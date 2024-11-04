https://sarabic.ae/20241104/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ-15-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1094487839.html

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 15 مقذوفا خلال 24 ساعة

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 15 مقذوفا خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، بأن القوات... 04.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-04T22:54+0000

2024-11-04T22:54+0000

2024-11-04T23:06+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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دونيتسك - سبوتنيك. وذكر المكتب في بيان عبر "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 8 حالات قصف من قبل القوات الأوكرانية".وأضاف "منها 6 حالات على محور غورلوفكا، وحالة قصف واحدة على محور كوراخوفسكي وأخرى على محور كراسنوارميسك".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 15 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين.يذكر في اليوم السابق، تم الإعلان عن 24 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20241104/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-المحاور-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1094467419.html

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