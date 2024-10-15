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"نحن مكشوفون وعاجزون".. قوات النخبة الإسرائيلية تختبئ في قناة للصرف الصحي.. صور
"نحن مكشوفون وعاجزون".. قوات النخبة الإسرائيلية تختبئ في قناة للصرف الصحي.. صور
سبوتنيك عربي
نشرت قناة عبرية، أمس الاثنين، صورا لاختباء عدد من قوات النخبة الإسرائيلية في قناة للصرف الصحي، أثناء تفعيل صفارات الإنذار بعد إطلاق حزب الله اللبناني عددا من... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T00:08+0000
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وذكرت القناة 14 الإسرئيلية، مساء أمس الاثنين، أن الجنود الإسرائيليين اختبئوا في قناة صرف صحي أثناء تفعيل الإنذار وسط بلادهم، بسبب عدم وجود ملاجئ ومساحات محمية داخل قاعدة عسكرية كبيرة ومركزية، بعد إطلاق صواريخ من لبنان.وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن هناك حالة من الاستياء والغضب بين قادة القاعدة العسكرية "بنيامينا" شمالي إسرائيل، حيث صرحوا بالقول: "هل ينتظر رئيس الأركان كارثة أخرى؟ نحن مكشوفون تماما وعاجزون".وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الاثنين، سقوط 3 قتلى و67 مصابا بينهم 9 بحالة حرجة للغاية جراء انفجار طائرة مسيرة في بنيامينا جنوبي حيفا.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "حزب الله نجح بخداع منظومة الدفاع الجوي وأطلق رشقة صواريخ للتغطية على المسيرة"، مشيرة إلى أن "المسيرة أطلقت صاروخا تجاه الموقع قبل انفجارها فيه".من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بالتحقيق في سقوط المسيرة قرب بنيامينا جنوب حيفا دون تفعيل أي تحذير، مؤكدا أن سلاح الجو اعترض قبل قليل مسيرة في المنطقة البحرية الشمالية أطلقت من الأراضي اللبنانية.وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق، "إصابة 3 عسكريين في اعتداء إسرائيلي استهدف آليتين عسكريتين في بلدة برج الملوك - مرجعيون".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، إصابة 25 جنديا، اثنان منهم بجروح خطيرة في معارك مختلفة داخل الأراضي اللبنانية.وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى سحب الجنود الأمميين من مناطق القتال التي تشهد نشاطا لـ"حزب الله".
https://sarabic.ae/20241014/حزب-الله-يستهدف-عشرات-المواقع-التابعة-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1093758326.html
https://sarabic.ae/20241014/لبنان-يتقدم-بشكوى-إلى-مجلس-الأمن-والأمم-المتحدة-بشأن-العدوان-الإسرائيلي-1093753413.html
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العالم العربي, الأخبار, قطاع غزة, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, الأخبار, قطاع غزة, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"نحن مكشوفون وعاجزون".. قوات النخبة الإسرائيلية تختبئ في قناة للصرف الصحي.. صور

00:08 GMT 15.10.2024 (تم التحديث: 00:09 GMT 15.10.2024)
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورتشييع جنود من الجيش الإسرائيلي قتلوا نتيجة تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تشييع جنود من الجيش الإسرائيلي قتلوا نتيجة تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نشرت قناة عبرية، أمس الاثنين، صورا لاختباء عدد من قوات النخبة الإسرائيلية في قناة للصرف الصحي، أثناء تفعيل صفارات الإنذار بعد إطلاق حزب الله اللبناني عددا من الصواريخ على الشمال الإسرائيلي.
وذكرت القناة 14 الإسرئيلية، مساء أمس الاثنين، أن الجنود الإسرائيليين اختبئوا في قناة صرف صحي أثناء تفعيل الإنذار وسط بلادهم، بسبب عدم وجود ملاجئ ومساحات محمية داخل قاعدة عسكرية كبيرة ومركزية، بعد إطلاق صواريخ من لبنان.
وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن هناك حالة من الاستياء والغضب بين قادة القاعدة العسكرية "بنيامينا" شمالي إسرائيل، حيث صرحوا بالقول: "هل ينتظر رئيس الأركان كارثة أخرى؟ نحن مكشوفون تماما وعاجزون".
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
"حزب الله" يستهدف عشرات المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
أمس, 22:26 GMT
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الاثنين، سقوط 3 قتلى و67 مصابا بينهم 9 بحالة حرجة للغاية جراء انفجار طائرة مسيرة في بنيامينا جنوبي حيفا.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "حزب الله نجح بخداع منظومة الدفاع الجوي وأطلق رشقة صواريخ للتغطية على المسيرة"، مشيرة إلى أن "المسيرة أطلقت صاروخا تجاه الموقع قبل انفجارها فيه".
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بالتحقيق في سقوط المسيرة قرب بنيامينا جنوب حيفا دون تفعيل أي تحذير، مؤكدا أن سلاح الجو اعترض قبل قليل مسيرة في المنطقة البحرية الشمالية أطلقت من الأراضي اللبنانية.
وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق، "إصابة 3 عسكريين في اعتداء إسرائيلي استهدف آليتين عسكريتين في بلدة برج الملوك - مرجعيون".
يقف عمال الإنقاذ التابعون لحزب الله، في المنتصف من الأسفل، على أنقاض المباني المدمرة التي ضربتها الغارات الجوية الإسرائيلية ليل السبت، في بلدة النبطية، جنوب لبنان، الأحد 13 أكتوبر2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن "العدوان الإسرائيلي"
أمس, 17:47 GMT
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، إصابة 25 جنديا، اثنان منهم بجروح خطيرة في معارك مختلفة داخل الأراضي اللبنانية.
وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى سحب الجنود الأمميين من مناطق القتال التي تشهد نشاطا لـ"حزب الله".
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