https://sarabic.ae/20241023/إيران-تحذر-إسرائيل-أي-اعتداء-على-المنشآت-النووية-سيقابل-بـرد-مدمر-1094075524.html

إيران تحذر إسرائيل: أي اعتداء على المنشآت النووية سيقابل بـ"رد مدمر"

إيران تحذر إسرائيل: أي اعتداء على المنشآت النووية سيقابل بـ"رد مدمر"

سبوتنيك عربي

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد سلامي، إن "القدرات الدفاعية والأمنية كانت دائما في مستوى مواجهة أي تهديد بيقظة". 23.10.2024, سبوتنيك عربي

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وأكد سلامي، في تصريحات له، أن "المنشآت النووية جزء من هذا البلد ويتم الدفاع عنها في إطار هذه الترتيبات"، قائلا إن "أي اعتداء على المنشآت النووية الإيرانية سيقابل برد مدمر"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد أن "رسالة إيران وأداءها هو نشر السلام والصداقة"، متهما إسرائيل بالعمل على الإجرام والمجازر وإشعال الحروب.وقال بزشكيان، خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش القمة الـ16 لمجموعة البريكس في قازان بروسيا، "أعتقد أن الحرب تعيق تنمية الدول، لذلك فإننا نسعى بكل حزم إلى منع انتشار التوتر والصراع في المنطقة، لكن الكيان الصهيوني أظهر أنه لا يبحث إلا عن الحرب والصراع"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية. وأضاف: "آمل أن تساعد الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان في وقف جرائم ومجازر هذا الكيان من خلال تغيير أساليبها ووقف دعمها له"، مؤكدا أن رؤيته هي خلق الوئام داخل البلاد وتعزيز وتوسيع العلاقات مع الجيران ودول المنطقة.وأوضح: "لسوء الحظ، في اليوم الأول من بداية عملي رسميا، سعى الكيان الصهيوني لعرقلة تحقيق هذه الأهداف من خلال اغتيال إسماعيل هنية، الذي كان يحل ضيفا رسميا على إيران"، مؤكدا أن "إسرائيل ستتلقى ردا يفوق التصور إذا اعتدت على إيران".وكانت إسرائيل قالت إنها كشفت شبكة تجسس لصالح إيران، كانت قد "صورت قواعد عسكرية إسرائيلية شكلت هدفا للهجوم الإيراني الصاروخي".وكشفت النيابة العامة الإسرائيلية، الإثنين، عن "شبكة تجسس من 7 مهاجرين من أذربيجان جندتهم إيران".وقالت صحف إسرائيلية إنه تم القبض على سبعة إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران، حيث قاموا بتنفيذ مئات المهام لصالح طهران، مشيرةً إلى أن جميع المشتبه بهم هم من السكان اليهود في حيفا والشمال، بينهم جندي هارب واثنان من القصر.وتم توجيه تهم تصوير وجمع معلومات عن قواعد ومرافق الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك مقر الدفاع "كيريا" في تل أبيب وقاعدتي "نفاتيم" و"رامات ديفيد"، بالإضافة إلى مواقع منظومة "القبة الحديدية.وأظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم نفذوا سلسلة من المهام المختلفة لصالح وكالات الاستخبارات الإيرانية، وكانوا على اتصال مع عملاء إيرانيين. وفي المقابل، تم دفع مئات الآلاف من الدولارات لهم، جزء منها عبر العملات المشفرة.ولفتت الصحف إلى أن بعض المشتبه بهم كانوا يتجسسون لصالح إيران لمدة عامين، وجميعهم شاركوا في أنشطة تجسس منذ بداية الحرب. وأكدت أن مكتب المدعي العام يعتزم تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه بهم يوم الجمعة وطلب احتجازهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية.وذلك يأتي بعد أيام من قبض إسرائيل على "إسرائيلي جندته إيران لاغتيال شخصية كبيرة مقابل 100 ألف دولار".وشنت إيران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل، قالت إنه جاء ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسية لـ"حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، ونائب قائد الحرس الثوري.وكانت قاعدة "نفاتيم" هدفا في كل من الهجمات الصاروخية الإيرانية هذا العام، واستهدفت قاعدة "رامات ديفيد" من قبل "حزب الله". كما يُزعم أن المشتبه بهم تلقوا خرائط لمواقع استراتيجية من مشغليهم، بما في ذلك قاعدة "غولاني" التي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مميتة في وقت سابق من هذا الشهر.

https://sarabic.ae/20241023/بيزشكيان-من-روسيا-إسرائيل-ستتلقى-ردا-يفوق-التصور-إذا-اعتدت-على-إيران-1094061752.html

https://sarabic.ae/20241021/إسرائيل-تكشف-شبكة-تجسس-جندتها-إيران-1093996323.html

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