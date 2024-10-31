https://sarabic.ae/20241031/باحث-سياسي-لبناني-لـسبوتنيك-أمريكا-على-شفير-حرب-أهلية-1094361563.html

باحث سياسي لبناني لـ"سبوتنيك": أمريكا على شفير حرب أهلية

باحث سياسي لبناني لـ"سبوتنيك": أمريكا على شفير حرب أهلية

سبوتنيك عربي

رأى الباحث السياسي اللبناني، سركيس أبو زيد، اليوم الخميس، أن "الوضع الداخلي في أمريكا غير سليم"، مشيرًا إلى أنّ "البلاد على شفير حرب أهلية". 31.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-31T14:38+0000

2024-10-31T14:38+0000

2024-10-31T14:38+0000

حصري

لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

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وحذّر في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، من "قيام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأعمال غير تقليدية، خاصة أن لديه سوابق في هذا المجال، خصوصا في ما لو حصل أي تلاعب في الانتخابات". وأشار إلى أن "مؤيديه مسلحون ومتحمسون، ويهددون بإمكانية تنفيذ اقتحامات أو عصيان، مما ينذر بحالة من عدم الاستقرار في البلاد". وأكد أن "هذا الأسبوع يعد حاسما، إذ إن أي تعديل في الانتخابات في أي ولاية قد يؤثر على النتائج، نظرا لأن الناخب الأمريكي لا يمتلك مواقف ثابتة". كما لفت إلى أن "الناخبين من أصول لبنانية يميلون إلى التقلب في مواقفهم"، مضيفا أن "الإحصاءات ليست دائمًا دقيقة، كما تبين في الانتخابات الأمريكية الماضية، بسبب عدم وجود عينة يمكن الاعتماد عليها". ورأى أن "الأمور مرتبطة ارتباطا وثيقا بالانتخابات الأمريكية"، مشيرا إلى أن "نتنياهو يميل إلى دعم الجمهوريين". وأضاف أن "هناك وعودا كثيرة حول إمكانية وقف إطلاق النار، مع مساعي جدية في هذا السياق، لكن مضمون الاتفاق غير واضح، وما تم تسريبه يبدو أكثر كعملية اختبار". وأعرب عن "عدم ثقته في إمكانية حدوث اتفاق قبل الانتخابات"، مؤكدا أن "أي اتفاق بحاجة إلى ضغط، إذ لن تقبل إسرائيل بسهولة".وتابع أبو زيد: أن "هناك اتصالات قائمة بين لبنان والمندوبين الأمريكيين، مع وجود توافق حول وقف إطلاق النار". ومع ذلك، أعرب عن مخاوفه من "مفاجأة قد يقوم بها نتنياهو، مما قد يؤدي إلى تصعيد الوضع، خاصة مع اقتراب الانتخابات، إذ يسعى نتنياهو للتعامل مع الرئيس الأمريكي الجديد على أساس الفوز".

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