إيقاف لاعب إيراني بسبب وشم مثير للجدل... ما علاقة الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

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البرنامج المسائي - إعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
10:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
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30 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
16:34 GMT
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عالم سبوتنيك
نتنياهو يتحدى المقاومة بعد استهداف منزله بمسيرة، إسرائيل تلقي منشورات على غزة تقول من يلقي سلاحه ويعيد المخطوفين، سيُسمح له بالمغادرة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
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لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
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https://sarabic.ae/20241021/إيقاف-لاعب-إيراني-بسبب-وشم-مثير-للجدل-ما-علاقة-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1093985249.html
إيقاف لاعب إيراني بسبب وشم مثير للجدل... ما علاقة الجزر المتنازع عليها مع الإمارات
إيقاف لاعب إيراني بسبب وشم مثير للجدل... ما علاقة الجزر المتنازع عليها مع الإمارات
سبوتنيك عربي
قرر الاتحاد الإيراني لكرة القدم، معاقبة آرمين سهرابيان، لاعب فريق نساجي، بسبب وضع وشم مثير للجدل على جسده. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T08:13+0000
2024-10-21T08:13+0000
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وأوضح موقع "ميدل إيست نيوز" الإيراني أن لجنة الأخلاق في الاتحاد الإيراني لكرة القدم، قررت فرض عقوبة مالية على آرمين سهرابيان، قدرها 600 مليون تومان، (نحو 13 ألف يورو)، بالإضافة إلى إيقاف لمدة ستة أشهر.وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن صورة وشم فخذ سهرابيان، باتت مثيرة للجدل، وهي صورة مأخوذة من مسلسل مصاصي الدماء، تصور إنسانا بأسنان حادة.في سياق متصل، رأت لجنة الأخلاق أن يتم استخدام هذه الغرامة المالية لتطوير كرة القدم في جزر طنب الصغرى وطنب الکبرى بالإضافة إلى جزيرة أبو موسى.ومن المعروف أن إيران والإمارات تطالبان بالسيادة على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، لكن إيران تسيطر عليها منذ عام 1971، أي قبل وقت قصير من حصول الإمارات السبع على استقلالها الكامل عن بريطانيا وتأسيس دولتها الحالية.من جانبه، علق مهدي تاج رئيس اتحاد الكرة الإيراني على الصورة التي تم نشرها للوشم قائلا: "هذا اللاعب قام بعمل سيئ للغاية وفوجئت عندما رأيت هذه الصورة".وأعرب تاج عن استيائه قائلا: “هل من الممكن أن يحدث شيء مثل هذا في بلد إسلامي؟ كان الرسم الموجود على فخذ هذا اللاعب مثل الشيطان. إذا كان يريد وجود هذه المشاكل في كرة القدم لدينا، فهذا غير مقبول".وكان اللاعب الإيراني سهرابيان البالغ 29 عاما، كان قد وقع على عقود انتقاله إلى صفوف نساجي، في صفقة انتقال حر، قبل أيام بعد نهاية عقده مع فريقه السابق الاستقلال، ولم يشارك في أي مباراة حتى الآن مع نساجي، وخاض هذا الموسم مباراتين، تمكن خلالهما من صناعة هدف.
https://sarabic.ae/20241021/غرامة-مليونية-وترحيل-ماذا-فعل-لاعب-الأهلي-ليتعرض-لهذا-العقاب-الشديد-في-الإمارات-1093981101.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, إيران, أخبار إيران
رياضة, أخبار كرة القدم, إيران, أخبار إيران

إيقاف لاعب إيراني بسبب وشم مثير للجدل... ما علاقة الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

08:13 GMT 21.10.2024
© UNSPLASH/ Frantzou Fleurineلاعب كرة قدم
لاعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© UNSPLASH/ Frantzou Fleurine
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قرر الاتحاد الإيراني لكرة القدم، معاقبة آرمين سهرابيان، لاعب فريق نساجي، بسبب وضع وشم مثير للجدل على جسده.
وأوضح موقع "ميدل إيست نيوز" الإيراني أن لجنة الأخلاق في الاتحاد الإيراني لكرة القدم، قررت فرض عقوبة مالية على آرمين سهرابيان، قدرها 600 مليون تومان، (نحو 13 ألف يورو)، بالإضافة إلى إيقاف لمدة ستة أشهر.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن صورة وشم فخذ سهرابيان، باتت مثيرة للجدل، وهي صورة مأخوذة من مسلسل مصاصي الدماء، تصور إنسانا بأسنان حادة.
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في سياق متصل، رأت لجنة الأخلاق أن يتم استخدام هذه الغرامة المالية لتطوير كرة القدم في جزر طنب الصغرى وطنب الکبرى بالإضافة إلى جزيرة أبو موسى.
ومن المعروف أن إيران والإمارات تطالبان بالسيادة على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، لكن إيران تسيطر عليها منذ عام 1971، أي قبل وقت قصير من حصول الإمارات السبع على استقلالها الكامل عن بريطانيا وتأسيس دولتها الحالية.
من جانبه، علق مهدي تاج رئيس اتحاد الكرة الإيراني على الصورة التي تم نشرها للوشم قائلا: "هذا اللاعب قام بعمل سيئ للغاية وفوجئت عندما رأيت هذه الصورة".
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وأعرب تاج عن استيائه قائلا: “هل من الممكن أن يحدث شيء مثل هذا في بلد إسلامي؟ كان الرسم الموجود على فخذ هذا اللاعب مثل الشيطان. إذا كان يريد وجود هذه المشاكل في كرة القدم لدينا، فهذا غير مقبول".
وكان اللاعب الإيراني سهرابيان البالغ 29 عاما، كان قد وقع على عقود انتقاله إلى صفوف نساجي، في صفقة انتقال حر، قبل أيام بعد نهاية عقده مع فريقه السابق الاستقلال، ولم يشارك في أي مباراة حتى الآن مع نساجي، وخاض هذا الموسم مباراتين، تمكن خلالهما من صناعة هدف.
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