https://sarabic.ae/20241021/انخفاض-معدل-الحرائق-في-بلد-عربي-للعام-الحالي-بنسبة-تزيد-عن-65-1094006144.html
انخفاض معدل الحرائق في بلد عربي للعام الحالي بنسبة تزيد عن 65%
انخفاض معدل الحرائق في بلد عربي للعام الحالي بنسبة تزيد عن 65%
سبوتنيك عربي
يشهد العراق بين الحين والآخر شكاوى من المواطنين بسبب انتشار الدخان الكثيف في السماء، ولكن ما أعلنت عنه مديرية الدفاع المدني العراقية، يعد خبرًا سارًا... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T14:32+0000
2024-10-21T14:32+0000
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وقالت المديرية إن "هذه النسبة مقارنة مع صيف العام الماضي 2023، والذي كانت وصلت فيه الحرائق إلى ذروتها"، مبينة أن "سجلنا في أشهر حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وآب (أغسطس) العام الماضي 8340 حادث حريق، أما نظيرتها هذا العام، فسجلت وقوع 3306 حوادث".وفسّر مدير الإعلام بالمديرية العميد رحمن حسين مهدي، هذا التراجع بأنه نتيجة "لزيادة حملات التوعية وتطبيق إجراءات مشددة بحق المخالفين لشروط السلامة وفق المادة (11/الفقرة 6 من قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013)، وهو أمر دأبت عليه الحكومة الحالية لإيجاد أسباب تسهم بتقليل حوادث الحرائق".وتابع أن عملية المتابعة أسهمت كذلك بـ"إحالة 3800 مخالف لجلسة الفصل، وتغريم 1380 حالة وإحالة 516 مخالف للمحاكم الجزائية للفترة من 1/1/2024 إلى 31/8/2024".كما أقامت المديرية 87245 ندوة توعوية، منذ بداية العام الحالي مقارنة بـ10261 ندوة خلال 2023، بحسب مهدي.وتنص المادة التي أشار إليها مدير إعلام الدفاع المدني، على مهام عدة تتولاها مديرية الدفاع المدني، ومنها في الفقرة السادسة "إجراء الكشوفات الموقعية على الوزارات والمنشآت لمختلف القطاعات وتحديد مستلزمات الوقاية ومعالجة الحرائق والمخاطر الأخرى ومتابعة تنفيذها".
https://sarabic.ae/20241020/المقاومة-في-العراق-تعلن-قصف-الجولان-السوري-المحتل-بالمسيرات-فيديو-1093957269.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, أخبار المناخ في العالم, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, أخبار المناخ في العالم, العراق, أخبار العراق اليوم
انخفاض معدل الحرائق في بلد عربي للعام الحالي بنسبة تزيد عن 65%
يشهد العراق بين الحين والآخر شكاوى من المواطنين بسبب انتشار الدخان الكثيف في السماء، ولكن ما أعلنت عنه مديرية الدفاع المدني العراقية، يعد خبرًا سارًا للعارقيين، إذ كشفت أن معدل الحرائق في صيف العام 2024، انخفض بنسبة تزيد عن 65%.
وقالت المديرية
إن "هذه النسبة مقارنة مع صيف العام الماضي 2023، والذي كانت وصلت فيه الحرائق إلى ذروتها"، مبينة أن "سجلنا في أشهر حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وآب (أغسطس) العام الماضي 8340 حادث حريق، أما نظيرتها هذا العام، فسجلت وقوع 3306 حوادث".
وفسّر مدير الإعلام بالمديرية العميد رحمن حسين مهدي، هذا التراجع بأنه نتيجة "لزيادة حملات التوعية وتطبيق إجراءات مشددة بحق المخالفين لشروط السلامة وفق المادة (11/الفقرة 6 من قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013)، وهو أمر دأبت عليه الحكومة الحالية لإيجاد أسباب تسهم بتقليل حوادث الحرائق
".
وتابع أن عملية المتابعة أسهمت كذلك بـ"إحالة 3800 مخالف لجلسة الفصل، وتغريم 1380 حالة وإحالة 516 مخالف للمحاكم الجزائية للفترة من 1/1/2024 إلى 31/8/2024".
كما أقامت المديرية 87245 ندوة توعوية، منذ بداية العام الحالي مقارنة بـ10261 ندوة خلال 2023، بحسب مهدي.
وتنص المادة التي أشار إليها مدير إعلام الدفاع المدني، على مهام عدة تتولاها مديرية الدفاع المدني، ومنها في الفقرة السادسة "إجراء الكشوفات الموقعية على الوزارات والمنشآت لمختلف القطاعات وتحديد مستلزمات الوقاية ومعالجة الحرائق والمخاطر الأخرى ومتابعة تنفيذها".