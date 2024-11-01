https://sarabic.ae/20241101/إعلام-يكشف-عن-تورط-الموساد-بفضيحة-طالت-ميلوني-1094389753.html
إعلام يكشف عن تورط "الموساد" بفضيحة طالت ميلوني
إعلام يكشف عن تورط "الموساد" بفضيحة طالت ميلوني
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة إسرائيلية بأن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) متورط في فضيحة تجسس استهدفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني وكبار المسؤولين. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T13:16+0000
2024-11-01T13:16+0000
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وقالت الصحيفة: "إيطاليا تعيش على ضوء فضيحة تجسّس داخلية، تبين أن الموساد متورط في صفقات مع شركة تحقيقات خاصة مقرها ميلانو، تتألف من أعضاء كبار حاليين وسابقين في أجهزة الأمن، والتي سرقت معلومات شخصية عن سياسيين، بما في ذلك رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وشخصيات عامة، لاستخدامها في الابتزاز".وأشارت إلى أن خبراء الأمن السيبراني والمتسللين ربما اخترقوا خوادم وزارة الداخلية الإيطالية.ووصفت وسائل الإعلام الإيطالية القضية بأنها "مؤامرة على أعلى مستوى تشمل أعضاء من المافيا ومسؤولين في أجهزة الاستخبارات، إلى جانب أجهزة استخبارات أجنبية بما في ذلك الموساد.ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، يوم الأربعاء، فقد اعترض المحققون على زيارة لشركة التحقيق من قبل إسرائيليين مجهولين وصفوا بأنهم عملاء استخبارات، أرادوا التعامل في معلومات تتعلق بالغاز الإيراني قد تكون موضع اهتمام شركة الغاز الحكومية الإيطالية "إيني".وقالت الصحيفة إن الزيارة تم تنسيقها من قبل عضو كبير في الشرطة عمل لصالح المخابرات الإيطالية.اعتقال شخصية مهمة تعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي في تركياوزير الاستخبارات الإيراني: حددنا هوية جواسيس الموساد في 28 دولة
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MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, إيطاليا, العالم
إعلام يكشف عن تورط "الموساد" بفضيحة طالت ميلوني
أفادت صحيفة إسرائيلية بأن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) متورط في فضيحة تجسس استهدفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني وكبار المسؤولين.
وقالت الصحيفة: "إيطاليا تعيش على ضوء فضيحة تجسّس داخلية، تبين أن الموساد متورط في صفقات مع شركة تحقيقات خاصة مقرها ميلانو، تتألف من أعضاء كبار حاليين وسابقين في أجهزة الأمن، والتي سرقت معلومات شخصية عن سياسيين، بما في ذلك رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وشخصيات عامة، لاستخدامها في الابتزاز".
وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن 4 أشخاص على الأقل قيد الاعتقال وعشرات آخرين قيد التحقيق.
وأشارت إلى أن خبراء الأمن السيبراني والمتسللين ربما اخترقوا خوادم وزارة الداخلية الإيطالية.
ووصفت ميلوني القضية بأنها "مؤامرة غير مقبولة" و"تهديد للديمقراطية". وطالب وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو بإجراء تحقيق برلماني عاجل، خوفًا من أن تكون أسرار الدولة قد تعرّضت للخطر، محذرا من أن المعلومات الشخصية التي تم الكشف عنها هي "قمة جبل الجليد".
ووصفت وسائل الإعلام الإيطالية القضية بأنها "مؤامرة على أعلى مستوى تشمل أعضاء من المافيا ومسؤولين في أجهزة الاستخبارات، إلى جانب أجهزة استخبارات أجنبية بما في ذلك الموساد.
وقالت الصحيفة إن أحد كبار أفراد الشرطة السابقين الذي يرأس شركة "إيكولايز"، وهي شركة استخبارات تجارية خاصة، هو المشتبه به الرئيسي في التحقيق والمتهم باختراق خوادم الوزارات الحكومية والشرطة بين عامي 2019 و2024، لجمع أسرار ومعلومات حساسة باعها أو خطط لبيعها لعملائه.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، يوم الأربعاء، فقد اعترض المحققون على زيارة لشركة التحقيق من قبل إسرائيليين مجهولين وصفوا بأنهم عملاء استخبارات، أرادوا التعامل في معلومات تتعلق بالغاز الإيراني قد تكون موضع اهتمام شركة الغاز الحكومية الإيطالية "إيني".
وقالت الصحيفة إن الزيارة تم تنسيقها من قبل عضو كبير في الشرطة عمل لصالح المخابرات الإيطالية.