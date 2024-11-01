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https://sarabic.ae/20241101/تحدده-الزوجة-مدينة-صينية-تفرض-شرطا-لمنح-مبلغ-مالي-للرجال-الراغبين-بالزواج-1094393449.html
تحدده الزوجة... مدينة صينية تفرض شرطا لمنح مبلغ مالي للرجال الراغبين بالزواج
تحدده الزوجة... مدينة صينية تفرض شرطا لمنح مبلغ مالي للرجال الراغبين بالزواج
سبوتنيك عربي
قررت مدينة ليويليانغ في مقاطعة شانشي الصينية منح مبلغ مالي للرجال الراغبين في الزواج لأول مرة بشرط أن تحقق الزوجة عمرا محددا. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T14:04+0000
2024-11-01T14:04+0000
مجتمع
الصين
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وستمنح حكومة مدينة ليويليانغ مبلغا وقدره 1.5 ألف يوان (نحو 200 دولار) للزواج الأول للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 35 عامًا، حسبما ذكرت النسخة الصينية من صحيفة "بنغباي".وتعود الفكرة إلى انخفاض معدلات الزواج في المدينة، ومعه معدل الولادات، إذ أنه في عام 2005 كان لكل ألف شخص في المتوسط 13 مولودًا فقط، وفي عام 2023 انخفض الرقم إلى النصف تقربيا مسجلا 6.6 مولود.وتابعت: "سيتم منح المبلغ للعائلات الشابة إذا كان أحد العروسين على الأقل مسجلاً في ليويليانغ".ونوهت إدارة المدينة إلى أنه في هذه الحالة، سيحصل المتزوجون على مدفوعات إضافية - للطفل الأول ألفي يوان (نحو 300 دولار)، وللثاني - 5 آلاف يوان (نحو 700 دولار)، وللثالث - 8 آلاف يوان (نحو 1000 دولار).واتخذت مدينتان صينيتان على الأقل تدابير مماثلة بالفعل - حيث بلغ منحة المساعدة المالية للمتزوجين حديثاً ألف يوان (نحو 150 دولارا).تواجه الصين الحديثة مشاكل ديموغرافية خطيرة، بما في ذلك عدم التوازن بين الجنسين وشيخوخة السكان.وأحد أسباب ذلك هو سياسة "أسرة واحدة وطفل واحد" التي تم تطبيقها في الصين في أواخر السبعينيات، والتي بموجبها سُمح للأسر في المدن بإنجاب طفل واحد فقط، وفي القرى طفلين إذا كان الطفل الأول فتاة.ووفقًا لتعداد 2020، كان عدد الذكور في الصين يزيد عن عدد الإناث بـ 34.9 مليون ذكر عن عدد الإناث. وفي عام 2022، سجلت الصين رقمًا قياسيًا منخفضًا في عدد عقود الزواج، نحو 6.8 مليون زوج، وهو أقل عدد من العقود المسجلة منذ 37 عامًا.كيف تنجب المرأة في التيبت عند الارتفاعات الشاهقة؟رصد تغييرات هيكيلة غريبة في دماغ المرأة
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الصين

تحدده الزوجة... مدينة صينية تفرض شرطا لمنح مبلغ مالي للرجال الراغبين بالزواج

14:04 GMT 01.11.2024
© AP Photo / Anonymousعرس صيني
عرس صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Anonymous
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قررت مدينة ليويليانغ في مقاطعة شانشي الصينية منح مبلغ مالي للرجال الراغبين في الزواج لأول مرة بشرط أن تحقق الزوجة عمرا محددا.
وستمنح حكومة مدينة ليويليانغ مبلغا وقدره 1.5 ألف يوان (نحو 200 دولار) للزواج الأول للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 35 عامًا، حسبما ذكرت النسخة الصينية من صحيفة "بنغباي".
وتعود الفكرة إلى انخفاض معدلات الزواج في المدينة، ومعه معدل الولادات، إذ أنه في عام 2005 كان لكل ألف شخص في المتوسط 13 مولودًا فقط، وفي عام 2023 انخفض الرقم إلى النصف تقربيا مسجلا 6.6 مولود.

وقالت الصحيفة إنه "اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيحصل الأزواج الذين يتزوجون في ليويليانغ، شريطة أن يتزوج العريس والعروس للمرة الأولى وألا يزيد عمر العروس عن 35 عامًا، على مكافأة قدرها 1.5 ألف يوان".

صورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية واس في 11 مارس 2013 ، تظهر نساء سعوديات يحضرن جلسة في مجلس الشورى في العاصمة الرياض في 10 مارس 2013. شغلت ثلاثون امرأة سعودية مقاعد في مجلس الشورى السعودي لأول مرة. في تاريخ المملكة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
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وتابعت: "سيتم منح المبلغ للعائلات الشابة إذا كان أحد العروسين على الأقل مسجلاً في ليويليانغ".

وأوضحت إدارة المدينة أن الحد الأدنى للسن البالغ 35 عامًا قد تم تقديمه حتى تتمكن الأسرة الشابة من إنجاب الأطفال.

ونوهت إدارة المدينة إلى أنه في هذه الحالة، سيحصل المتزوجون على مدفوعات إضافية - للطفل الأول ألفي يوان (نحو 300 دولار)، وللثاني - 5 آلاف يوان (نحو 700 دولار)، وللثالث - 8 آلاف يوان (نحو 1000 دولار).
واتخذت مدينتان صينيتان على الأقل تدابير مماثلة بالفعل - حيث بلغ منحة المساعدة المالية للمتزوجين حديثاً ألف يوان (نحو 150 دولارا).
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تواجه الصين الحديثة مشاكل ديموغرافية خطيرة، بما في ذلك عدم التوازن بين الجنسين وشيخوخة السكان.
وأحد أسباب ذلك هو سياسة "أسرة واحدة وطفل واحد" التي تم تطبيقها في الصين في أواخر السبعينيات، والتي بموجبها سُمح للأسر في المدن بإنجاب طفل واحد فقط، وفي القرى طفلين إذا كان الطفل الأول فتاة.
ووفقًا لتعداد 2020، كان عدد الذكور في الصين يزيد عن عدد الإناث بـ 34.9 مليون ذكر عن عدد الإناث. وفي عام 2022، سجلت الصين رقمًا قياسيًا منخفضًا في عدد عقود الزواج، نحو 6.8 مليون زوج، وهو أقل عدد من العقود المسجلة منذ 37 عامًا.
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