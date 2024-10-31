https://sarabic.ae/20241031/تقرير-مسودة-الاتفاق-المقترحة-بين-بيروت-وتل-أبيب-تمنح-الجيش-اللبناني-صلاحيات-واسعة-1094340838.html

تقرير: مسودة الاتفاق المقترحة بين بيروت وتل أبيب تمنح الجيش اللبناني صلاحيات واسعة

تقرير: مسودة الاتفاق المقترحة بين بيروت وتل أبيب تمنح الجيش اللبناني صلاحيات واسعة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن مسودة الاتفاق المقترحة بين إسرائيل ولبنان تمنح الجيش اللبناني صلاحيات واسعة. 31.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-31T06:38+0000

2024-10-31T06:38+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن مسودة الاتفاق المقترحة بين لبنان وإسرائيل ونشرت، مساء الأربعاء، تعني منح الجيش اللبناني صلاحيات واسعة يجب أن تنقل إلى الجيش الإسرائيلي.ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني عن مسؤولين إسرائيليين بارزين - لم تسمهم - أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة.وأمس الأربعاء، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسودة اتفاق يقودها عاموس هوكشتاين، المبعوث الأمريكي، بين كل من لبنان وإسرائيل.وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين يعكف على صياغة مسودة اتفاق بين لبنان وإسرائيل، تقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان خلال أسبوع. واشترط الاتفاق أنه في حال خرق لبنان للاتفاق سيقوم الجيش الإسرائيلي باستئناف عملياته العسكرية في الجنوب اللبناني.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن المقترح يدعو كلا من لبنان وإسرائيل إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، مع تنفيذ هدنة تستمر لمدة 60 يوما، على أن تبدأ القوات اللبنانية في الانتشار بالجنوب وقت انسحاب القوات الإسرائيلية منه.وكان الأمين العام الجديد لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، بأن أمام الحزب اللبناني تضحيات كثيرة لكنه يثق في قدرات عناصره المقاومة وبأن النصر سيكون حليفه.وأكد قاسم أن "إسرائيل ليست بحاجة لذرائع كي تباغتنا بالهجوم، فالنيات العدوانية الإسرائيلية تجاه لبنان كانت واضحة"، مشددا على أن "حزب الله" قد جدد التأكيد خلال 11 شهرا مضت أنه لا يريد حربا لكنه مستعد للانتصار إذا فرضت عليه الحرب.وأفاد نعيم قاسم بأن "إيران تدعم مشروعنا ولا تريد شيئا منا وقناعاتنا مشتركة، لأننا لا نقاتل نيابة عن أحد بل من أجل حماية لبنان وتحرير أرضنا وإسنادا لغزة، وصمود المقاومة الأسطوري في غزة ولبنان سيصنع مستقبل أجيالنا".وكان "حزب الله" اللبناني، قد أكد في بيان له يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن أمينه العام، حسن نصر الله، "التحق برفقائه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحو 30 عاما" في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

https://sarabic.ae/20241030/تقرير-وسائل-إعلام-إسرائيلية-تكشف-مسودة-اتفاق-بين-تل-أبيب-وبيروت-1094335746.html

https://sarabic.ae/20241030/نتنياهو-يبدي-موافقته-للتوصل-إلى-تسوية-سياسية-في-لبنان-1094336796.html

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