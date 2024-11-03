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نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
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مساحة حرة
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عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
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123 د
عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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عاصفة "باتي" تهدد حياة سكان أمريكا خلال الفترة المقبلة... هل تضرب فلوريدا؟
عاصفة "باتي" تهدد حياة سكان أمريكا خلال الفترة المقبلة... هل تضرب فلوريدا؟
سبوتنيك عربي
حذر خبراء أرصاد في أمريكا من أن عاصفة "باتي" قد تضرب الولايات خلال الأيام المقبلة، بعد أن بدأت في الظهور في منطقة البحر الكاريبي. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T07:30+0000
2024-11-03T07:30+0000
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وهناك فرصة جيدة لزيادة شدة العاصفة، مع تحركها نحو المناطق الوسطى أو الغربية، حيث الظروف مؤاتية لتطورها، وفقا لخبراء في موقع "أكيو ويذر".وقال الخبير في الأعاصير، أليكس دا سيلفا، إن الرياح ستتغير الأسبوع المقبل، ما سيسمح بوجود جيب من درجات حرارة المحيط العالية والرطوبة الكافية والرياح المنخفضة، ما سيعزز بالتالي من احتمالات تطور العاصفة.وأشار إلى هناك مساران محتملان لعاصفة "باتي"، أحدهما نحو الغرب، والآخر نحو الشمال، المسار الغربي من غير المرجح أن يؤثر على أمريكا، لكنه قد يضرب جنوب فلوريدا إذا استمرت العاصفة في اكتساب الزخم، خلال الأيام السبعة المقبلة.وتابع أنه حتى لو تشكلت عاصفة استوائية وتوجهت نحو المكسيك أو أمريكا الوسطى، فإن تغير اتجاه الرياح قد يدفع بها نحو الشمال الشرقي باتجاه فلوريدا في وقت لاحق.وأضاف دا سيلفا أنه بغض النظر عن حدوث إعصار، فمن المتوقع أن تتعرض جزر الكاريبي لبحار مضطربة وأمطار غزيرة الأسبوع المقبل مع اقتراب هذا النظام.والعواصف شبه الاستوائية تشبه العواصف الاستوائية، ويمكن أن تحمل رياحا مماثلة، ولكنها تنتج في العادة أمطارا أقل.وكان خبراء الأرصاد الجوية في أمريكا قد توقعوا موسم أعاصير مفرط النشاط خلال عام 2024، لكن الهدوء الممتد أبقى الأمور هادئة لمعظم النصف الأول.وتشكلت أكثر من ثلثي العواصف المسماة للعام الحالي منذ 9 سبتمبر/أيلول الماضي، وتحولت 7 منها إلى أعاصير، وظل بعضها، مثل كيرك وليزلي، بعيدة في البحر، لكن ثلاث منها، وهي "فرانسين" و"هيلين" و"ميلتون"، وصلت إلى أمريكا.
https://sarabic.ae/20241015/-بعد-ميلتون-وهيلين-أمريكا-على-موعد-مع-إعصار-جديد-1093793226.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

عاصفة "باتي" تهدد حياة سكان أمريكا خلال الفترة المقبلة... هل تضرب فلوريدا؟

07:30 GMT 03.11.2024
© AP Photo / Marta Lavandierوصول إعصار ميلتون إلى ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية
وصول إعصار ميلتون إلى ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
وصول إعصار ميلتون إلى ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية
© AP Photo / Marta Lavandier
تابعنا عبر
حذر خبراء أرصاد في أمريكا من أن عاصفة "باتي" قد تضرب الولايات خلال الأيام المقبلة، بعد أن بدأت في الظهور في منطقة البحر الكاريبي.
وهناك فرصة جيدة لزيادة شدة العاصفة، مع تحركها نحو المناطق الوسطى أو الغربية، حيث الظروف مؤاتية لتطورها، وفقا لخبراء في موقع "أكيو ويذر".
وقال الخبير في الأعاصير، أليكس دا سيلفا، إن الرياح ستتغير الأسبوع المقبل، ما سيسمح بوجود جيب من درجات حرارة المحيط العالية والرطوبة الكافية والرياح المنخفضة، ما سيعزز بالتالي من احتمالات تطور العاصفة.
وأشار إلى هناك مساران محتملان لعاصفة "باتي"، أحدهما نحو الغرب، والآخر نحو الشمال، المسار الغربي من غير المرجح أن يؤثر على أمريكا، لكنه قد يضرب جنوب فلوريدا إذا استمرت العاصفة في اكتساب الزخم، خلال الأيام السبعة المقبلة.
يلتقط الناس صورًا لرذاذ الأمواج المتلاطمة على جدار ماليكون البحري، الذي جلبه مرور إعصار ميلتون في خليج المكسيك، في هافانا، كوبا، 9 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
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وتابع أنه حتى لو تشكلت عاصفة استوائية وتوجهت نحو المكسيك أو أمريكا الوسطى، فإن تغير اتجاه الرياح قد يدفع بها نحو الشمال الشرقي باتجاه فلوريدا في وقت لاحق.
وأضاف دا سيلفا أنه بغض النظر عن حدوث إعصار، فمن المتوقع أن تتعرض جزر الكاريبي لبحار مضطربة وأمطار غزيرة الأسبوع المقبل مع اقتراب هذا النظام.
إعصار ميلتون في الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
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والعواصف شبه الاستوائية تشبه العواصف الاستوائية، ويمكن أن تحمل رياحا مماثلة، ولكنها تنتج في العادة أمطارا أقل.
وكان خبراء الأرصاد الجوية في أمريكا قد توقعوا موسم أعاصير مفرط النشاط خلال عام 2024، لكن الهدوء الممتد أبقى الأمور هادئة لمعظم النصف الأول.
وتشكلت أكثر من ثلثي العواصف المسماة للعام الحالي منذ 9 سبتمبر/أيلول الماضي، وتحولت 7 منها إلى أعاصير، وظل بعضها، مثل كيرك وليزلي، بعيدة في البحر، لكن ثلاث منها، وهي "فرانسين" و"هيلين" و"ميلتون"، وصلت إلى أمريكا.
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