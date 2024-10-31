https://sarabic.ae/20241031/الحركة-الشعبية-لـسبوتنيك-السودان-قد-تضرر-من-أبنائه-أكثر-من-المستعمر-1094368265.html

الحركة الشعبية لـ"سبوتنيك": السودان قد تضرر من أبنائه أكثر من المستعمر

الحركة الشعبية لـ"سبوتنيك": السودان قد تضرر من أبنائه أكثر من المستعمر

سبوتنيك عربي

أكد محمد مصطفى، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أن الذين يسعون لفصل دارفور، إما أنهم لم يتقبلوا إعمال العدل في قسمة السلطة والثروة، أو أنهم يجهلون الحقوق... 31.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-31T18:59+0000

2024-10-31T18:59+0000

2024-10-31T18:59+0000

حصري

العالم

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0a/1092564517_0:135:2320:1439_1920x0_80_0_0_45417025f27e64665b2c591d6735cecf.jpg

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن فصل دارفور يعني أن الإستعمار بحقبه المختلفة ظل حريصٱ على توسعة ووحدة السودان أكثر من القوى الوطنية، بل إن السودان قد تضرر من أبنائه أكثر من المستعمر.وقال مصطفى، الأتراك وحدوا سلطنة الفونج والإقليم الجنوبي ومملكة تقلي وسلطنة دارفور، ليكون السودان بحدوده من نمولي لحلفا ومن الجنينة لطوكر، والإنجليز حافظوا على وحدته ووضعوا أسس الإدارة الحديثة، ومنذ أن تسلم أبناء السودان بلدهم تراخت ممسكات الوحدة الوطنية وتفجرت الأزمات وتدهور الإقتصاد وانفصل الجنوب.وأشار رئيس الحركة الشعبية، إلى أنه، إذا كان فصل جنوب السودان لم يحقق أي إستقرار لا في السودان ولا في جنوب السودان، فهل يحقق فصل دارفور الإستقرار، وهل فصل دارفور يتيح للذين يرفضون إدارة التنوع بصورة عادلة الحكم دون تنافس.واستطرد: دارفور لا يمكن أن تنفصل، إلا إذا كان من يملك القوة من أبناء دارفور عميلٱ للجهات التي تعمل لفصلها، ومن جانبنالن نفرط في شبر من أرض السودان ما دمنا على وجه البسيطة، لأن الوعي بأهمية وحدة السودان الذي فضلنا الله به مسئولية أخلاقية وتاريخية لنحمي السودان به من من لا وعي له، و دارفور لن تنفصل بمنطق الأشياء.وقال مصطفى، الآن الحرب دائرة في كل أقاليم السودان وقائد الجيش وقادة الفصائل وقائد الدعم السريع كلهم يصرون على الوحدة، وبالتالي فإن شذاذ الآفاق الذين لا يملكون قوة، لا يستطيعون فصل دارفور. وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 ما أسفر عن نحو 13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20241031/-مصر-تصدر-بيانا-عاجلا-بشأن-اعتداءات-الدعم-السريع-على-المدنيين-في-السودان-1094340382.html

https://sarabic.ae/20241028/ما-العقبات-التي-تقف-في-طريق--تشكيل-قوة-أممية-لحفظ-السلام-في-السودان-إذا-أقرها-مجلس-الأمن-1094254950.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم, العالم العربي, أخبار السودان اليوم