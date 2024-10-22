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رئيس "العالمي للتسامح والسلام" لـ"سبوتنيك": العلاقات الإماراتية الروسية في تطور وازدهار باستمرار
رئيس "العالمي للتسامح والسلام" لـ"سبوتنيك": العلاقات الإماراتية الروسية في تطور وازدهار باستمرار
سبوتنيك عربي
صرح رئيس "المجلس العالمي للتسامح والسلام" أحمد الجروان، أن "اجتماع عدد كبير من قادة العالم في قمة "بريكس" يبعث برسائل هامة، ويؤكد تطلعات الشعوب للتنمية... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T17:17+0000
2024-10-22T17:18+0000
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وأضاف في حوار مع "سبوتنيك"، ينشر لاحقا، أن "الاجتماعات والتجمعات لقادة العالم في مثل هذه القمم، تمثل أهمية كبيرة، إذ تؤكد عبر رسائل واضحة، الرغبة العالمية في الاستقرار والسلام والتنمية والنمو الاقتصادي، الذي يعد رافعة الدول، وأحد عوامل الاستقرار والسلام".وحول العلاقات الروسية الإماراتية، قال الجروان:وأضاف الجروان: "كما أن تواجد الإمارات على الساحة الدولية وفي مثل هذه المؤتمرات، يؤكد حرصها ودعمها في تطوير آفاق العمل الدولي المشترك وبناء المستقبل، التي ينتظره سكان الأرض".وبشأن مشاركة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء في القمة، وما يمثله هذا العدد من أهمية، قال الجروان:وتابع : "مع هذا العدد من القادة، فإن الأهداف لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل تشمل رسائل هامة مفادها بأن التواصل وتعزيز الشراكات والعلاقات، وتسخير الإمكانيات لخدمة الشعوب والمجتمعات يمثل أولوية راهنة ومستقبلية للدول الأعضاء، والتي تمثل تطلعات شعوبها في مثل هذه التجمعات".ووصل عدد من قيادات الدول المشاركة، صباح اليوم الثلاثاء، للقمة التي تشارك فيها 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الاثنين، محادثات في العاصمة الروسية موسكو، ناقشا فيها أهم المستجدات حول العالمية، على هامش القمة.وقال بوتين، خلال الاجتماع، إن "التعاون بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، على الساحة الدولية، مهم بالنسبة للقضايا ذات الطابع العالمي".وكان الرئيس الإماراتي قد وصل إلى موسكو، يوم الأحد، وأجرى مع الرئيس الروسي، محادثات غير رسمية في مقر إقامة الرئيس بوتين، في نوفو أوغاريوفو، في ضواحي العاصمة موسكو، ومن المقرر مشاركة الرئيس الإماراتي في فعاليات قمة مجموعة "بريكس"، التي انضمت إليها الإمارات، في بداية عام 2024، حيث ستعقد غدا على مدار يومين في مدينة قازان الروسية.ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية.وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".
https://sarabic.ae/20241021/باللغة-الروسية-محمد-بن-زايد-الإمارات-مهتمة-بتعزيز-العلاقات-مع-روسيا-1094015464.html
https://sarabic.ae/20241021/تكامل-وتبادل-للثقة-خبراء-يوضحون-ملامح-مستقبل-العلاقات-بين-الإمارات-وروسيا-1094014248.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, قمة بريكس 2024, غزة, لبنان, أخبار الشرق الأوسط
حصري, تقارير سبوتنيك, قمة بريكس 2024, غزة, لبنان, أخبار الشرق الأوسط

رئيس "العالمي للتسامح والسلام" لـ"سبوتنيك": العلاقات الإماراتية الروسية في تطور وازدهار باستمرار

17:17 GMT 22.10.2024 (تم التحديث: 17:18 GMT 22.10.2024)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAأحمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام
أحمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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صرح رئيس "المجلس العالمي للتسامح والسلام" أحمد الجروان، أن "اجتماع عدد كبير من قادة العالم في قمة "بريكس" يبعث برسائل هامة، ويؤكد تطلعات الشعوب للتنمية والاستقرار".
وأضاف في حوار مع "سبوتنيك"، ينشر لاحقا، أن "الاجتماعات والتجمعات لقادة العالم في مثل هذه القمم، تمثل أهمية كبيرة، إذ تؤكد عبر رسائل واضحة، الرغبة العالمية في الاستقرار والسلام والتنمية والنمو الاقتصادي، الذي يعد رافعة الدول، وأحد عوامل الاستقرار والسلام".
وحول العلاقات الروسية الإماراتية، قال الجروان:

في الواقع أن العلاقات الروسية الإماراتية، في تقدم وازدهار باستمرار منذ فترة طويلة، خاصة أن سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، من دعاة المحبة والسلام والتواصل مع المجتمع الدولي، وحريص كل الحرص على بناء العلاقات مع الشركاء على مستوى العالم ومنهم روسيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتيون، ورئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اجتماع خلال زيارة الأخير إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
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وأضاف الجروان: "كما أن تواجد الإمارات على الساحة الدولية وفي مثل هذه المؤتمرات، يؤكد حرصها ودعمها في تطوير آفاق العمل الدولي المشترك وبناء المستقبل، التي ينتظره سكان الأرض".
وبشأن مشاركة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء في القمة، وما يمثله هذا العدد من أهمية، قال الجروان:

بكل تأكيد تعكس هذه الاجتماعات والتجمعات لقادة العالم أهمية كبيرة، إذ تؤكد عبر رسائل واضحة، الرغبة العالمية في الاستقرار والسلام والتنمية والنمو الاقتصادي، الذي يعد رافعة الدول، وأحد عوامل الاستقرار والسلام.

وتابع : "مع هذا العدد من القادة، فإن الأهداف لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل تشمل رسائل هامة مفادها بأن التواصل وتعزيز الشراكات والعلاقات، وتسخير الإمكانيات لخدمة الشعوب والمجتمعات يمثل أولوية راهنة ومستقبلية للدول الأعضاء، والتي تمثل تطلعات شعوبها في مثل هذه التجمعات".
ووصل عدد من قيادات الدول المشاركة، صباح اليوم الثلاثاء، للقمة التي تشارك فيها 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الاثنين، محادثات في العاصمة الروسية موسكو، ناقشا فيها أهم المستجدات حول العالمية، على هامش القمة.
الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
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أمس, 18:32 GMT
وقال بوتين، خلال الاجتماع، إن "التعاون بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، على الساحة الدولية، مهم بالنسبة للقضايا ذات الطابع العالمي".
وأضاف: "إن تفاعلنا مهم للغاية ليس فقط في الشؤون الإقليمية، ولكن أيضًا في القضايا ذات الطابع العالمي، ونحن نتفاعل بنشاط في المنظمات الدولية، التي تجتمع إحداها في قمة في قازان غدا، وكذلك في المنصات العالمية الدولية الكبرى مثل منظمة الأمم المتحدة".
وكان الرئيس الإماراتي قد وصل إلى موسكو، يوم الأحد، وأجرى مع الرئيس الروسي، محادثات غير رسمية في مقر إقامة الرئيس بوتين، في نوفو أوغاريوفو، في ضواحي العاصمة موسكو، ومن المقرر مشاركة الرئيس الإماراتي في فعاليات قمة مجموعة "بريكس"، التي انضمت إليها الإمارات، في بداية عام 2024، حيث ستعقد غدا على مدار يومين في مدينة قازان الروسية.
ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية.
وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".
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