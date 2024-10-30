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الخارجية الروسية: أمريكا لم تحاول ثني إسرائيل عن مهاجمة إيران
الخارجية الروسية: أمريكا لم تحاول ثني إسرائيل عن مهاجمة إيران
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أمريكا وحلفاءها الغربيين لم يفعلوا شيئا لثني إسرائيل عن ضرب إيران، بل أظهروا بطرق مختلفة أن تل... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T12:55+0000
2024-10-30T12:55+0000
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وقالت زاخاروفا: "من الواضح بالنسبة لنا، أن الضربات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية تم تنسيقها بين إسرائيل والولايات المتحدة".وأضافت زاخاروفا أن واشنطن تزود إسرائيل بانتظام بالأسلحة، مما يعني أن الغربيين تعمدوا إثارة جولة جديدة من التصعيد في الشرق الأوسط. وختمت، بالقول: "بقدر ما نستطيع الحكم، فقد نقل الأمريكيون المعلومات الاستخباراتية اللازمة لتنفيذ الضربات، ومثل هذه التصرفات لا تؤدي إلى خفض التصعيد، وليست علامة على التهدئة، وهو أمر ضروري حقا للمنطقة، بل يؤدي إلى زيادة التوتر ويستحق الإدانة والتقييم الأكثر سلبية". في حين صرح قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، أن الضربة الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية تظهر يأس تل أبيب، وستكون لها "عواقب مريرة لا يمكن تصورها" على إسرائيل.وكانت الخارجية الروسية قد أعربت، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف العنف، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع الأطراف من أجل خفض مستوى التصعيد.وأضاف البيان: "نحثّ بشدة جميع الأطراف المعنية على ضبط النفس ووقف العنف ومنع الأحداث من التطور نحو سيناريو كارثي"، مؤكدًا أن "موسكو على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لخفض مستوى التصعيد والمواجهة".أول إجراء من العراق بعد اختراق إسرائيل مجالها الجوي لمهاجمة إيرانلافروف يجري محادثات مع نظيره الكويتي في موسكو
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إسرائيل, روسيا, إيران, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, روسيا, إيران, أخبار إسرائيل اليوم

الخارجية الروسية: أمريكا لم تحاول ثني إسرائيل عن مهاجمة إيران

12:55 GMT 30.10.2024
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أمريكا وحلفاءها الغربيين لم يفعلوا شيئا لثني إسرائيل عن ضرب إيران، بل أظهروا بطرق مختلفة أن تل أبيب لها الحق في مثل هذه الضربة.
وقالت زاخاروفا: "من الواضح بالنسبة لنا، أن الضربات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية تم تنسيقها بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وتابعت: "واشنطن وعدد من حلفائها لم يحاولوا الثني (ثني إسرائيل عن تلك الضربة)، ولم يفعلوا شيئا لمنع إسرائيل من القيام بهذه الخطوة الخطيرة فحسب، بل على العكس من ذلك، أظهروا بطرق مختلفة أن إسرائيل لديها الحق في اتخاذ مثل هذه الخطوة".

وأضافت زاخاروفا أن واشنطن تزود إسرائيل بانتظام بالأسلحة، مما يعني أن الغربيين تعمدوا إثارة جولة جديدة من التصعيد في الشرق الأوسط.
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وختمت، بالقول: "بقدر ما نستطيع الحكم، فقد نقل الأمريكيون المعلومات الاستخباراتية اللازمة لتنفيذ الضربات، ومثل هذه التصرفات لا تؤدي إلى خفض التصعيد، وليست علامة على التهدئة، وهو أمر ضروري حقا للمنطقة، بل يؤدي إلى زيادة التوتر ويستحق الإدانة والتقييم الأكثر سلبية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر يوم السبت الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".

في حين صرح قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، أن الضربة الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية تظهر يأس تل أبيب، وستكون لها "عواقب مريرة لا يمكن تصورها" على إسرائيل.
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وكانت الخارجية الروسية قد أعربت، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف العنف، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع الأطراف من أجل خفض مستوى التصعيد.
وأضاف البيان: "نحثّ بشدة جميع الأطراف المعنية على ضبط النفس ووقف العنف ومنع الأحداث من التطور نحو سيناريو كارثي"، مؤكدًا أن "موسكو على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لخفض مستوى التصعيد والمواجهة".
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