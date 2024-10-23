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https://sarabic.ae/20241023/بعد-معارك-ضارية-الجيش-السوداني-يسترد-مدينة-الدندر-من-قوات-الدعم-السريع-1094094057.html
بعد معارك ضارية… الجيش السوداني يسترد مدينة "الدندر" من قوات الدعم السريع
بعد معارك ضارية… الجيش السوداني يسترد مدينة "الدندر" من قوات الدعم السريع
سبوتنيك عربي
تمكن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، من بسط سيطرته على مدينة الدندر التابعة لولاية سنار جنوب شرقي السودان، بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T17:58+0000
2024-10-23T17:58+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش السوادني وحلفاءه بسطوا سيطرتهم على مدينة الدندر، بعد معارك قوية مع قوات الدعم السريع، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمدافع والمسيرات الانتحارية تحت غطاء جوي من الطيران الحربي.وكان الجيش بدأ، يوم الجمعة الماضية، بدعم واسع من قوات الحركات المسلحة وعناصر المقاومة الشعبية وجهاز المخابرات العامة بالقيام بخوض معارك ضارية مع قوات الدعم السريع على مشارف مدينة الدندر التابعة لولاية سنار جنوب شرقي السودان، في واحدة من أكبر العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش السوداني منذ 26 سبتمبر/ أيلول الماضي.ونقل الموقع عن مصادر عسكرية، أن "الجيش تمكن من استرداد مدينة الدندر من قوات الدعم السريع عبر القوة العسكرية".ويشار إلى أن قوات الدعم السريع سيطرت على مدينة الدندر في أوائل يوليو/ تموز الماضي بعد معارك عنيفة مع القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني، وقامت بعد ذلك بتشكيل حكومة محلية من أبناء المدينة.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني- قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20241012/السودان-المخابرات-العسكرية-تضبط-شحنة-أسلحة-ضخمة-قادمة-من-دولة-عربية-1093672262.html
https://sarabic.ae/20241020/السودان-الحكومة-توافق-على-فتح-4-مطارات-لتسهيل-دخول-المساعدات-الإنسانية-1093959971.html
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العالم العربي, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم

بعد معارك ضارية… الجيش السوداني يسترد مدينة "الدندر" من قوات الدعم السريع

17:58 GMT 23.10.2024
© AP Photoعبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني
عبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
تمكن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، من بسط سيطرته على مدينة الدندر التابعة لولاية سنار جنوب شرقي السودان، بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع.
وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش السوادني وحلفاءه بسطوا سيطرتهم على مدينة الدندر، بعد معارك قوية مع قوات الدعم السريع، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمدافع والمسيرات الانتحارية تحت غطاء جوي من الطيران الحربي.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
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12 أكتوبر, 09:21 GMT
وكان الجيش بدأ، يوم الجمعة الماضية، بدعم واسع من قوات الحركات المسلحة وعناصر المقاومة الشعبية وجهاز المخابرات العامة بالقيام بخوض معارك ضارية مع قوات الدعم السريع على مشارف مدينة الدندر التابعة لولاية سنار جنوب شرقي السودان، في واحدة من أكبر العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش السوداني منذ 26 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ونقل الموقع عن مصادر عسكرية، أن "الجيش تمكن من استرداد مدينة الدندر من قوات الدعم السريع عبر القوة العسكرية".
ويشار إلى أن قوات الدعم السريع سيطرت على مدينة الدندر في أوائل يوليو/ تموز الماضي بعد معارك عنيفة مع القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني، وقامت بعد ذلك بتشكيل حكومة محلية من أبناء المدينة.
الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
السودان... الحكومة توافق على فتح 4 مطارات لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية
20 أكتوبر, 06:57 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني- قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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