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شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
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قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
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الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء عدة مبان في حارة حريك وحدث بيروت
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء عدة مبان في حارة حريك وحدث بيروت
سبوتنيك عربي
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنذارا بإخلاء مبان في حارة حريك وحدث بيروت في الضاحية الجنوبية. 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T02:31+0000
2024-10-20T02:31+0000
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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بيانا عسكريا أصدر من خلاله إنذارا بإخلاء عدة مبان في حارة حريك وحدث بيروت بالضاحية الجنوبية في لبنان.وأرفق أفيخاي أدرعي ببيانه العسكري خريطة لعدد من المباني واقعة في حارة حريك وحدث بيروت، مدعيا أن سكان هذه المباني يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله".وهدد الجيش الإسرائيلي بأنه سيعمل ضد هذه المباني على مدى الزمني القريب، داعيا المواطنين اللبنانيين القاطنين في هذه المباني إلى إخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.وفي السياق نفسه، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس السبت، أنه رصد 3 طائرات مسيرة عبرت من لبنان إلى إسرائيل، وقد ضربت إحداها مبنى في منطقة قيساريا شمال غربي إسرائيل.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بتعرض منزل في قيساريا لانفجار جراء سقوط طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان، دون أن يتم تفعيل أي إنذارات في المنطقة.ولاحقا، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تأكيده بأن نتنياهو وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار الطائرة المسيرة.وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن الخميس الماضي، إطلاق "مرحلة جديدة وتصاعدية" في المواجهة مع إسرائيل، مؤكدًا للمرة الأولى استخدام "صواريخ دقيقة" لاستهداف القوات الإسرائيلية عند الحدود في جنوب لبنان أو في شمال إسرائيل.
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https://sarabic.ae/20241019/نتنياهو-عملاء-إيران-الذين-حاولوا-اغتيالي-وزوجتي-ارتكبوا-خطأ-فادحا-1093952987.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء عدة مبان في حارة حريك وحدث بيروت

02:31 GMT 20.10.2024
© AP Photo / Hussein Mallaأثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان، 16 أكتوبر 2024
أثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان، 16 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنذارا بإخلاء مبان في حارة حريك وحدث بيروت في الضاحية الجنوبية.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بيانا عسكريا أصدر من خلاله إنذارا بإخلاء عدة مبان في حارة حريك وحدث بيروت بالضاحية الجنوبية في لبنان.
وأرفق أفيخاي أدرعي ببيانه العسكري خريطة لعدد من المباني واقعة في حارة حريك وحدث بيروت، مدعيا أن سكان هذه المباني يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله".
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
أبو الغيط يرد على التصريحات الإيرانية بالاستعداد للتفاوض مع فرنسا بشأن لبنان
أمس, 13:37 GMT
وهدد الجيش الإسرائيلي بأنه سيعمل ضد هذه المباني على مدى الزمني القريب، داعيا المواطنين اللبنانيين القاطنين في هذه المباني إلى إخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.
وفي السياق نفسه، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس السبت، أنه رصد 3 طائرات مسيرة عبرت من لبنان إلى إسرائيل، وقد ضربت إحداها مبنى في منطقة قيساريا شمال غربي إسرائيل.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بتعرض منزل في قيساريا لانفجار جراء سقوط طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان، دون أن يتم تفعيل أي إنذارات في المنطقة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
نتنياهو: عملاء إيران الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي ارتكبوا خطأ فادحا
أمس, 17:28 GMT
ولاحقا، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تأكيده بأن نتنياهو وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار الطائرة المسيرة.
وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن الخميس الماضي، إطلاق "مرحلة جديدة وتصاعدية" في المواجهة مع إسرائيل، مؤكدًا للمرة الأولى استخدام "صواريخ دقيقة" لاستهداف القوات الإسرائيلية عند الحدود في جنوب لبنان أو في شمال إسرائيل.
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