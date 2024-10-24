https://sarabic.ae/20241024/بوتين-الجيش-الروسي-يحاصر-تجمع-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-ويبدأ-تصفيتها-1094140760.html
بوتين: الجيش الروسي يحاصر تجمع القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك ويبدأ تصفيتها
بوتين: الجيش الروسي يحاصر تجمع القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك ويبدأ تصفيتها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي بدأ في القضاء على المجموعة الأوكرانية التي اخترقت حدود الدولة الروسية في مقاطعة كورسك. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T19:46+0000
2024-10-24T19:46+0000
2024-10-24T19:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093273906_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_a98335a565d98889348e748c671815c6.jpg
وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب قمة "بريكس+" السادسة عشر: "جزء من وحدات الجيش الأوكراني التي غزت منطقة كورسك محاصرة، مطوقة، وهي عبارة عن نحو ألفي شخص. وتجري محاولات لتحرير هذه المجموعة من الخارج، دون نجاح حتى الآن. لقد بدأ الجيش الروسي في القضاء على هذه المجموع".وقال بوتين: "الجميع (في دول بريكس) عازمون على ضمان انتهاء الصراع (في أوكرانيا) في أسرع وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك بالوسائل السلمية".وقال: "إنهم (سلطات كييف) يريدون بأي ثمن أن يظهروا للإدارة الحالية (الولايات المتحدة الأمريكية) وناخبي الإدارة الحالية لهذا الحزب أن استثماراتهم في أوكرانيا لم تذهب سدى، بأي ثمن وبغض النظر عن النتيجة، بما في ذلك تكلفة حياة جنوده. إنهم يعملون من أجلهم، وليس من أجل مصالح الشعب الأوكراني".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
بوتين: الجيش الروسي يحاصر تجمع القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك ويبدأ تصفيتها
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي بدأ في القضاء على المجموعة الأوكرانية التي اخترقت حدود الدولة الروسية في مقاطعة كورسك.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب قمة "بريكس+" السادسة عشر: "جزء من وحدات الجيش الأوكراني التي غزت منطقة كورسك محاصرة، مطوقة، وهي عبارة عن نحو ألفي شخص. وتجري محاولات لتحرير هذه المجموعة من الخارج، دون نجاح حتى الآن. لقد بدأ الجيش الروسي في القضاء على هذه المجموع".
وأكد بوتين أن جميع دول "بريكس"، ملتزمة بضمان انتهاء الصراع في أوكرانيا سلميا وبأسرع ما يمكن.
وقال بوتين: "الجميع (في دول بريكس) عازمون على ضمان انتهاء الصراع (في أوكرانيا) في أسرع وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك بالوسائل السلمية".
وأكد أن سلطات كييف تعمل في غير صالح شعبها، ويحاولون أن يُظهروا للإدارة الأمريكية الحالية أن ما وضعته في أوكرانيا لم يذهب عبثًا.
وقال: "إنهم (سلطات كييف) يريدون بأي ثمن أن يظهروا للإدارة الحالية (الولايات المتحدة الأمريكية) وناخبي الإدارة الحالية لهذا الحزب أن استثماراتهم في أوكرانيا لم تذهب سدى، بأي ثمن وبغض النظر عن النتيجة، بما في ذلك تكلفة حياة جنوده. إنهم يعملون من أجلهم، وليس من أجل مصالح الشعب الأوكراني".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.