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بجزء من الثانية... شرطي ينقذ رجلا من أسفل عجلات قطار... فيديو
بجزء من الثانية... شرطي ينقذ رجلا من أسفل عجلات قطار... فيديو
سبوتنيك عربي
خاطر ضابط شرطة في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، بحياته لإنقاذ رجل يعاني "أزمة صحية عقلية" من بين قضبان سكة قطار، قبل ثوانٍ من مرور القطار مسرعًا. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T13:40+0000
2024-10-21T13:40+0000
2024-10-21T13:40+0000
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وتمكن الشرطي من إنقاذ رجل يبلغ من العمر 57 عامًا، بعد سقوطه من حافة الرصيف محطة قطار في المدينة على قضبان السكة الحديدية قبل اقتراب وصول القطار.وبدأت عندما استجاب ضباط شرطة لتقارير عن رجل يعاني من أزمة صحية عقلية، بينما كان يجلس على حافة فوق مسارات القطار، وكان الضباط يتحدثون إلى الرجل لمحاولة إقناعه بالنزول عن الحافة، انزلق الرجل وسقط على المسارات من ارتفاع 25 قدمًا.وكانت الشرطة قد طلبت إيقاف حركة القطارات لكن أحدها كان بالفعل في الطريق إلى لبمحطة التي وقع فيها الحادث.تم علاج الرجل وتم نقله إلى مستشفى في وسط مدينة سياتل، ووصفت حالته بالحرجة.امرأة تتدلى من الطابق الـ16 بعد أن فقدت توازنها أثناء تنظيف نافذة... فيديوبعدما لدغته... هندي يذهب إلى المستشفى حاملا أفعى سامة.. فيديو
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بجزء من الثانية... شرطي ينقذ رجلا من أسفل عجلات قطار... فيديو
خاطر ضابط شرطة في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، بحياته لإنقاذ رجل يعاني "أزمة صحية عقلية" من بين قضبان سكة قطار، قبل ثوانٍ من مرور القطار مسرعًا.
وتمكن الشرطي من إنقاذ رجل يبلغ من العمر 57 عامًا، بعد سقوطه من حافة الرصيف محطة قطار في المدينة على قضبان السكة الحديدية قبل اقتراب وصول القطار.
وأظهر مقطع فيديو نشرته شرطة سياتل، الأربعاء الماضي، اللحظة الدرامية التي وقف فيها الرجل يبلغ على حافة فوق مسارات القطار بينما كان الضباط المحيطون به يحاولون إقناعه بالرجوع إلى بر الأمان.
وبدأت عندما استجاب ضباط شرطة لتقارير عن رجل يعاني من أزمة صحية عقلية، بينما كان يجلس على حافة فوق مسارات القطار، وكان الضباط يتحدثون إلى الرجل لمحاولة إقناعه بالنزول عن الحافة، انزلق الرجل وسقط على المسارات من ارتفاع 25 قدمًا.
وكانت الشرطة قد طلبت إيقاف حركة القطارات لكن أحدها كان بالفعل في الطريق إلى لبمحطة التي وقع فيها الحادث.
وقالت الشرطة: "ركض رجال الشرطة إلى المنصة السفلية عبر المسارات لإنقاذ الرجل بينما اقترب منهم القطار بسرعة عالية. وسحب ضابط الرجل إلى مكان آمن، معرضًا حياته للخطر. الرجل نجا بفضل جهود رجال الإنقاذ".
تم علاج الرجل وتم نقله إلى مستشفى في وسط مدينة سياتل، ووصفت حالته بالحرجة.