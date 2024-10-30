https://sarabic.ae/20241030/الكرملين-احتجاز-الصحفيين-الروس-في-الولايات-المتحدة-أمر-غير-مقبول-ويتعارض-مع-مبادئ-حرية-الإعلام-1094314630.html

الكرملين: احتجاز الصحفيين الروس في الولايات المتحدة أمر غير مقبول ويتعارض مع مبادئ حرية الإعلام

الكرملين: احتجاز الصحفيين الروس في الولايات المتحدة أمر غير مقبول ويتعارض مع مبادئ حرية الإعلام

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن احتجاز صحفيين روس في مطار الولايات المتحدة الأمريكية، أمر يتعارض مع مبادئ حرية الإعلام... 30.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-30T10:27+0000

2024-10-30T10:27+0000

2024-10-30T10:27+0000

روسيا

حرية الإعلام

موسكو

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال بيسكوف للصحفيين: "بعد استكمال كافة الإجراءات الشكلية، وجميع إجراءات الحصول على جميع تصاريح الدخول، فإن مثل هذا الموقف تجاه الصحفيين يتناقض مع مبادئ حرية الإعلام. وبالطبع هذا غير مقبول بالنسبة لنا".وكانت قد أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو لن تتجاهل احتجاز الصحفيين الروس في أحد المطارات الأمريكية.وقالت زاخاروفا إن السلطات الأمريكية لم تخطر السفارة الروسية في واشنطن باحتجاز الصحفيين الروس الذين جاءوا لتغطية الانتخابات الرئاسية الأمريكية.ووفقا لها، حدث ذلك ليلة أمس الثلاثاء، حيث ذهب الصحفيون إلى هناك "دون تخفٍ"، ولكن "بما يتفق تماما مع الوثائق الصادرة".وأضافت أن مثل هذه الإجراءات تتناسب تمامًا مع منطق الحملة العالمية التي أعلنتها الإدارة الحالية ضد وسائل الإعلام والصحفيين الروس، والتي تتعارض بشكل مباشر ليس فقط مع الالتزامات الدولية للولايات المتحدة، ولكن أيضًا مع أحكام دستورها.يذكر أن السلطات الأمريكية اعتقلت، يوم أمس الثلاثاء، عددا من الصحفيين الروس في أحد المطارات، دون توضيح الأسباب.الخارجية الروسية: موسكو لم تتلق إخطارات بشأن فرض قيود على ممتلكاتها في فنلنداخبير استراتيجي: واشنطن مدركة لخسارة أوكرانيا وتحاول إطالة الصراع

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