضحة، حيث تهدف إلى فرض حصار على المنطقة لمنع وصول المساعدات".

وأشار إلى أن "الشاحنة كانت مكشوفة، ما يدل على أنها كانت تحمل مساعدات إغاثية تتضمن أغطية وفرشاً وموادا غذائية، على الرغم من تعرض السائق للإصابة، تمكنا من إيصال جميع المساعدات".

وتحدث خضر عن تأثير العدوان الإسرائيلي على السكان، قائلا: "غادر بعض الأهالي إلى مناطق أخرى داخل لبنان أو إلى سوريا، بينما بقي آخرون في قراهم، مما زاد من الصعوبات في توزيع المساعدات، خاصة في المرحلة الأولى من العدوان"، معلنًا أنه "تم فتح منصة للمقيمين داخل المنازل لتسجيل احتياجاتهم إلا أن ذلك يتطلب كوادر بشرية وهو أمر محفوف بالمخاطر".

وأضاف: "معظم المؤسسات في بعلبك - الهرمل مغلقة، مما يعكس الوضع الصعب الذي تعاني منه المنطقة"، وتابع: "المساعدات التي تم تقديمها متنوعة، تشمل الدعم من الهيئة العليا للإغاثة وبعض المساعدات الدولية".
حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
طائرات "حزب الله" المسيرة تكشف أخطر ثغرات "القبة الحديدية"
09:13 GMT
كما أشار خضر إلى أنه في "أحد محطات الوقود في بعلبك، تم توزيع المازوت والمحروقات للناس"، وناشد محافظ بعلبك - الهرمل "الأهالي بضرورة تخزين المواد الغذائية والمحروقات، تحسبًا لفصل الشتاء"، معبراً عن "مخاوفه من انقطاع الطرق والسبل للوصول إلى بعلبك".

وفيما يتعلق بقلعة بعلبك، أكد المحافظ أنها "لم تتعرض لأي أضرار"، مضيفًا أن "الأنباء حول سقوط أحد الأعمدة غير صحيحة".

وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهراً بعد إعلان "حزب الله" فتح "جبهة مساندة" لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
ومنذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، تصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، عقب تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، التي يستخدمها عناصر "حزب الله"، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً وإصابة نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.
"نحن مكشوفون وعاجزون".. قوات النخبة الإسرائيلية تختبئ في قناة للصرف الصحي.. صور
نتنياهو: سنضرب "حزب الله" بلا رحمة في كل لبنان بما فيها بيروت
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала