https://sarabic.ae/20241021/مشاهد-للاشتباكات-العنيفة-الأخيرة-التي-خاضها-السنوار-وتفاصيل-جديدة-فيديو-1093982702.html
مشاهد للاشتباكات العنيفة الأخيرة التي خاضها السنوار وتفاصيل جديدة... فيديو
مشاهد للاشتباكات العنيفة الأخيرة التي خاضها السنوار وتفاصيل جديدة... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت قناة إسرائيلية مشاهد من كاميرا أحد الجنود الذين شاركوا في المعركة الأخيرة لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T06:52+0000
2024-10-21T06:52+0000
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وقالت القناة، صباح يوم الأربعاء 16 أكتوبر، الساعة 10 صباحا، رصد جندي من الكتيبة 450 في الجيش الإسرائيلية ثلاثة أشخاص يتنقلون في حي تل السلطان في مدينة رفح، وأبلغ قائده بذلك: "أعتقد أن هناك ثلاثة إرهابيين يتجولون هناك. قد يكونون في الداخل، داخل المنزل".ووفقا للقناة فإن "كتيبة وصلت إلى النقطة وتمكنت من تحديد مكان مقاتلي حماس، ولاحظ الجيش ثلاثة منهم، اثنان منهم يسيران في المقدمة ملفوفين بالبطانيات، وآخر يسير خلفهم مزود بسترة قتالية. ووجه مغطى، لم يتخيلوا أن هذا الشخص كان السنوار".سجلت الكاميرا المثبتة على أحد الجنود في الفرقة 450، حيثيات المعركة كاملة، واللحظات الأولى للمواجهة بين قوات الجيش والمجموعة التي يرأسها السنوار، وتشير القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الجنود "أطلقوا النار وأصابوا يد يحيى السنوار. وبعد ذلك انقسمت مجموعته، دخل اثنان منهم إلى منزل مجاور، وتوجه الثالث - الذي تبين فيما بعد أنه السنوار - إلى منزل آخر".وقال أحد الجنود عبر اللاسلكي: "لقد شاهدته داخل هذا المنزل"، ليقوم رئيس حركة حماس بفتح النار على أفراد القوة الإسرائيلية، وأشارت القناة إلى أن أحد الجنود أصيب بجروح خطيرة، وبينما كان يرمي قنبلة يدوية تجاههم، تحركت الدبابات ووجهت مدافعها إلى المنزل.وأشارت إلى أنه وبعد ساعة طويلة من الاشتباك، أطلق طاقم الدبابة قذيفة على الطابق الثاني من المنزل، ومرت ساعات طويلة حتى تجرأ جنود الجيش الإسرائيلي على دخول المنزل والتعرف على جثة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" والمطلوب الأول لدى إسرائيل يحيى السنوار.وحسب الفيديو الذي التقطته طائرة الدرون، ظهر السنوار وهو يجلس على أريكة ويده تنزف بغزارة ومصابة بجروح خطيرة، فقد كان السنوار يحاول إسقاط هذه الطائرة وضربها بواسطة عصا.كما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعات مع مسؤولين حكوميين لمناقشة تطورات الحرب في قطاع غزة، والسعي نحو اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بعد إعلان مقتل السنوار.يحيى السنوار... حقائق وأرقام لحياة مهندس "طوفان الأقصى"أسماء مرشحة لمواصلة مسيرة "حماس" بعد مقتل يحيى السنوارالجيش الإيراني: دماء السنوار تجعل نيران المدافعين عن جبهة المقاومة أكثر توهجا
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, العالم, طوفان الأقصى, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, العالم, طوفان الأقصى, إسرائيل
مشاهد للاشتباكات العنيفة الأخيرة التي خاضها السنوار وتفاصيل جديدة... فيديو
نشرت قناة إسرائيلية مشاهد من كاميرا أحد الجنود الذين شاركوا في المعركة الأخيرة لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار.
وقالت القناة، صباح يوم الأربعاء 16 أكتوبر، الساعة 10 صباحا، رصد جندي من الكتيبة 450 في الجيش الإسرائيلية ثلاثة أشخاص يتنقلون في حي تل السلطان في مدينة رفح، وأبلغ قائده بذلك: "أعتقد أن هناك ثلاثة إرهابيين يتجولون هناك. قد يكونون في الداخل، داخل المنزل".
وأضافت: "لقد بدأت عملية القضاء على زعيم حماس، سمع المقاتلون يقولون: "يوجد إطلاق نار من المنزل، ألقيت منه قنابل يدوية".
ووفقا للقناة فإن "كتيبة وصلت إلى النقطة وتمكنت من تحديد مكان مقاتلي حماس، ولاحظ الجيش ثلاثة منهم، اثنان منهم يسيران في المقدمة ملفوفين بالبطانيات، وآخر يسير خلفهم مزود بسترة قتالية. ووجه مغطى، لم يتخيلوا أن هذا الشخص كان السنوار".
سجلت الكاميرا المثبتة على أحد الجنود في الفرقة 450، حيثيات المعركة كاملة، واللحظات الأولى للمواجهة بين قوات الجيش والمجموعة التي يرأسها السنوار، وتشير القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الجنود "أطلقوا النار وأصابوا يد يحيى السنوار. وبعد ذلك انقسمت مجموعته، دخل اثنان منهم إلى منزل مجاور، وتوجه الثالث - الذي تبين فيما بعد أنه السنوار - إلى منزل آخر".
وقال أحد الجنود عبر اللاسلكي: "لقد شاهدته داخل هذا المنزل"، ليقوم رئيس حركة حماس بفتح النار على أفراد القوة الإسرائيلية، وأشارت القناة إلى أن أحد الجنود أصيب بجروح خطيرة، وبينما كان يرمي قنبلة يدوية تجاههم، تحركت الدبابات ووجهت مدافعها إلى المنزل.
ونقلت القناة الـ"12" الإسرائيلية عن الجنود أن السنوار مصاب في يده، ويتمركز في الطابق الثاني من المنزل، ليأتي طلب قائد الكتيبة 450 بإطلاق طائرة مسيرة لمسح المبنى قبل اقتحامه، ولم يتخيل أحد من الحاضرين أن هذه الصورة التي التقطتها المسيرة ستكون آخر توثيق لرئيس حركة حماس، واستمرت المعركة، وبدأت القوات الإسرائيلية بالتقدم تحت غطاء ناري صوب المكان الذي يوجد به يحيى السنوار.
وأشارت إلى أنه وبعد ساعة طويلة من الاشتباك، أطلق طاقم الدبابة قذيفة على الطابق الثاني من المنزل، ومرت ساعات طويلة حتى تجرأ جنود الجيش الإسرائيلي على دخول المنزل والتعرف على جثة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" والمطلوب الأول لدى إسرائيل يحيى السنوار.
وحسب الفيديو الذي التقطته طائرة الدرون، ظهر السنوار وهو يجلس على أريكة ويده تنزف بغزارة ومصابة بجروح خطيرة، فقد كان السنوار يحاول إسقاط هذه الطائرة وضربها بواسطة عصا.
وأعلنت إسرائيل رسميا، أمس الخميس، أن السنوار الذي يعتبر العقل المدبر والمنظم الرئيسي للهجوم غير المسبوق على إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي.
كما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، اجتماعات مع مسؤولين حكوميين لمناقشة تطورات الحرب في قطاع غزة، والسعي نحو اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بعد إعلان مقتل السنوار.