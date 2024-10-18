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بوتين يجتمع مع مديري وسائل الإعلام الرائدة في دول مجموعة "بريكس"... فيديو
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خبير: ما يقوم به بوتين يشكل بارقة أمل لشعوب العالم
خبير: ما يقوم به بوتين يشكل بارقة أمل لشعوب العالم
سبوتنيك عربي
اعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور باسكال ضاهر، أنّ "ما يقوم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمثل بارقة أمل نحو تطوير حقوق الإنسان، مستندًا إلى المبادئ المنبثقة... 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T12:54+0000
2024-10-18T12:54+0000
قمة بريكس 2024
روسيا
العالم
العالم العربي
خبير
تقارير سبوتنيك
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وأكد في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ اتحاد دول "بريكس" ومجموعته لا يشكلان نقيضًا للأمم المتحدة، بل على العكس، هما مكملان لها وللقواعد التي وضعتها.وفي ظل الأزمات الحالية، من حروب ومجاعات وأوبئة وصراعات اقتصادية، أشار الخبير إلى أنّ "أنظار شعوب العالم تتجه نحو هذا المنتدى والقمة المرتقبة"، موضحًا أنّ "الأحادية التي بدأت منذ الحرب العالمية الأولى قد أدت إلى سيطرة بعض الشعوب على أخرى، مما جعل العديد من الأنظمة تتبع أنظمة أخرى".ولفت الضاهر إلى أنّ "أهمية تحديد التعديلات المرتقبة على نظام المدفوعات عبر الحدود بين دول مجموعة البريكس، مقارنًا ذلك بمجموعة دول السبع". حيث أكد أنّ "دول البريكس قد تجاوزت دول السبع من حيث الناتج المحلي"، مشيرًا إلى أنّ "هناك نوعًا من المنافسة بين أعضاء مجموعة السبع، بينما يركز اقتراح دول البريكس على ثلاثة أسس رئيسية: التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني".وبيّن الخبير أنّ "روسيا تقترح إنشاء روابط مباشرة بين البنوك المركزية والبنوك التجارية لتعزيز التشبيك الاقتصادي بين دول المجموعة"، مشدّدًا على أنّ "هذه المصارف ستعزز التعاطي المالي بين الأعضاء، خاصة في ظل الإنتاج الضخم الذي تحتاجه".ونوه الخبير، حول "فكرة بناء شبكة أمان من البنوك الحالية"، بأنّ "القيادة الروسية تطرح أفكارًا تشمل إنشاء روابط بين البنوك المركزية". وتابع أنّ "هذا التطور سيساهم في تكوين اتحاد مالي يعكس إيجابًا على العالم".وشدد الخبير على أنّ "هذه الروابط والتعديلات تهدف إلى دعم الشعوب وحقوقها"، مشيرًا إلى أنّ "مجموعة البريكس تتجه نحو عالم جديد يخرج من رحم الأزمات الحالية"، مبيّناً أنّ"هناك 22 دولة تطلب الانضمام إلى البريكس، وهي دول من الجنوب تعاني من الهيمنة الاقتصادية لدول السبع، وتتطلع لتعديل النظام القائم".كما أكد على "أهمية إنشاء مراكز للتبادل التجاري للسلع الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي والحبوب والذهب". واعتبر أنّ "هذه الفلسفة ستساعد على عزل المشاركين في مجموعة البريكس عن الضغوط الخارجية، خصوصًا العقوبات الغربية".ختامًا، أشار الضاهر إلى أنّ "القوة الاقتصادية لدول البريكس تمثل ضغطًا دوليًا كبيرًا لا يمكن للغرب تجاهله، حيث تمسك هذه الدول بــ 28% من الاقتصاد العالمي"، مذكرًا أنّ "النمو المتوقع لمجموعة دول البريكس يصل إلى حوالي 4%، وهو أعلى من معدل نمو دول السبع، مما يجعلها جاذبة وفق المسار الطبيعي للأمور".الرئيس الإيراني خلال الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس": ندين سياسة العقوباتالسيسي يكشف أهمية عضوية مصر في "بريكس" كبوابة لـ"قارة المستقبل"
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قمة بريكس 2024, روسيا, العالم, العالم العربي, خبير, تقارير سبوتنيك
قمة بريكس 2024, روسيا, العالم, العالم العربي, خبير, تقارير سبوتنيك

