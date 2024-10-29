زيارة تبون لسلطنة عمان... ما الأهداف المشتركة اقتصاديا وسياسيا؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مدرج التصعيد مع روسيا انتهى ولم يتبق سوى الصدام المباشر
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: انتخاب نعيم قاسم يعني استعادة الحزب لعافيته
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241029/زيارة-تبون-لسلطنة-عمان-ما-الأهداف-المشتركة-اقتصاديا-وسياسيا؟-1094291152.html
زيارة تبون لسلطنة عمان... ما الأهداف المشتركة اقتصاديا وسياسيا؟
زيارة تبون لسلطنة عمان... ما الأهداف المشتركة اقتصاديا وسياسيا؟
سبوتنيك عربي
وقعت الجزائر وسلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، العديد من مذكرات تفاهم في عدة قطاعات مختلفة، خلال زيارة الدولة التي يجريها الرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطنة. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T17:07+0000
2024-10-29T17:07+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
غزة
الجزائر
أخبار لبنان
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092479247_0:0:1641:923_1920x0_80_0_0_45c17579a3e553b8f107c2a254ef43b2.jpg
وقع وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج الجزائري، أحمد عطاف، العديد من مذكرات التفاهم مع سلطنة عمان، سواء في مجال التدريب أو الإعلام، كما وقعت العديد من مذكرات التفاهم، في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث وقعها من الجانب الجزائري وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري.كما وقعت مذكرة أخرى في مجال تنظيم التعاون والفعاليات والمؤتمرات، وكذلك مذكرة تفاهم أخرى في مجال ترقية الإستثمار وقعها المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار عمر ركاش.تمثل الزيارة أهمية خاصة، في ظل تطابق المواقف السياسية تجاه عدد من القضايا الإقليمية بما فيها القضية الفلسطينية، بالإضافة لرغبة مشتركة في تعزيز الاستثمارات المباشرة وتبادل الخبرات، وفقا للخبراء.في الإطار قال مرتضى اللواتي الخبير الاقتصادي العماني، إن زيارة الرئيس الجزائري تحمل أبعادًا وأهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التعاون بين البلدين، يشمل التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث تعزز الزيارة إمكانية توسيع الشراكات الاقتصادية، وخاصة في قطاعات مثل الطاقة، إستنادا إلى أن الدولتين من الدول النفطية، ولديهما اهتمام بتنويع اقتصادهما بعيدًا عن الاعتماد على النفط، كما يمكن أن تؤدي إلى استثمارات متبادلة وتعاون في مجالات أخرى مثل السياحة والزراعة والصناعة.تنسيق مشترككما تشمل الأهداف، التنسيق في سوق الطاقة، باعتبار البلدين من الدول المصدرة للنفط والغاز، يُمكن أن يناقشا تعزيز التنسيق في مجالات إنتاج وتسعير وتصدير النفط والغاز.وكذلك التعزيز من قدرتهما على مواجهة التحديات في الأسواق العالمية، وتقلبات أسعار النفط، لا سيما في ظل التغيرات في السياسة العالمية نحو الطاقة المتجددة.وأوضح أن التعاون في المجال الاستثماري والمالي، يأتي ضمن أهداف الزيارة، خاصة أن سلطنة عمان تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لتنمية الاقتصاد المحلي، كما تسعى الجزائر لجذب استثمارات خارجية وتطوير بنيتها التحتية.ويرى أن تبادل الخبرات والتطوير المؤسسي، يأتي في المقدمة، خاصة أن عمان لديها تجربة في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط من خلال رؤيتها المستقبلية “رؤية عمان 2040”، بينما الجزائر تعمل أيضًا على خطط للتنويع الاقتصادي. تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال يمكن أن يسهم في تطوير استراتيجيات تنموية تعود بالنفع على كليهما.