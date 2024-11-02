https://sarabic.ae/20241102/من-هو-عماد-أمهز-وكيف-تمت-عملية-البترون-التي-شهدت-اختطافه-1094429708.html

من هو عماد أمهز وكيف تمت "عملية البترون" التي شهدت اختطافه؟

من هو عماد أمهز وكيف تمت "عملية البترون" التي شهدت اختطافه؟

سبوتنيك عربي

أصبح عماد أمهز متداولا بصورة كبيرة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل ومحركات البحث، وهو الاسم الذي رافق تنفيذ قوات "الكوماندوز" البحرية الإسرائيلية، أمس... 02.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-02T15:30+0000

2024-11-02T15:30+0000

2024-11-02T15:30+0000

أخبار حزب الله

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/78/1023587828_0:0:6144:3456_1920x0_80_0_0_87bb4a6b1608ecfb1e9f4c2387c406a4.jpg

وفيما ذكرت تقارير إسرائيلية أن الشخص المختطف يدعى عماد أمهز، أنه قيادي في "حزب الله" اللبناني، فقد نفى الحزب وجود أي قيادي في صفوفه تم اختطافه.وذكرإعلام غربي نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن المسؤول في "حزب الله" الذي ألقت قوات "الكوماندوز" البحرية الإسرائيلية القبض عليه في شمال لبنان، هو عضو بارز في القوة البحرية لـ"حزب الله".وأضاف المسؤول أن "عماد أمهز تم استجوابه بشأن أنشطة "حزب الله البحرية".فيما أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، أن "رجلا لبنانيا ألقت قوات "الكوماندوز" البحرية الإسرائيلية القبض عليه في شمال لبنان، أمس الجمعة".وقال حمية في تصريحات لقناة "الجديد" الإخبارية اللبنانية المحلية، إن الرجل الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام اسم عماد أمهز، كان قبطان سفن مدنية، وكان يدرس في معهد بحري مدني، بعد أن زعمت بعض التقارير أنه كان في البحرية اللبنانية.وتشير بعض التقارير اللبنانية أن عماد أمهز، الذي زعمت قوات "الكوماندوز" البحرية الإسرائيلية القبض عليه في شمال لبنان أمس، كان ضابطا في البحرية اللبنانية.وذكر مصدر عسكري في تصريحات لقناة "إم تي في" اللبنانية، أن عماد أمهز الذي خُطف في البترون كان يخضع هناك لدورة قبطان مدّتها شهر ضمن معهد البحار، وهي مؤسسة خاصة غير تابعة لجهاز أمني لبناني.وأفاد الصحفي اللبناني، حسن عليق، أن قوات "الكوماندوز" البحرية الإسرائيلية نفذت أمس غارة في شمال لبنان، حيث ألقت القبض على شخص.وذكرت تقارير إعلامية لبنانية، اليوم السبت، بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية إنزال في منطقة البترون الساحلية شمالي لبنان استهدفت شخصا لبنانيا.وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "الأجهزة الأمنية تحقق في حدث وقع في منطقة البترون فجر أمس الجمعة، حيث أفاد الأهالي أن قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفّذت عملية إبرار (إنزال بحري) على شاطئ البترون، وانتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانيا كان موجودا هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر".ونشرت وسائل إعلام لبنانية مقطع فيديو، صوّرته كاميرا مراقبة أثناء اختطاف المواطن اللبناني على يد "فرقة كوماندوز إسرائيلية".وفي أول رد فعل إسرائيلي، زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "المختطف في البترون شمالي لبنان هو مسؤول بارز في الوحدة البحرية لحزب الله".ونفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، اليوم السبت، تسهيلها لأي عملية اختطاف أو أي انتهاك للسيادة اللبنانية.وقالت نائبة المتحدث باسم قوات "يونيفيل"، كانديس أرديل: "يونيفيل" ليست لها أي علاقة في تسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك آخر للسيادة اللبنانية".وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 101 ألف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.وبداية أكتوبر الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي