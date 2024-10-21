وزير الصحة المصري: "تشات جي بي تي" أكد لنا أن مستوى المعيشة في مصر يتحسن

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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
10:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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ع الموجة مع ايلي
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الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يتحدى المقاومة بعد استهداف منزله بمسيرة، إسرائيل تلقي منشورات على غزة تقول من يلقي سلاحه ويعيد المخطوفين، سيُسمح له بالمغادرة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
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لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
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وزير الصحة المصري: "تشات جي بي تي" أكد لنا أن مستوى المعيشة في مصر يتحسن
وزير الصحة المصري: "تشات جي بي تي" أكد لنا أن مستوى المعيشة في مصر يتحسن
سبوتنيك عربي
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار، إن الحكومة سألت برامج الذكاء الاصطناعي حول مردود المشروعات القومية اعتبارًا من عام... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T11:35+0000
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وأضاف خلال كلمة مسجلة، بالنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن الدولة أنجزت مشروعات قومية بتكلفة تجاوزت 10 تريليونات جنيه، خلال الـ10 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المنصات والمحركات الدولية تستقي المعلومات مما كتب عن المشروعات التنموية بمصر خلال تلك الفترة.ولفت إلى أن chat gpt أجاب بأن تلك المشروعات القومية ساهمت في تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتحسين جودة التعليم.وأكمل: "مصر تمكنت من بناء مشروعات ضخمة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، والأمر محل تقدير من المؤسسات الدولية وله تأثير مباشر على التنمية البشرية".ويهدف المؤتمر إلى تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني، من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، والاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس.كما يهدف إلى تعزيز الصحة والوفاة والعدالة، وذلك من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة وتمكين المجتمعات للارتقاء بمستويات الرفاة من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية، فضلاً عن بناء مستقبل مرن ومستدام، من خلال التكيف مع التحولات السكانية ومعالجة التحديات المناخية والحد من المخاطر مع تعزيز سبل العيش المستدامة وبناء مجتمعات قوية.
https://sarabic.ae/20241021/مصر-تؤكد-مجددا-أن-أمنها-المائي-مسألة-وجودية-لن-تتهاون-فيها-1093990887.html
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العالم, العالم العربي, حول العالم, مصر, أخبار مصر الآن
العالم, العالم العربي, حول العالم, مصر, أخبار مصر الآن

وزير الصحة المصري: "تشات جي بي تي" أكد لنا أن مستوى المعيشة في مصر يتحسن

11:35 GMT 21.10.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIوزير الصحة المصري، د خالد عبد الغفار
وزير الصحة المصري، د خالد عبد الغفار - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار، إن الحكومة سألت برامج الذكاء الاصطناعي حول مردود المشروعات القومية اعتبارًا من عام 2014 على التنمية البشرية في مصر، وكانت الإجابة أن هناك تحسنا ملحوظا.
وأضاف خلال كلمة مسجلة، بالنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن الدولة أنجزت مشروعات قومية بتكلفة تجاوزت 10 تريليونات جنيه، خلال الـ10 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المنصات والمحركات الدولية تستقي المعلومات مما كتب عن المشروعات التنموية بمصر خلال تلك الفترة.
ولفت إلى أن chat gpt أجاب بأن تلك المشروعات القومية ساهمت في تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتحسين جودة التعليم.
نهر النيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
مصر تؤكد مجددا أن أمنها المائي مسألة وجودية لن تتهاون فيها
11:08 GMT
وأكمل: "مصر تمكنت من بناء مشروعات ضخمة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، والأمر محل تقدير من المؤسسات الدولية وله تأثير مباشر على التنمية البشرية".
ويهدف المؤتمر إلى تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني، من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، والاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس.
كما يهدف إلى تعزيز الصحة والوفاة والعدالة، وذلك من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة وتمكين المجتمعات للارتقاء بمستويات الرفاة من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية، فضلاً عن بناء مستقبل مرن ومستدام، من خلال التكيف مع التحولات السكانية ومعالجة التحديات المناخية والحد من المخاطر مع تعزيز سبل العيش المستدامة وبناء مجتمعات قوية.
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