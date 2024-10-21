https://sarabic.ae/20241021/وزير-الصحة-المصري-تشات-جي-بي-تي-أكد-لنا-أن-مستوى-المعيشة-في-مصر-يتحسن-1093991425.html

وزير الصحة المصري: "تشات جي بي تي" أكد لنا أن مستوى المعيشة في مصر يتحسن

وزير الصحة المصري: "تشات جي بي تي" أكد لنا أن مستوى المعيشة في مصر يتحسن

سبوتنيك عربي

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار، إن الحكومة سألت برامج الذكاء الاصطناعي حول مردود المشروعات القومية اعتبارًا من عام... 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T11:35+0000

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وأضاف خلال كلمة مسجلة، بالنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن الدولة أنجزت مشروعات قومية بتكلفة تجاوزت 10 تريليونات جنيه، خلال الـ10 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المنصات والمحركات الدولية تستقي المعلومات مما كتب عن المشروعات التنموية بمصر خلال تلك الفترة.ولفت إلى أن chat gpt أجاب بأن تلك المشروعات القومية ساهمت في تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتحسين جودة التعليم.وأكمل: "مصر تمكنت من بناء مشروعات ضخمة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، والأمر محل تقدير من المؤسسات الدولية وله تأثير مباشر على التنمية البشرية".ويهدف المؤتمر إلى تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني، من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، والاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس.كما يهدف إلى تعزيز الصحة والوفاة والعدالة، وذلك من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة وتمكين المجتمعات للارتقاء بمستويات الرفاة من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية، فضلاً عن بناء مستقبل مرن ومستدام، من خلال التكيف مع التحولات السكانية ومعالجة التحديات المناخية والحد من المخاطر مع تعزيز سبل العيش المستدامة وبناء مجتمعات قوية.

https://sarabic.ae/20241021/مصر-تؤكد-مجددا-أن-أمنها-المائي-مسألة-وجودية-لن-تتهاون-فيها-1093990887.html

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