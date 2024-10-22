https://sarabic.ae/20241022/رئيس-العالمي-للتسامح-والسلام-لـسبوتنيك-العلاقات-الإماراتية-الروسية-في-تطور-وازدهار-باستمرار-1094046714.html

رئيس "العالمي للتسامح والسلام" لـ"سبوتنيك": العلاقات الإماراتية الروسية في تطور وازدهار باستمرار

رئيس "العالمي للتسامح والسلام" لـ"سبوتنيك": العلاقات الإماراتية الروسية في تطور وازدهار باستمرار

سبوتنيك عربي

صرح رئيس "المجلس العالمي للتسامح والسلام" أحمد الجروان، أن "اجتماع عدد كبير من قادة العالم في قمة "بريكس" يبعث برسائل هامة، ويؤكد تطلعات الشعوب للتنمية... 22.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-22T17:17+0000

2024-10-22T17:17+0000

2024-10-22T17:18+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

قمة بريكس 2024

غزة

لبنان

أخبار الشرق الأوسط

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094046275_0:198:721:603_1920x0_80_0_0_d0965d33d905165612b27b20e2e62261.jpg

وأضاف في حوار مع "سبوتنيك"، ينشر لاحقا، أن "الاجتماعات والتجمعات لقادة العالم في مثل هذه القمم، تمثل أهمية كبيرة، إذ تؤكد عبر رسائل واضحة، الرغبة العالمية في الاستقرار والسلام والتنمية والنمو الاقتصادي، الذي يعد رافعة الدول، وأحد عوامل الاستقرار والسلام".وحول العلاقات الروسية الإماراتية، قال الجروان:وأضاف الجروان: "كما أن تواجد الإمارات على الساحة الدولية وفي مثل هذه المؤتمرات، يؤكد حرصها ودعمها في تطوير آفاق العمل الدولي المشترك وبناء المستقبل، التي ينتظره سكان الأرض".وبشأن مشاركة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء في القمة، وما يمثله هذا العدد من أهمية، قال الجروان:وتابع : "مع هذا العدد من القادة، فإن الأهداف لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل تشمل رسائل هامة مفادها بأن التواصل وتعزيز الشراكات والعلاقات، وتسخير الإمكانيات لخدمة الشعوب والمجتمعات يمثل أولوية راهنة ومستقبلية للدول الأعضاء، والتي تمثل تطلعات شعوبها في مثل هذه التجمعات".ووصل عدد من قيادات الدول المشاركة، صباح اليوم الثلاثاء، للقمة التي تشارك فيها 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الاثنين، محادثات في العاصمة الروسية موسكو، ناقشا فيها أهم المستجدات حول العالمية، على هامش القمة.وقال بوتين، خلال الاجتماع، إن "التعاون بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، على الساحة الدولية، مهم بالنسبة للقضايا ذات الطابع العالمي".وكان الرئيس الإماراتي قد وصل إلى موسكو، يوم الأحد، وأجرى مع الرئيس الروسي، محادثات غير رسمية في مقر إقامة الرئيس بوتين، في نوفو أوغاريوفو، في ضواحي العاصمة موسكو، ومن المقرر مشاركة الرئيس الإماراتي في فعاليات قمة مجموعة "بريكس"، التي انضمت إليها الإمارات، في بداية عام 2024، حيث ستعقد غدا على مدار يومين في مدينة قازان الروسية.ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية.وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".

https://sarabic.ae/20241021/باللغة-الروسية-محمد-بن-زايد-الإمارات-مهتمة-بتعزيز-العلاقات-مع-روسيا-1094015464.html

https://sarabic.ae/20241021/تكامل-وتبادل-للثقة-خبراء-يوضحون-ملامح-مستقبل-العلاقات-بين-الإمارات-وروسيا-1094014248.html

غزة

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, قمة بريكس 2024, غزة, لبنان, أخبار الشرق الأوسط