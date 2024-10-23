https://sarabic.ae/20241023/خرق-علمي-كبير-إنعاش-دماغ-ميت-بعد-ساعة-من-وفاته---1094058824.html

خرق علمي كبير... إنعاش دماغ ميت بعد ساعة من وفاته

خرق علمي كبير... إنعاش دماغ ميت بعد ساعة من وفاته

سبوتنيك عربي

تمكنت مجموعة من العلماء، من جامعة صن يات سين في الصين، من إعادة النشاط في أدمغة الخنازير لمدة تصل إلى ما يقرب من ساعة بعد توقف الدورة الدموية. 23.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-23T08:34+0000

2024-10-23T08:34+0000

2024-10-23T08:34+0000

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تتسبب السكتة القلبية المفاجئة في العديد من المشاكل في الجسم بسبب التوقف السريع لتدفق الدم. ويسمى الانخفاض اللاحق في الدورة الدموية إلى أجزاء من الجسم بـ"نقص التروية"، وعندما يحدث في المخ، يمكن أن يسبب أضرارًا خطيرة لا يمكن إصلاحها في غضون دقائق. وهذا هو السبب في أن نافذة الإنعاش للسكتة القلبية قصيرة جدًا. ومن المعروف أن نقص تروية الأعضاء المتعددة يلعب دورًا في قدرة الدماغ على التعافي بعد السكتة القلبية.قام فريق من العلماء بإشراف، الطبيب شياوشون هي، من جامعة صن يات سين في الصين، باستخدام حيوان الخنزير لمحاولة فهم دور الكبد في تعافي الدماغ بعد نقص التروية بسبب السكتة القلبية.ومن اللافت، أن المخ الذي حرم من الأكسجين لمدة 60 دقيقة لم يعد نشاطه إلا لمدة ثلاث ساعات قبل أن يتلاشى، مما يشير إلى فترة حرجة يمكن خلالها أن تكون عملية الإنعاش ناجحة بإضافة كبد يعمل.ويمثل هذا الإنجاز خطوة كبيرة إلى الأمام في التوصل إلى كيفية استعادة وظائف المخ بعد تعرض المريض لسكتة قلبية مفاجئة. ويشير إلى أن الأطباء قد يكونون قادرين على توسيع النافذة القصيرة للإنعاش الناجح للمرضى بعد السكتة القلبية.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن هذه النتائج تشير إلى أن الكبد يلعب دورًا مهمًا في تطور إصابة المخ بعد السكتة القلبية. وتشير النتائج إلى سبل جديدة للبحث في إصابات المخ، وقد تعمل على تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة ونتائج التعافي للمرضى من البشر في المستقبل.عادتان غذائيتان شائعتان قد تسببا ارتفاعا مثيرا للقلق يؤدي للسكتات الدماغية"الإمساك المزمن" مؤشر خطير للأزمات القلبية

https://sarabic.ae/20240310/دراسة-تحذر-من-مواد-دقيقة-بحجم-الفيروس-في-جسم-الإنسان-تسبب-نوبات-قلبية-وسكتات-دماغية-1086838844.html

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علوم, الصحة, كبد, سكتة قلبية, السكتة القلبية, غيبوبة, أمراض القلب والسكري والضغط