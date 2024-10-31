باحث سياسي لبناني لـ"سبوتنيك": أمريكا على شفير حرب أهلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
10:03 GMT
33 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:55 GMT
248 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة سبب عجز الأمم المتحدة منع تجريب الأدوية على الأسرى الروس
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
135 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
10:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن أن يقبل لبنان بأي اتفاق يمس سيادته
17:03 GMT
59 د
On air
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241031/باحث-سياسي-لبناني-لـسبوتنيك-أمريكا-على-شفير-حرب-أهلية-1094361563.html
باحث سياسي لبناني لـ"سبوتنيك": أمريكا على شفير حرب أهلية
باحث سياسي لبناني لـ"سبوتنيك": أمريكا على شفير حرب أهلية
سبوتنيك عربي
رأى الباحث السياسي اللبناني، سركيس أبو زيد، اليوم الخميس، أن "الوضع الداخلي في أمريكا غير سليم"، مشيرًا إلى أنّ "البلاد على شفير حرب أهلية". 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T14:38+0000
2024-10-31T14:38+0000
حصري
لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092598274_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_300be488c09f495126aaa2eda1023d50.jpg
وحذّر في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، من "قيام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأعمال غير تقليدية، خاصة أن لديه سوابق في هذا المجال، خصوصا في ما لو حصل أي تلاعب في الانتخابات". وأشار إلى أن "مؤيديه مسلحون ومتحمسون، ويهددون بإمكانية تنفيذ اقتحامات أو عصيان، مما ينذر بحالة من عدم الاستقرار في البلاد". وأكد أن "هذا الأسبوع يعد حاسما، إذ إن أي تعديل في الانتخابات في أي ولاية قد يؤثر على النتائج، نظرا لأن الناخب الأمريكي لا يمتلك مواقف ثابتة". كما لفت إلى أن "الناخبين من أصول لبنانية يميلون إلى التقلب في مواقفهم"، مضيفا أن "الإحصاءات ليست دائمًا دقيقة، كما تبين في الانتخابات الأمريكية الماضية، بسبب عدم وجود عينة يمكن الاعتماد عليها". ورأى أن "الأمور مرتبطة ارتباطا وثيقا بالانتخابات الأمريكية"، مشيرا إلى أن "نتنياهو يميل إلى دعم الجمهوريين". وأضاف أن "هناك وعودا كثيرة حول إمكانية وقف إطلاق النار، مع مساعي جدية في هذا السياق، لكن مضمون الاتفاق غير واضح، وما تم تسريبه يبدو أكثر كعملية اختبار". وأعرب عن "عدم ثقته في إمكانية حدوث اتفاق قبل الانتخابات"، مؤكدا أن "أي اتفاق بحاجة إلى ضغط، إذ لن تقبل إسرائيل بسهولة".وتابع أبو زيد: أن "هناك اتصالات قائمة بين لبنان والمندوبين الأمريكيين، مع وجود توافق حول وقف إطلاق النار". ومع ذلك، أعرب عن مخاوفه من "مفاجأة قد يقوم بها نتنياهو، مما قد يؤدي إلى تصعيد الوضع، خاصة مع اقتراب الانتخابات، إذ يسعى نتنياهو للتعامل مع الرئيس الأمريكي الجديد على أساس الفوز".
https://sarabic.ae/20241031/خبير-ترامب-منافق-عندما-يتظاهر-بأنه-صانع-السلام-في-الشرق-الأوسط-1094358711.html
https://sarabic.ae/20240830/ترامب-كامالا-هاريس-ليست-قادرة-على-التحدث-مع-قادة-دول-كبرى-مثل-الصين-وكوريا-الشمالية--1092220791.html
لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092598274_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_cf7389288658a329225cbfa8ac02fe1a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
حصري, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

باحث سياسي لبناني لـ"سبوتنيك": أمريكا على شفير حرب أهلية

14:38 GMT 31.10.2024
© AP Photo / Alex Brandonدونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024
دونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
حصري
رأى الباحث السياسي اللبناني، سركيس أبو زيد، اليوم الخميس، أن "الوضع الداخلي في أمريكا غير سليم"، مشيرًا إلى أنّ "البلاد على شفير حرب أهلية".
وحذّر في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، من "قيام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأعمال غير تقليدية، خاصة أن لديه سوابق في هذا المجال، خصوصا في ما لو حصل أي تلاعب في الانتخابات".
وأشار إلى أن "مؤيديه مسلحون ومتحمسون، ويهددون بإمكانية تنفيذ اقتحامات أو عصيان، مما ينذر بحالة من عدم الاستقرار في البلاد".
وتعليقا على السباق الانتخابي الأمريكي 2024، قال أبو زيد إنّ "الفارق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري ضئيل جدا، وكل المؤشرات تشير إلى أن المزاج الأمريكي يتغير بسرعة".
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
خبير: ترامب منافق عندما يتظاهر بأنه صانع السلام في الشرق الأوسط
13:33 GMT
وأكد أن "هذا الأسبوع يعد حاسما، إذ إن أي تعديل في الانتخابات في أي ولاية قد يؤثر على النتائج، نظرا لأن الناخب الأمريكي لا يمتلك مواقف ثابتة".
كما لفت إلى أن "الناخبين من أصول لبنانية يميلون إلى التقلب في مواقفهم"، مضيفا أن "الإحصاءات ليست دائمًا دقيقة، كما تبين في الانتخابات الأمريكية الماضية، بسبب عدم وجود عينة يمكن الاعتماد عليها".
وفي ما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، تساءل أبو زيد عما "إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيقدم "هدية" للديمقراطيين، من خلال إعلان وقف إطلاق النار، مما قد يظهر أنهم أنجزوا مهمة ما".
ورأى أن "الأمور مرتبطة ارتباطا وثيقا بالانتخابات الأمريكية"، مشيرا إلى أن "نتنياهو يميل إلى دعم الجمهوريين".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
ترامب: كامالا هاريس ليست قادرة على التحدث مع قادة دول كبرى مثل الصين وكوريا الشمالية
30 أغسطس, 01:38 GMT
وأضاف أن "هناك وعودا كثيرة حول إمكانية وقف إطلاق النار، مع مساعي جدية في هذا السياق، لكن مضمون الاتفاق غير واضح، وما تم تسريبه يبدو أكثر كعملية اختبار".
وأعرب عن "عدم ثقته في إمكانية حدوث اتفاق قبل الانتخابات"، مؤكدا أن "أي اتفاق بحاجة إلى ضغط، إذ لن تقبل إسرائيل بسهولة".
وتابع أبو زيد: أن "هناك اتصالات قائمة بين لبنان والمندوبين الأمريكيين، مع وجود توافق حول وقف إطلاق النار".
ومع ذلك، أعرب عن مخاوفه من "مفاجأة قد يقوم بها نتنياهو، مما قد يؤدي إلى تصعيد الوضع، خاصة مع اقتراب الانتخابات، إذ يسعى نتنياهو للتعامل مع الرئيس الأمريكي الجديد على أساس الفوز".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:31 GMTВоеннослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала