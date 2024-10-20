https://sarabic.ae/20241020/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-إنذارا-بإخلاء-عدة-مبان-في-حارة-حريك-وحدث-بيروت-1093956775.html

الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء عدة مبان في حارة حريك وحدث بيروت

الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء عدة مبان في حارة حريك وحدث بيروت

سبوتنيك عربي

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنذارا بإخلاء مبان في حارة حريك وحدث بيروت في الضاحية الجنوبية. 20.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-20T02:31+0000

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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بيانا عسكريا أصدر من خلاله إنذارا بإخلاء عدة مبان في حارة حريك وحدث بيروت بالضاحية الجنوبية في لبنان.وأرفق أفيخاي أدرعي ببيانه العسكري خريطة لعدد من المباني واقعة في حارة حريك وحدث بيروت، مدعيا أن سكان هذه المباني يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله".وهدد الجيش الإسرائيلي بأنه سيعمل ضد هذه المباني على مدى الزمني القريب، داعيا المواطنين اللبنانيين القاطنين في هذه المباني إلى إخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.وفي السياق نفسه، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس السبت، أنه رصد 3 طائرات مسيرة عبرت من لبنان إلى إسرائيل، وقد ضربت إحداها مبنى في منطقة قيساريا شمال غربي إسرائيل.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بتعرض منزل في قيساريا لانفجار جراء سقوط طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان، دون أن يتم تفعيل أي إنذارات في المنطقة.ولاحقا، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تأكيده بأن نتنياهو وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار الطائرة المسيرة.وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن الخميس الماضي، إطلاق "مرحلة جديدة وتصاعدية" في المواجهة مع إسرائيل، مؤكدًا للمرة الأولى استخدام "صواريخ دقيقة" لاستهداف القوات الإسرائيلية عند الحدود في جنوب لبنان أو في شمال إسرائيل.

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