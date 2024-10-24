https://sarabic.ae/20241024/الصفدي-إسرائيل-تحرم-شعوب-المنطقة-من-حقها-في-العيش-بسلام-1094120284.html

الصفدي: إسرائيل تحرم شعوب المنطقة من حقها في العيش بسلام

الصفدي: إسرائيل تحرم شعوب المنطقة من حقها في العيش بسلام

سبوتنيك عربي

طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، بضرورة تحرك المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على تلبية احتياجات أكثر من مليون ومئتي ألف نازح شردتهم إسرائيل... 24.10.2024, سبوتنيك عربي

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وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ظهر اليوم الخميس، بأن تصريحات الصفدي جاءت في كلمة بالمؤتمر الدولي لدعم لبنان، الذي افتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وأكد الصفدي أن عبء تلبية احتياجات النازحين أكثر من قدرة لبنان على حمله، وهو الأمر الذي يستوجب دعماً دولياً فورياً، مؤكدا أنه "لا يجب أن يعاني النازحون ذل العوز بعد أن عاشوا رعب ترك بيوتهم وحيواتهم وراءهم".وتابع وزير الخارجية الأردني:وجدد أيمن الصفدي التأكيد على أن "إسرائيل ترتكب في غزة ولبنان جرائم حرب لم ير العالم مثيلا لها منذ عقود، ولا يجب أن يقبل العيش معها".تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي. وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نحو 2546 قتيلاً و11803 جريحاً منذ بدء العدوان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

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