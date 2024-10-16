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الرئيس المصري يعين رئيسا جديدا للمخابرات بدلا من عباس كامل
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الرئيس المصري يعين رئيسا جديدا للمخابرات بدلا من عباس كامل
الرئيس المصري يعين رئيسا جديدا للمخابرات بدلا من عباس كامل
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين رئيس جديد للمخابرات بدلا من اللواء عباس كامل. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T15:04+0000
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واختار السيسي، حسن محمود رشاد، ليتولى رئاسة الجهاز الذي اُنشئ عام 1954 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وفقا لوكالة أنباء "الشرق الأوسط".تخرج حسن محمود رشاد في الكلية الفنية العسكرية، وتدرج في المناصب بجهاز المخابرات العامة، إلى أن تمت ترقيته لدرجة وكيل جهاز المخابرات.وكان اللواء عباس كامل، قد أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو/حزيران من عام 2018 كرئيس لجهاز المخابرات العامة خلفا للواء خالد فوزي.
https://sarabic.ae/20180628/عباس-كامل-المخابرات-العامة-1033401557.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار

الرئيس المصري يعين رئيسا جديدا للمخابرات بدلا من عباس كامل

15:04 GMT 16.10.2024 (تم التحديث: 15:42 GMT 16.10.2024)
© Photo / Presidency of the Egyptian Republicالرئاسة المصرية
الرئاسة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© Photo / Presidency of the Egyptian Republic
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين رئيس جديد للمخابرات بدلا من اللواء عباس كامل.
واختار السيسي، حسن محمود رشاد، ليتولى رئاسة الجهاز الذي اُنشئ عام 1954 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وفقا لوكالة أنباء "الشرق الأوسط".
السيسي في القمة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2018
عباس كامل يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة المصرية
28 يونيو 2018, 10:59 GMT
تخرج حسن محمود رشاد في الكلية الفنية العسكرية، وتدرج في المناصب بجهاز المخابرات العامة، إلى أن تمت ترقيته لدرجة وكيل جهاز المخابرات.

وتضمن القرار الرئاسي، تعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية، منسقا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

وكان اللواء عباس كامل، قد أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو/حزيران من عام 2018 كرئيس لجهاز المخابرات العامة خلفا للواء خالد فوزي.
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