فيما قال الكاتب والمحلل السياسي العماني، خميس قطيطي، إن الجزائر اليوم في سلطنة عمان تُقدِّم صورتَها المُشرِقة لإعادةِ البناء على العمل العربي المشترك، وتوحيد الصَّف العربي في هذه المرحلة الدَّقيقة من تاريخ الوطن العربي.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجزائر ضربتْ أروعَ المُثل كأعظمِ حركة تحرُّر في الوطن العربي وفي العالَم بما حملتْ من إرادةٍ وعنفوانٍ وكفاح مُسلَّح، وتضحيات جسام، وتُعَدُّ من أعظم قصص النِّضال العربي في هذا العصر كتبَها أبناء الجزائر بدمائهم الزَّكيَّة في ذاكرة التَّاريخ العربي الحديث.تطابق للمواقفوتابع "سلطنة عُمان والجزائر تجمعهما مواقف سياسية متطابقة على طريقِ تشكيل وحدةِ الموقفِ العربي، وإعادة تفعيل العمل العربي المشترك، وتأخذ القضية الفلسطينية بعدا خاصا وهاما في زيارة الرئيس تبون ومحاولة ايجاد حلول ورؤية عمانية جزائرية مشتركة، كما أن عمان والجزائر تشكلان قاعدة عربية يمكن البناء عليها لدعم القضية الفلسطينية والعربية عموما، والتَّفاهم حَوْلَ مختلف قضايا أُمَّتنا العربيَّة من المحيط إلى الخليج لأُمَّةٍ كبيرة واحدة بإرادةٍ واحدة ومصير مشترك، وتطلُّعات لمستقبلٍ مُشرِقٍ".فيما قال المحلل الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، إن العلاقات بين البلدين تتميز بالصداقة، والتوافق بشأن العديد من القضايا.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تبادل الخبرات في مجال الطاقة والهيدروجين الأخطر مطروح بقوة بين البلدين، بالإضافة للشراكة في عدد من القطاعات خلال الفترة المقبلة.ولفت إلى أن ملف الاستثمار المباشر يمثل أهمية وأولوية للبلدين، ويعد أحد محاور تعزيز الشرااكة بين البلدين.شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية تطورًا ملحوظًا، ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان، بلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية حتى نهاية يوليو/ تموز من العام الجاري 98.4 مليون دولار .
https://sarabic.ae/20241029/توقيع-8-مذكرات-تفاهم-مهمة-بين-الجزائر-وسلطنة-عمان-1094283052.html
https://sarabic.ae/20241023/نحو-40-شركة-روسية-تتوجه-إلى-سلطنة-عمان-تحت-مسمى-صنع-في-روسيا-1094057657.html
https://sarabic.ae/20241027/في-زيارة-رسمية-إلى-القاهرة-تبون-يبحث-مع-السيسي-التعاون-الثنائي-والقضايا-الإقليمية-1094203935.html
غزة
الجزائر
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092479247_0:0:1457:1093_1920x0_80_0_0_b93a48fb95a0110b257994fef6583305.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, الجزائر, أخبار لبنان, أخبار الشرق الأوسط
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, الجزائر, أخبار لبنان, أخبار الشرق الأوسط

زيارة تبون لسلطنة عمان... ما الأهداف المشتركة اقتصاديا وسياسيا؟

17:07 GMT 29.10.2024
© AP Photo / STRالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / STR
تابعنا عبر
حصري
وقعت الجزائر وسلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، العديد من مذكرات تفاهم في عدة قطاعات مختلفة، خلال زيارة الدولة التي يجريها الرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطنة.
وقع وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج الجزائري، أحمد عطاف، العديد من مذكرات التفاهم مع سلطنة عمان، سواء في مجال التدريب أو الإعلام، كما وقعت العديد من مذكرات التفاهم، في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث وقعها من الجانب الجزائري وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري.
كما وقعت مذكرة أخرى في مجال تنظيم التعاون والفعاليات والمؤتمرات، وكذلك مذكرة تفاهم أخرى في مجال ترقية الإستثمار وقعها المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار عمر ركاش.
تمثل الزيارة أهمية خاصة، في ظل تطابق المواقف السياسية تجاه عدد من القضايا الإقليمية بما فيها القضية الفلسطينية، بالإضافة لرغبة مشتركة في تعزيز الاستثمارات المباشرة وتبادل الخبرات، وفقا للخبراء.
