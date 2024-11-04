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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241104/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ-15-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1094487839.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 15 مقذوفا خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 15 مقذوفا خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، بأن القوات... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T22:54+0000
2024-11-04T23:06+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك - سبوتنيك. وذكر المكتب في بيان عبر "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 8 حالات قصف من قبل القوات الأوكرانية".وأضاف "منها 6 حالات على محور غورلوفكا، وحالة قصف واحدة على محور كوراخوفسكي وأخرى على محور كراسنوارميسك".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 15 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين.يذكر في اليوم السابق، تم الإعلان عن 24 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241104/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-المحاور-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1094467419.html
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روسيا, أخبار روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 15 مقذوفا خلال 24 ساعة

22:54 GMT 04.11.2024 (تم التحديث: 23:06 GMT 04.11.2024)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© Sputnik . Sergey Baturin
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تابعنا عبر
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 8 مرات خلال اليوم الماضي، وأطلقت 15 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وذكر المكتب في بيان عبر "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 8 حالات قصف من قبل القوات الأوكرانية".
وأضاف "منها 6 حالات على محور غورلوفكا، وحالة قصف واحدة على محور كوراخوفسكي وأخرى على محور كراسنوارميسك".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 15 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين.
آليات عسكرية تابعة للوحدات الهندسية التابعة للجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
09:16 GMT
يذكر في اليوم السابق، تم الإعلان عن 24 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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