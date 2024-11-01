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"حماس": نستمع لأفكار عن هدنة لأيام محددة وزيادة المساعدات وتبادل جزئي للأسرى
"حماس": نستمع لأفكار عن هدنة لأيام محددة وزيادة المساعدات وتبادل جزئي للأسرى
سبوتنيك عربي
صرح قيادي في حركة حماس، اليوم الجمعة، بأن الحركة الفلسطينية منفتحة على أي أفكار أو مفاوضات لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني وتطبيق قرار مجلس الأمن 2735. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T13:28+0000
2024-11-01T13:28+0000
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وذكر قيادي الحركة في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، أن "حماس" تستمع من مصر وقطر لأفكار عن هدنة لأيام محددة وزيادة المساعدات وتبادل جزئي للأسرى والمحتجزين مع إسرائيل.وشددت القيادة على أن "المقترحات لا تتضمن وقفا دائما للعدوان ولا انسحابا للاحتلال من القطاع ولا عودة للنازحين، ولا تعالج احتياج شعبنا للأمن والإغاثة والإعمار ولا فتح المعابر خصوصا معبر رفح".ودعت حركة حماس إلى وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب من القطاع وعودة النازحين ورفع الحصار، وتشديدها على توفير مقومات الحياة وإعادة الإعمار وتحقيق تبادل يتضمن رفع المعاناة عن الأسرى الفلسطينيين في قطاع غزة.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط 88 قتيلا إسرائيليا، عسكريا ومدنيا، في قطاع غزة ولبنان خلال شهر أكتوبر الماضي.ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إلى سقوط 37 عسكريا خلال العملية البرية في الجنوب وعلى الحدود الشمالية الإسرائيلية، مع مقتل 19 في قطاع غزة.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن شهر أكتوبر الماضي، ورغم مرور عام كامل على عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، فإنه شهد مقتل 88 إسرائيليا.من جهته أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن استهداف 25 موقعًا للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده ومحاولات للتسلل خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث استهدف 15 مستوطنة وقاعدة عسكرية، و6 تجمعات للجنود.وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل نحو 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 101 ألف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.وبداية أكتوبر الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
https://sarabic.ae/20241101/تقرير-مقتل-88-إسرائيليا-في-غزة-ولبنان-خلال-أكتوبر-الماضي-1094377810.html
https://sarabic.ae/20241031/القمة-العربية-والإسلامية-بالرياض-ما-القرارات-المرتقبة-لوقف-الحرب-على-غزة-ولبنان؟-1094363683.html
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"حماس": نستمع لأفكار عن هدنة لأيام محددة وزيادة المساعدات وتبادل جزئي للأسرى

13:28 GMT 01.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في محيط مطار بيروت الدولي خلال تحليق الطائرات المدنية
 الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في محيط مطار بيروت الدولي خلال تحليق الطائرات المدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
صرح قيادي في حركة حماس، اليوم الجمعة، بأن الحركة الفلسطينية منفتحة على أي أفكار أو مفاوضات لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني وتطبيق قرار مجلس الأمن 2735.
وذكر قيادي الحركة في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، أن "حماس" تستمع من مصر وقطر لأفكار عن هدنة لأيام محددة وزيادة المساعدات وتبادل جزئي للأسرى والمحتجزين مع إسرائيل.
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
تقرير: مقتل 88 إسرائيليا في غزة ولبنان خلال أكتوبر الماضي
08:46 GMT
وشددت القيادة على أن "المقترحات لا تتضمن وقفا دائما للعدوان ولا انسحابا للاحتلال من القطاع ولا عودة للنازحين، ولا تعالج احتياج شعبنا للأمن والإغاثة والإعمار ولا فتح المعابر خصوصا معبر رفح".
ودعت حركة حماس إلى وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب من القطاع وعودة النازحين ورفع الحصار، وتشديدها على توفير مقومات الحياة وإعادة الإعمار وتحقيق تبادل يتضمن رفع المعاناة عن الأسرى الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط 88 قتيلا إسرائيليا، عسكريا ومدنيا، في قطاع غزة ولبنان خلال شهر أكتوبر الماضي.
ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إلى سقوط 37 عسكريا خلال العملية البرية في الجنوب وعلى الحدود الشمالية الإسرائيلية، مع مقتل 19 في قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن شهر أكتوبر الماضي، ورغم مرور عام كامل على عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، فإنه شهد مقتل 88 إسرائيليا.
استعدادات القمة العربية في الجزائر 1 نوفمبر / تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
القمة العربية والإسلامية بالرياض... ما القرارات المرتقبة لوقف الحرب على غزة ولبنان؟
أمس, 15:41 GMT
من جهته أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن استهداف 25 موقعًا للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده ومحاولات للتسلل خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث استهدف 15 مستوطنة وقاعدة عسكرية، و6 تجمعات للجنود.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل نحو 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 101 ألف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
وبداية أكتوبر الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
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