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
توقيع 8 مذكرات تفاهم مهمة بين الجزائر وسلطنة عمان
14:13 GMT
في الإطار قال مرتضى اللواتي الخبير الاقتصادي العماني، إن زيارة الرئيس الجزائري تحمل أبعادًا وأهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التعاون بين البلدين، يشمل التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث تعزز الزيارة إمكانية توسيع الشراكات الاقتصادية، وخاصة في قطاعات مثل الطاقة، إستنادا إلى أن الدولتين من الدول النفطية، ولديهما اهتمام بتنويع اقتصادهما بعيدًا عن الاعتماد على النفط، كما يمكن أن تؤدي إلى استثمارات متبادلة وتعاون في مجالات أخرى مثل السياحة والزراعة والصناعة.
تنسيق مشترك
كما تشمل الأهداف، التنسيق في سوق الطاقة، باعتبار البلدين من الدول المصدرة للنفط والغاز، يُمكن أن يناقشا تعزيز التنسيق في مجالات إنتاج وتسعير وتصدير النفط والغاز.
وكذلك التعزيز من قدرتهما على مواجهة التحديات في الأسواق العالمية، وتقلبات أسعار النفط، لا سيما في ظل التغيرات في السياسة العالمية نحو الطاقة المتجددة.
وأوضح أن التعاون في المجال الاستثماري والمالي، يأتي ضمن أهداف الزيارة، خاصة أن سلطنة عمان تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لتنمية الاقتصاد المحلي، كما تسعى الجزائر لجذب استثمارات خارجية وتطوير بنيتها التحتية.
ويرى أن تبادل الخبرات والتطوير المؤسسي، يأتي في المقدمة، خاصة أن عمان لديها تجربة في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط من خلال رؤيتها المستقبلية “رؤية عمان 2040”، بينما الجزائر تعمل أيضًا على خطط للتنويع الاقتصادي. تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال يمكن أن يسهم في تطوير استراتيجيات تنموية تعود بالنفع على كليهما.
العلم العماني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
نحو 40 شركة روسية تتوجه إلى سلطنة عمان تحت مسمى "صنع في روسيا"
23 أكتوبر, 07:41 GMT
فيما قال الكاتب والمحلل السياسي العماني، خميس قطيطي، إن الجزائر اليوم في سلطنة عمان تُقدِّم صورتَها المُشرِقة لإعادةِ البناء على العمل العربي المشترك، وتوحيد الصَّف العربي في هذه المرحلة الدَّقيقة من تاريخ الوطن العربي.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجزائر ضربتْ أروعَ المُثل كأعظمِ حركة تحرُّر في الوطن العربي وفي العالَم بما حملتْ من إرادةٍ وعنفوانٍ وكفاح مُسلَّح، وتضحيات جسام، وتُعَدُّ من أعظم قصص النِّضال العربي في هذا العصر كتبَها أبناء الجزائر بدمائهم الزَّكيَّة في ذاكرة التَّاريخ العربي الحديث.
تطابق للمواقف
وتابع "سلطنة عُمان والجزائر تجمعهما مواقف سياسية متطابقة على طريقِ تشكيل وحدةِ الموقفِ العربي، وإعادة تفعيل العمل العربي المشترك، وتأخذ القضية الفلسطينية بعدا خاصا وهاما في زيارة الرئيس تبون ومحاولة ايجاد حلول ورؤية عمانية جزائرية مشتركة، كما أن عمان والجزائر تشكلان قاعدة عربية يمكن البناء عليها لدعم القضية الفلسطينية والعربية عموما، والتَّفاهم حَوْلَ مختلف قضايا أُمَّتنا العربيَّة من المحيط إلى الخليج لأُمَّةٍ كبيرة واحدة بإرادةٍ واحدة ومصير مشترك، وتطلُّعات لمستقبلٍ مُشرِقٍ".
فيما قال المحلل الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، إن العلاقات بين البلدين تتميز بالصداقة، والتوافق بشأن العديد من القضايا.
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
في زيارة رسمية إلى القاهرة... تبون يبحث مع السيسي التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية
27 أكتوبر, 09:04 GMT
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تبادل الخبرات في مجال الطاقة والهيدروجين الأخطر مطروح بقوة بين البلدين، بالإضافة للشراكة في عدد من القطاعات خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن ملف الاستثمار المباشر يمثل أهمية وأولوية للبلدين، ويعد أحد محاور تعزيز الشرااكة بين البلدين.
شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية تطورًا ملحوظًا، ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان، بلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية حتى نهاية يوليو/ تموز من العام الجاري 98.4 مليون دولار .
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала