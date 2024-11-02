https://sarabic.ae/20241102/الخارجية-الروسية-موسكو-وبيونغ-يانغ-تؤكدان-التزامهما-بتنفيذ-أحكام-معاهدة-الشراكة-الاستراتيجية-1094413168.html
الخارجية الروسية: موسكو وبيونغ يانغ تؤكدان التزامهما بتنفيذ أحكام معاهدة الشراكة الاستراتيجية
الخارجية الروسية: موسكو وبيونغ يانغ تؤكدان التزامهما بتنفيذ أحكام معاهدة الشراكة الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
أكد وزيرا خارجية روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية التزام بلديهما الثابت بالتنفيذ الكامل لأحكام معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، معتبرين أن سبب تدهور الوضع... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T08:16+0000
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وذكرت الخارجية الروسية، في بيان حول اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية تشوي سونغ هوي: "أكد الجانبان التزامهما الراسخ بالتنفيذ الكامل لأحكام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي عززت الارتقاء بالعلاقات الروسية الكورية الودية التقليدية إلى مستوى نوعي جديد".واتفق الطرفان على مواصلة المشاورات الاستراتيجية وكذلك الحوار والتبادلات بين وزارتي خارجية البلدين على مختلف المستويات، بحسب البيان.وأضاف البيان، أعرب لافروف عن دعم موسكو الكامل "للإجراءات التي اتخذتها القيادة الحكومية لكوريا الديمقراطية الشعبية للحد من السياسات العدوانية للولايات المتحدة وحلفائها وضمان السلام والاستقرار في المنطقة".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد عقد، أمس الجمعة، اجتماعا مع نظيرته الكورية الديمقراطية، تشوي سون هوي، في العاصمة الروسية موسكو.وقال لافروف، إن العلاقات الثنائية بين موسكو وبيونغ يانغ وصلت إلى مستوى عالٍ غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الاهتمام الخاص الذي أولاه الرئيس بوتين والرئيس كيم جونغ أون لهذه العلاقات.وزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تزور موسكو لبحث التعاون المشترك
https://sarabic.ae/20241101/اجتماع-وزيري-خارجية-روسيا-الاتحادية-وكوريا-الديمقراطية-الشعبية-في-موسكو-1094378635.html
https://sarabic.ae/20241101/بيونغ-يانغ-سنواصل-استعدادتنا-لشن-ضربة-نووية-جوابية-1094380627.html
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الخارجية الروسية: موسكو وبيونغ يانغ تؤكدان التزامهما بتنفيذ أحكام معاهدة الشراكة الاستراتيجية
أكد وزيرا خارجية روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية التزام بلديهما الثابت بالتنفيذ الكامل لأحكام معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، معتبرين أن سبب تدهور الوضع في شبه الجزيرة الكورية يعود لتصرفات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.
وذكرت الخارجية الروسية،
في بيان حول اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية تشوي سونغ هوي: "أكد الجانبان التزامهما الراسخ بالتنفيذ الكامل لأحكام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي عززت الارتقاء بالعلاقات الروسية الكورية الودية التقليدية إلى مستوى نوعي جديد".
واتفق الطرفان على مواصلة المشاورات الاستراتيجية وكذلك الحوار والتبادلات بين وزارتي خارجية البلدين على مختلف المستويات، بحسب البيان.
وفيا يتعلق بالوضع في شبه الجزيرة الكورية، أفادت الخارجية الروسية بأنه "تم التعبير عن فهم مشترك بأن السبب الرئيسي لتفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية وفي شرق آسيا ومناطق أخرى هي الأعمال الاستفزازية للولايات المتحدة وحلفاؤها".
وأضاف البيان، أعرب لافروف عن دعم موسكو الكامل "للإجراءات التي اتخذتها القيادة الحكومية لكوريا الديمقراطية الشعبية للحد من السياسات العدوانية للولايات المتحدة وحلفائها وضمان السلام والاستقرار في المنطقة".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
قد عقد، أمس الجمعة، اجتماعا مع نظيرته الكورية الديمقراطية، تشوي سون هوي، في العاصمة الروسية موسكو.
وقال لافروف، إن العلاقات الثنائية بين موسكو وبيونغ يانغ وصلت إلى مستوى عالٍ غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الاهتمام الخاص الذي أولاه الرئيس بوتين والرئيس كيم جونغ أون لهذه العلاقات.