اكتشاف جمجمة مراهقة في جدار منزل يحل لغزا عمره قرون... فيديو

عربي
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط محاولة اختراق من قبل مجموعة تخريبية على حدود مقاطعة بريانسك
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مدرج التصعيد مع روسيا انتهى ولم يتبق سوى الصدام المباشر
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241028/اكتشاف-جمجمة-مراهقة-في-جدار-منزل-يحل-لغزا-عمره-قرون-فيديو-----1094246375.html
اكتشاف جمجمة مراهقة في جدار منزل يحل لغزا عمره قرون... فيديو
اكتشاف جمجمة مراهقة في جدار منزل يحل لغزا عمره قرون... فيديو
سبوتنيك عربي
اكتشف مالك أحد البيوت في ولاية تكساس الأمريكية جمجمة مخبأة داخل جدران المنزل تعود لفتاة مراهقة حلت لغزا ظل مجهولا لعقود. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T13:59+0000
2024-10-28T13:59+0000
مجتمع
نادي الفيديو
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103803/14/1038031478_0:774:2048:1926_1920x0_80_0_0_46e02a7f530bc761ec3f6f83443e3294.jpg
تعود الجمجمة لفتاة تدعى غرينغر، وتقول السلطات أن غرينغر ماتت في إنديانا، لكنها تفترض أن لصوص القبور سرقوا رفاتها وأحضروها إلى باتافيا.ولكن مع عدم وجود طريقة لتحديد البقايا، تحولت القضية في النهاية إلى قضية باردة، حتى بدأ الطبيب الشرعي لمقاطعة كين روب راسل في البحث عن بعض الإجابات.وبعد بحث دقيق، تمكنت مختبرات إيثرم في تكساس من تحديد أن الجمجمة تعود إلى "إيسثر غرينغر"، والتي ماتت على ما يبدو أثناء الولادة بعمر 17 عامًا في 1866.وتمكن العلماء من تأكيد هويتها من خلال تطابق الحمض النووي مع حفيدها الأكبر، "وين سفي" البالغ من العمر 69 عامًا، والذي يعيش في بورتلاند.ويعود تاريخ المنزل الواقع في أقدم قسم من سانت تشارلز إلى منتصف القرن التاسع عشر، ولكن منذ ما يقرب من 50 عامًا، في عام 1978، اكتشف المالك جمجمة مخبأة خلف الحوائط الجافة مما دفع إلى إجراء تحقيق في ذلك الوقت.بسبب فيديو.. رونالدو يطلب من جمهوره البحث عن أحد معجبيهأول روبوت يعزف على آلة وترية قد يغير تاريخ الموسيقى... فيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103803/14/1038031478_0:582:2048:2118_1920x0_80_0_0_5839eb75c131a709d5d671e652108c09.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

اكتشاف جمجمة مراهقة في جدار منزل يحل لغزا عمره قرون... فيديو

13:59 GMT 28.10.2024
© Fotolia / Nanihtaجمجمة في الغابة
جمجمة في الغابة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© Fotolia / Nanihta
تابعنا عبر
اكتشف مالك أحد البيوت في ولاية تكساس الأمريكية جمجمة مخبأة داخل جدران المنزل تعود لفتاة مراهقة حلت لغزا ظل مجهولا لعقود.
تعود الجمجمة لفتاة تدعى غرينغر، وتقول السلطات أن غرينغر ماتت في إنديانا، لكنها تفترض أن لصوص القبور سرقوا رفاتها وأحضروها إلى باتافيا.
ولكن مع عدم وجود طريقة لتحديد البقايا، تحولت القضية في النهاية إلى قضية باردة، حتى بدأ الطبيب الشرعي لمقاطعة كين روب راسل في البحث عن بعض الإجابات.
وبعد بحث دقيق، تمكنت مختبرات إيثرم في تكساس من تحديد أن الجمجمة تعود إلى "إيسثر غرينغر"، والتي ماتت على ما يبدو أثناء الولادة بعمر 17 عامًا في 1866.
وتمكن العلماء من تأكيد هويتها من خلال تطابق الحمض النووي مع حفيدها الأكبر، "وين سفي" البالغ من العمر 69 عامًا، والذي يعيش في بورتلاند.
ويعود تاريخ المنزل الواقع في أقدم قسم من سانت تشارلز إلى منتصف القرن التاسع عشر، ولكن منذ ما يقرب من 50 عامًا، في عام 1978، اكتشف المالك جمجمة مخبأة خلف الحوائط الجافة مما دفع إلى إجراء تحقيق في ذلك الوقت.
بسبب فيديو.. رونالدو يطلب من جمهوره البحث عن أحد معجبيه
أول روبوت يعزف على آلة وترية قد يغير تاريخ الموسيقى... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:05 GMTوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала