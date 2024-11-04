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https://sarabic.ae/20241104/رغم-الحرب-المنتخب-الفلسطيني-يتمسك-بحلم-التأهل-للمونديال-1094480649.html
رغم الحرب.. المنتخب الفلسطيني يتمسك بحلم التأهل للمونديال
رغم الحرب.. المنتخب الفلسطيني يتمسك بحلم التأهل للمونديال
سبوتنيك عربي
أكد جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، تمسّك منتخب فلسطين بحلم التأهل لكأس العالم 2026 المقرر إقامته في 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T15:42+0000
2024-11-04T15:42+0000
مجتمع
رياضة
أخبار فلسطين اليوم
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأضاف الرجوب: "نتمسك بحلمنا رغم الصعوبات التي نواجهها بسبب الحرب الإسرائيلية علي غزة، التي تعرضت منشآتها الرياضية للتدمير وتوقف الدوري المحلي"، بحسب ما ذكره موقع "إرم نيوز"، اليوم الإثنين.وتابع: "رغم كل تلك الصعاب أصر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على استمرار مشاركة المنتخب الفلسطيني في التصفيات".وأوضح رئيس الاتحاد الفلسطيني أن القيود الإسرائيلية "شلت" الكرة الفلسطينية وحرمت المنتخب من ضم أي لاعب من غزة، بعدما قتل العشرات منهم في الحرب".كما لفت إلى أن المنتخب يواجه تحديات إضافية بسبب عدم استضافته لأي مباريات على أرضه منذ خمس سنوات، سيبقى المنتخب الفلسطيني ملتزمًا بالعزيمة والصمود لتحقيق الحلم.وقال جبريل الرجوب إن المنتخب الفلسطيني استفاد من زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم 2026، مؤكدا أن ذلك يمثل فرصة فريدة للتأهل خاصة بعدما حقق مفاجآت خلال التصفيات بتعادله مع كوريا الجنوبية سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين في العاصمة الكورية سيئول في سبتمبر/ أيلول الماضي.
https://sarabic.ae/20240905/منتخب-فلسطين-يفاجئ-الشمشون-على-أرضه-فيديو-1092430790.html
كوريا الجنوبية
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رياضة, أخبار فلسطين اليوم, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
رياضة, أخبار فلسطين اليوم, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

رغم الحرب.. المنتخب الفلسطيني يتمسك بحلم التأهل للمونديال

15:42 GMT 04.11.2024
© AP Photoمنتخب فلسطين
منتخب فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© AP Photo
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أكد جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، تمسّك منتخب فلسطين بحلم التأهل لكأس العالم 2026 المقرر إقامته في 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأضاف الرجوب: "نتمسك بحلمنا رغم الصعوبات التي نواجهها بسبب الحرب الإسرائيلية علي غزة، التي تعرضت منشآتها الرياضية للتدمير وتوقف الدوري المحلي"، بحسب ما ذكره موقع "إرم نيوز"، اليوم الإثنين.
مهاجم المنتخب الفلسطيني (رقم 19) محمود وادي، ولاعب خط وسط في المنتخب (رقم 06) عدي خروب، يحييان المشجعين بعد مباراة كرة القدم للمجموعة الثالثة في كأس آسيا 2023 بين هونغ كونغ وفلسطين على استاد عبد الله بن خليفة في الدوحة، قطر 23 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
مجتمع
منتخب فلسطين يفاجئ "الشمشون" على أرضه... فيديو
5 سبتمبر, 13:52 GMT
وتابع: "رغم كل تلك الصعاب أصر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على استمرار مشاركة المنتخب الفلسطيني في التصفيات".
وأوضح رئيس الاتحاد الفلسطيني أن القيود الإسرائيلية "شلت" الكرة الفلسطينية وحرمت المنتخب من ضم أي لاعب من غزة، بعدما قتل العشرات منهم في الحرب".
كما لفت إلى أن المنتخب يواجه تحديات إضافية بسبب عدم استضافته لأي مباريات على أرضه منذ خمس سنوات، سيبقى المنتخب الفلسطيني ملتزمًا بالعزيمة والصمود لتحقيق الحلم.
وقال جبريل الرجوب إن المنتخب الفلسطيني استفاد من زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم 2026، مؤكدا أن ذلك يمثل فرصة فريدة للتأهل خاصة بعدما حقق مفاجآت خلال التصفيات بتعادله مع كوريا الجنوبية سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين في العاصمة الكورية سيئول في سبتمبر/ أيلول الماضي.
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