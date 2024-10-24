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قاذفات سلاح الجو السوري الروسي المشترك تدك معاقل "العصائب الحمراء" جنوب إدلب
قاذفات سلاح الجو السوري الروسي المشترك تدك معاقل "العصائب الحمراء" جنوب إدلب
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن قاذفات سلاح الجو السوري الروسي المشترك تدك معاقل "العصائب الحمراء" جنوب إدلب السورية. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
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شن سلاح الجو السوري الروسي المشترك، غارات عنيفة على معاقل مسلحي "العصائب الحمراء"، الذراع الضاربة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي شمال غرب سوريا.وقال مراسل "سبوتنيك" في إدلب، إن القاذفات الحربية التابعة لسلاح الجو السوري الروسي، شنت قرب منتصف الليلة سلسلة من الغارات العنيفة على مقار ومخازن لمسلحي "العصائب الحمراء" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.ووفقا للمعلومات المتوافرة، فقد تركزت الغارات على تحصينات ومقار التنظيم في القسم الجنوبي من منطقة (جبل الزاوية) بريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد رصد تحشدات لمسلحي "العصائب" في تلك المنطقة، ليتدخل سلاح الجو على الفور.وتشير المعلومات إلى تدمير 3 مقرات تحتوي على معدات عسكرية وطائرات مسيرة، كما أسفرت الضربات عن مقتل وإصابة أكثر من 12 مسلحا، وفق حصيلة أولية.وتعد مجموعات "العصائب الحمراء" الذراع الضاربة وقوات النخبة لدى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، ويتميز مسلحوها المتحدرون في معظمهم من آسيا الوسطى، بوضع عصائب حمراء اللون "أشرطة حمراء" على رؤوسهم، وهم متخصصون في عمليات القنص والرمي والانغماس (العمل الانتحاري).وتم تأسيس "العصائب" على يد الإرهابي أبو اليقظان المصري، حين كان "أميرا شرعيا" لتنظيم "جبهة النصرة"، قبل توارد أخبار عن اختفائه من سوريا عام 2022.وقبل ذلك كانت مجموعات "العصائب" تعمل تحت اسم "تكتيكات الملاحم" التي أسس نواتها الأولى الإرهابي أبو رفيق الأوزبكي عام 2013، لتنتقل مقاليدها عام 2017، إلى أبو سلمان البيلاروسي إبان سريان أقاويل عن مقتل الأوزبكي.وتشتهر "العصائب الحمراء" بدموية إرهابييها وبارتكابهم مجازر وحشية بحق مدنيي المناطق التي دخلوا إليها خلال سنين الحرب على سوريا، كما بحق الأسرى من الجنود السوريين، وهي تكنى في أوساط المجموعات المسلحة في إدلب بـ "بلاك ووتر الجهاد".
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

قاذفات سلاح الجو السوري الروسي المشترك تدك معاقل "العصائب الحمراء" جنوب إدلب

20:56 GMT 24.10.2024 (تم التحديث: 21:30 GMT 24.10.2024)
© Sputnik . Dmitriy Vinogradovالمقاتلة الروسية "سو-24" تحلق من مطار القاعدة العسكرية "حميميم" في سوريا.
المقاتلة الروسية سو-24 تحلق من مطار القاعدة العسكرية حميميم في سوريا. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن قاذفات سلاح الجو السوري الروسي المشترك تدك معاقل "العصائب الحمراء" جنوب إدلب السورية.
شن سلاح الجو السوري الروسي المشترك، غارات عنيفة على معاقل مسلحي "العصائب الحمراء"، الذراع الضاربة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي شمال غرب سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في إدلب، إن القاذفات الحربية التابعة لسلاح الجو السوري الروسي، شنت قرب منتصف الليلة سلسلة من الغارات العنيفة على مقار ومخازن لمسلحي "العصائب الحمراء" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.
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29 سبتمبر, 17:36 GMT
ووفقا للمعلومات المتوافرة، فقد تركزت الغارات على تحصينات ومقار التنظيم في القسم الجنوبي من منطقة (جبل الزاوية) بريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد رصد تحشدات لمسلحي "العصائب" في تلك المنطقة، ليتدخل سلاح الجو على الفور.
وتشير المعلومات إلى تدمير 3 مقرات تحتوي على معدات عسكرية وطائرات مسيرة، كما أسفرت الضربات عن مقتل وإصابة أكثر من 12 مسلحا، وفق حصيلة أولية.
وتعد مجموعات "العصائب الحمراء" الذراع الضاربة وقوات النخبة لدى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، ويتميز مسلحوها المتحدرون في معظمهم من آسيا الوسطى، بوضع عصائب حمراء اللون "أشرطة حمراء" على رؤوسهم، وهم متخصصون في عمليات القنص والرمي والانغماس (العمل الانتحاري).
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10 أغسطس, 14:27 GMT
وتم تأسيس "العصائب" على يد الإرهابي أبو اليقظان المصري، حين كان "أميرا شرعيا" لتنظيم "جبهة النصرة"، قبل توارد أخبار عن اختفائه من سوريا عام 2022.
وقبل ذلك كانت مجموعات "العصائب" تعمل تحت اسم "تكتيكات الملاحم" التي أسس نواتها الأولى الإرهابي أبو رفيق الأوزبكي عام 2013، لتنتقل مقاليدها عام 2017، إلى أبو سلمان البيلاروسي إبان سريان أقاويل عن مقتل الأوزبكي.
وتشتهر "العصائب الحمراء" بدموية إرهابييها وبارتكابهم مجازر وحشية بحق مدنيي المناطق التي دخلوا إليها خلال سنين الحرب على سوريا، كما بحق الأسرى من الجنود السوريين، وهي تكنى في أوساط المجموعات المسلحة في إدلب بـ "بلاك ووتر الجهاد".
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