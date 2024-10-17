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https://sarabic.ae/20241017/مصر-وإيران-تحذران-من-أن-التصعيد-قد-يجر-المنطقة-إلى-الحرب-1093868070.html
مصر وإيران تحذران من أن التصعيد قد يجر المنطقة إلى الحرب
مصر وإيران تحذران من أن التصعيد قد يجر المنطقة إلى الحرب
سبوتنيك عربي
أكد كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على "ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية في غزة ولبنان". 17.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، اليوم الخميس، إن "الرئيس السيسي، استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي"، مشيرة إلى أن اللقاء "ركّز على استعراض التطورات الجارية بالمنطقة".وأكد السيسي، الموقف المصري الداعي لعدم توسّع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد، للحيلولة دون الإنزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة، بحسب البيان.كما أكد السيسي على "ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين".من جانبه، أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، مشيدًا بالدور المصري في ذلك الصدد على جميع المسارات.في هذه الأثناء، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن "الوزير عراقجي أجرى حوارا مفيدا جدا مع الرئيس المصري، بشأن التطورات في المنطقة"، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على أن "التصعيد قد يجر المنطقة إلى الحرب".وأعرب وزير الخارجية الإيراني، خلال اللقاء، عن "قلق طهران من مواصلة الكيان الإسرائيلي لجرائمه في فلسطين ولبنان"، مشددا على "ضرورة توظيف كل الإمكانات الدبلوماسية لحيلولة دون تصعيد الأوضاع الأمنية في المنطقة وتخفيف آلام الشعبين في فلسطين ولبنان".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان تستهدف مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.
https://sarabic.ae/20241017/مصر-وإسبانيا-يؤكدان-ضرورة-التوصل-إلى-تهدئة-شاملة-للأوضاع-في-غزة-ولبنان-1093856037.html
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إيران, أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم

مصر وإيران تحذران من أن التصعيد قد يجر المنطقة إلى الحرب

12:17 GMT 17.10.2024
© Photo / Spokesman for the Egyptian Presidencyالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي في القاهرة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
© Photo / Spokesman for the Egyptian Presidency
تابعنا عبر
أكد كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على "ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية في غزة ولبنان".
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، اليوم الخميس، إن "الرئيس السيسي، استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي"، مشيرة إلى أن اللقاء "ركّز على استعراض التطورات الجارية بالمنطقة".
وأكد السيسي، الموقف المصري الداعي لعدم توسّع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد، للحيلولة دون الإنزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة، بحسب البيان.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
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كما أكد السيسي على "ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين".
من جانبه، أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، مشيدًا بالدور المصري في ذلك الصدد على جميع المسارات.
في هذه الأثناء، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن "الوزير عراقجي أجرى حوارا مفيدا جدا مع الرئيس المصري، بشأن التطورات في المنطقة"، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على أن "التصعيد قد يجر المنطقة إلى الحرب".
وأعرب وزير الخارجية الإيراني، خلال اللقاء، عن "قلق طهران من مواصلة الكيان الإسرائيلي لجرائمه في فلسطين ولبنان"، مشددا على "ضرورة توظيف كل الإمكانات الدبلوماسية لحيلولة دون تصعيد الأوضاع الأمنية في المنطقة وتخفيف آلام الشعبين في فلسطين ولبنان".
جنود إسرائيليون أثناء عملية برية في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
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14 أكتوبر, 13:43 GMT
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان تستهدف مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.
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