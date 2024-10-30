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https://sarabic.ae/20241030/الكرملين-احتجاز-الصحفيين-الروس-في-الولايات-المتحدة-أمر-غير-مقبول-ويتعارض-مع-مبادئ-حرية-الإعلام-1094314630.html
الكرملين: احتجاز الصحفيين الروس في الولايات المتحدة أمر غير مقبول ويتعارض مع مبادئ حرية الإعلام
الكرملين: احتجاز الصحفيين الروس في الولايات المتحدة أمر غير مقبول ويتعارض مع مبادئ حرية الإعلام
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن احتجاز صحفيين روس في مطار الولايات المتحدة الأمريكية، أمر يتعارض مع مبادئ حرية الإعلام... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T10:27+0000
2024-10-30T10:27+0000
روسيا
حرية الإعلام
موسكو
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف للصحفيين: "بعد استكمال كافة الإجراءات الشكلية، وجميع إجراءات الحصول على جميع تصاريح الدخول، فإن مثل هذا الموقف تجاه الصحفيين يتناقض مع مبادئ حرية الإعلام. وبالطبع هذا غير مقبول بالنسبة لنا".وكانت قد أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو لن تتجاهل احتجاز الصحفيين الروس في أحد المطارات الأمريكية.وقالت زاخاروفا إن السلطات الأمريكية لم تخطر السفارة الروسية في واشنطن باحتجاز الصحفيين الروس الذين جاءوا لتغطية الانتخابات الرئاسية الأمريكية.ووفقا لها، حدث ذلك ليلة أمس الثلاثاء، حيث ذهب الصحفيون إلى هناك "دون تخفٍ"، ولكن "بما يتفق تماما مع الوثائق الصادرة".وأضافت أن مثل هذه الإجراءات تتناسب تمامًا مع منطق الحملة العالمية التي أعلنتها الإدارة الحالية ضد وسائل الإعلام والصحفيين الروس، والتي تتعارض بشكل مباشر ليس فقط مع الالتزامات الدولية للولايات المتحدة، ولكن أيضًا مع أحكام دستورها.يذكر أن السلطات الأمريكية اعتقلت، يوم أمس الثلاثاء، عددا من الصحفيين الروس في أحد المطارات، دون توضيح الأسباب.الخارجية الروسية: موسكو لم تتلق إخطارات بشأن فرض قيود على ممتلكاتها في فنلنداخبير استراتيجي: واشنطن مدركة لخسارة أوكرانيا وتحاول إطالة الصراع
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روسيا, حرية الإعلام, موسكو, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, حرية الإعلام, موسكو, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: احتجاز الصحفيين الروس في الولايات المتحدة أمر غير مقبول ويتعارض مع مبادئ حرية الإعلام

10:27 GMT 30.10.2024
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن احتجاز صحفيين روس في مطار الولايات المتحدة الأمريكية، أمر يتعارض مع مبادئ حرية الإعلام وغير مقبول.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بعد استكمال كافة الإجراءات الشكلية، وجميع إجراءات الحصول على جميع تصاريح الدخول، فإن مثل هذا الموقف تجاه الصحفيين يتناقض مع مبادئ حرية الإعلام. وبالطبع هذا غير مقبول بالنسبة لنا".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
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الخارجية الروسية تدين صمت المنظات الدولية حيال استهداف نظام كييف صحفيين روس
13 يونيو, 14:26 GMT
وكانت قد أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو لن تتجاهل احتجاز الصحفيين الروس في أحد المطارات الأمريكية.
وقالت زاخاروفا إن السلطات الأمريكية لم تخطر السفارة الروسية في واشنطن باحتجاز الصحفيين الروس الذين جاءوا لتغطية الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ووفقا لها، حدث ذلك ليلة أمس الثلاثاء، حيث ذهب الصحفيون إلى هناك "دون تخفٍ"، ولكن "بما يتفق تماما مع الوثائق الصادرة".
وأضافت أن مثل هذه الإجراءات تتناسب تمامًا مع منطق الحملة العالمية التي أعلنتها الإدارة الحالية ضد وسائل الإعلام والصحفيين الروس، والتي تتعارض بشكل مباشر ليس فقط مع الالتزامات الدولية للولايات المتحدة، ولكن أيضًا مع أحكام دستورها.
يذكر أن السلطات الأمريكية اعتقلت، يوم أمس الثلاثاء، عددا من الصحفيين الروس في أحد المطارات، دون توضيح الأسباب.
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