خبير: ما يقوم به بوتين يشكل بارقة أمل لشعوب العالم

12:54 GMT 18.10.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس في موسكو، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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اعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور باسكال ضاهر، أنّ "ما يقوم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمثل بارقة أمل نحو تطوير حقوق الإنسان، مستندًا إلى المبادئ المنبثقة عن الأمم المتحدة".
وأكد في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ اتحاد دول "بريكس" ومجموعته لا يشكلان نقيضًا للأمم المتحدة، بل على العكس، هما مكملان لها وللقواعد التي وضعتها.
وفي ظل الأزمات الحالية، من حروب ومجاعات وأوبئة وصراعات اقتصادية، أشار الخبير إلى أنّ "أنظار شعوب العالم تتجه نحو هذا المنتدى والقمة المرتقبة"، موضحًا أنّ "الأحادية التي بدأت منذ الحرب العالمية الأولى قد أدت إلى سيطرة بعض الشعوب على أخرى، مما جعل العديد من الأنظمة تتبع أنظمة أخرى".
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ولفت الضاهر إلى أنّ "أهمية تحديد التعديلات المرتقبة على نظام المدفوعات عبر الحدود بين دول مجموعة البريكس، مقارنًا ذلك بمجموعة دول السبع". حيث أكد أنّ "دول البريكس قد تجاوزت دول السبع من حيث الناتج المحلي"، مشيرًا إلى أنّ "هناك نوعًا من المنافسة بين أعضاء مجموعة السبع، بينما يركز اقتراح دول البريكس على ثلاثة أسس رئيسية: التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني".

ورأى الضاهر أنّ "هذه الأسس تمثل رؤية جديدة لقيادة النظام العالمي، تعتمد على نبذ نتائج الحرب العالمية الأولى". واعتبر أنّ "نظام القطب الواحد بدأ يفقد فعاليته"، مشيرًا إلى أنّ "النموذج الاقتصادي القائم على هيمنة رأس المال أصبح "عتيقًا"".

وبيّن الخبير أنّ "روسيا تقترح إنشاء روابط مباشرة بين البنوك المركزية والبنوك التجارية لتعزيز التشبيك الاقتصادي بين دول المجموعة"، مشدّدًا على أنّ "هذه المصارف ستعزز التعاطي المالي بين الأعضاء، خاصة في ظل الإنتاج الضخم الذي تحتاجه".
ونوه الخبير، حول "فكرة بناء شبكة أمان من البنوك الحالية"، بأنّ "القيادة الروسية تطرح أفكارًا تشمل إنشاء روابط بين البنوك المركزية". وتابع أنّ "هذا التطور سيساهم في تكوين اتحاد مالي يعكس إيجابًا على العالم".
وشدد الخبير على أنّ "هذه الروابط والتعديلات تهدف إلى دعم الشعوب وحقوقها"، مشيرًا إلى أنّ "مجموعة البريكس تتجه نحو عالم جديد يخرج من رحم الأزمات الحالية"، مبيّناً أنّ"هناك 22 دولة تطلب الانضمام إلى البريكس، وهي دول من الجنوب تعاني من الهيمنة الاقتصادية لدول السبع، وتتطلع لتعديل النظام القائم".
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كما أكد على "أهمية إنشاء مراكز للتبادل التجاري للسلع الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي والحبوب والذهب". واعتبر أنّ "هذه الفلسفة ستساعد على عزل المشاركين في مجموعة البريكس عن الضغوط الخارجية، خصوصًا العقوبات الغربية".
ختامًا، أشار الضاهر إلى أنّ "القوة الاقتصادية لدول البريكس تمثل ضغطًا دوليًا كبيرًا لا يمكن للغرب تجاهله، حيث تمسك هذه الدول بــ 28% من الاقتصاد العالمي"، مذكرًا أنّ "النمو المتوقع لمجموعة دول البريكس يصل إلى حوالي 4%، وهو أعلى من معدل نمو دول السبع، مما يجعلها جاذبة وفق المسار الطبيعي للأمور".
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