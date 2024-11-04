ضابط أمريكي سابق يدق ناقوس الخطر حول ما يحدث على الجبهة الأوكرانية

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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:30 GMT
17 د
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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عالم سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
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09:16 GMT
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الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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صدى الحياة
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11:09 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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14:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
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مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
17:34 GMT
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صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
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مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241104/ضابط-أمريكي-سابق-يدق-ناقوس-الخطر-حول-ما-يحدث-على-الجبهة-الأوكرانية--1094486189.html
ضابط أمريكي سابق يدق ناقوس الخطر حول ما يحدث على الجبهة الأوكرانية
ضابط أمريكي سابق يدق ناقوس الخطر حول ما يحدث على الجبهة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن القوات الأوكرانية تواجه انهيارًا كاملاً للجبهة في دونباس. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T20:26+0000
2024-11-04T20:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "الوضع الحالي هو أنه كان هناك انهيار كامل للجبهة في دونباس". وأوضح ريتر أن أوكرانيا خسرت بالفعل، مؤكدا أنه من المستحيل عقلانيا محاكاة مثل هذا السيناريو الذي ستتمكن فيه القوات المسلحة الأوكرانية من أن تكون لها اليد العليا في ساحة المعركة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول ف
https://sarabic.ae/20241104/سو-25-تهاجم-وحدات-عسكرية-ومعدات-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1094476668.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي سابق يدق ناقوس الخطر حول ما يحدث على الجبهة الأوكرانية

20:26 GMT 04.11.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن القوات الأوكرانية تواجه انهيارًا كاملاً للجبهة في دونباس.
وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "الوضع الحالي هو أنه كان هناك انهيار كامل للجبهة في دونباس".
وأوضح ريتر أن أوكرانيا خسرت بالفعل، مؤكدا أنه من المستحيل عقلانيا محاكاة مثل هذا السيناريو الذي ستتمكن فيه القوات المسلحة الأوكرانية من أن تكون لها اليد العليا في ساحة المعركة.
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات سو - 25 إس إم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سو-25" تهاجم وحدات عسكرية ومعدات أوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
13:25 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول ف
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