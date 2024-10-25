أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر منطادا وعدة مسيرات أوكرانية خلال الليل
04:23 GMT 25.10.2024 (تم التحديث: 04:54 GMT 25.10.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس الـ 1430 التابع للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت خلال الليلة الماضية 7طائرات مسيرة أوكرانية ومنطادا صغيرًا فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع: "تم خلال الليلة الماضية إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيارت ومنطاد صغير الحجم على أهداف داخل الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "تم تدمير واعتراض 7 طائرات من دون طيار أوكرانية وبالونًا صغيرًا فوق الأراضي الروسية خلال الليل، منهم ثلاث طائرات دون طيار أوكرانية فوق بحر آزوف، وثلاث فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتم تدمير منطاد صغير فوق أراضي مقاطعة روستوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.