https://sarabic.ae/20241104/ضابط-أمريكي-سابق-يدق-ناقوس-الخطر-حول-ما-يحدث-على-الجبهة-الأوكرانية--1094486189.html
ضابط أمريكي سابق يدق ناقوس الخطر حول ما يحدث على الجبهة الأوكرانية
ضابط أمريكي سابق يدق ناقوس الخطر حول ما يحدث على الجبهة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن القوات الأوكرانية تواجه انهيارًا كاملاً للجبهة في دونباس. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T20:26+0000
2024-11-04T20:26+0000
2024-11-04T20:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "الوضع الحالي هو أنه كان هناك انهيار كامل للجبهة في دونباس". وأوضح ريتر أن أوكرانيا خسرت بالفعل، مؤكدا أنه من المستحيل عقلانيا محاكاة مثل هذا السيناريو الذي ستتمكن فيه القوات المسلحة الأوكرانية من أن تكون لها اليد العليا في ساحة المعركة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول ف
https://sarabic.ae/20241104/سو-25-تهاجم-وحدات-عسكرية-ومعدات-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1094476668.html
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي سابق يدق ناقوس الخطر حول ما يحدث على الجبهة الأوكرانية
أفادت ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن القوات الأوكرانية تواجه انهيارًا كاملاً للجبهة في دونباس.
وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "الوضع الحالي هو أنه كان هناك انهيار كامل للجبهة في دونباس".
وأوضح ريتر أن أوكرانيا خسرت بالفعل، مؤكدا أنه من المستحيل عقلانيا محاكاة مثل هذا السيناريو الذي ستتمكن فيه القوات المسلحة الأوكرانية من أن تكون لها اليد العليا في ساحة المعركة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول ف