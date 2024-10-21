https://sarabic.ae/20241021/إيقاف-لاعب-إيراني-بسبب-وشم-مثير-للجدل-ما-علاقة-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1093985249.html

إيقاف لاعب إيراني بسبب وشم مثير للجدل... ما علاقة الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

إيقاف لاعب إيراني بسبب وشم مثير للجدل... ما علاقة الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

سبوتنيك عربي

قرر الاتحاد الإيراني لكرة القدم، معاقبة آرمين سهرابيان، لاعب فريق نساجي، بسبب وضع وشم مثير للجدل على جسده. 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T08:13+0000

2024-10-21T08:13+0000

2024-10-21T08:13+0000

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وأوضح موقع "ميدل إيست نيوز" الإيراني أن لجنة الأخلاق في الاتحاد الإيراني لكرة القدم، قررت فرض عقوبة مالية على آرمين سهرابيان، قدرها 600 مليون تومان، (نحو 13 ألف يورو)، بالإضافة إلى إيقاف لمدة ستة أشهر.وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن صورة وشم فخذ سهرابيان، باتت مثيرة للجدل، وهي صورة مأخوذة من مسلسل مصاصي الدماء، تصور إنسانا بأسنان حادة.في سياق متصل، رأت لجنة الأخلاق أن يتم استخدام هذه الغرامة المالية لتطوير كرة القدم في جزر طنب الصغرى وطنب الکبرى بالإضافة إلى جزيرة أبو موسى.ومن المعروف أن إيران والإمارات تطالبان بالسيادة على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، لكن إيران تسيطر عليها منذ عام 1971، أي قبل وقت قصير من حصول الإمارات السبع على استقلالها الكامل عن بريطانيا وتأسيس دولتها الحالية.من جانبه، علق مهدي تاج رئيس اتحاد الكرة الإيراني على الصورة التي تم نشرها للوشم قائلا: "هذا اللاعب قام بعمل سيئ للغاية وفوجئت عندما رأيت هذه الصورة".وأعرب تاج عن استيائه قائلا: “هل من الممكن أن يحدث شيء مثل هذا في بلد إسلامي؟ كان الرسم الموجود على فخذ هذا اللاعب مثل الشيطان. إذا كان يريد وجود هذه المشاكل في كرة القدم لدينا، فهذا غير مقبول".وكان اللاعب الإيراني سهرابيان البالغ 29 عاما، كان قد وقع على عقود انتقاله إلى صفوف نساجي، في صفقة انتقال حر، قبل أيام بعد نهاية عقده مع فريقه السابق الاستقلال، ولم يشارك في أي مباراة حتى الآن مع نساجي، وخاض هذا الموسم مباراتين، تمكن خلالهما من صناعة هدف.

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