https://sarabic.ae/20241105/الخارجية-الروسية-موسكو-لم-تفسد-علاقاتها-مع-سيؤول-الملتزمة-بدورها-بنهج-واشنطن-1094513488.html
الخارجية الروسية: موسكو لم تفسد علاقاتها مع سيؤول الملتزمة بدورها بنهج واشنطن
الخارجية الروسية: موسكو لم تفسد علاقاتها مع سيؤول الملتزمة بدورها بنهج واشنطن
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو لم تفسد علاقاتها مع سيؤول لكن كوريا الجنوبية تلتزم بنهج واشنطن. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T16:45+0000
2024-11-05T16:45+0000
2024-11-05T16:45+0000
كوريا الجنوبية
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان لدى الكرملين مخاوف بشأن تزويد كوريا الجنوبية أوكرانيا بالأسلحة وسط تقارير عن مشاركة مزعومة لعسكريين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الصراع: "إن نظام كييف، بطبيعة الحال، يحاول بكل الطرق إشراك سيؤول (في الصراع الأوكراني)، نحن نراقب هذا".وأشار بيسكوف، إلى أن المسؤولين الأمريكيين، الذين يتحدثون عن وجود قوات من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، يعترفون بأنفسهم بأنه ليس لديهم تأكيد نهائي لهذه المعلومات.روسيا: التجارب الصاروخية لكوريا الديمقراطية لا تأتي من فراغ
https://sarabic.ae/20241024/جيش-كوريا-الجنوبية-بيونغ-يانغ-تواصل-إطلاق-بالونات-القمامة-باتجاهنا-1094099488.html
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كوريا الجنوبية, روسيا
الخارجية الروسية: موسكو لم تفسد علاقاتها مع سيؤول الملتزمة بدورها بنهج واشنطن
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو لم تفسد علاقاتها مع سيؤول لكن كوريا الجنوبية تلتزم بنهج واشنطن.
وقالت زاخاروفا للصحفيين على هامش الاجتماع السنوي الحادي والعشرين لنادي "فالداي" الدولي للمناقشة: "لم نفسد العلاقات مع كوريا الجنوبية، ولم نبادر لتطوير أو اعتماد عقوبات ضد كوريا الجنوبية، لكننا في الوقت نفسه نرى، للأسف، أن كوريا الجنوبية تحذو حذو الولايات المتحدة، ربما تحت الضغط".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن كييف تحاول جاهدة إشراك سيؤول في الصراع الأوكراني.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان لدى الكرملين مخاوف بشأن تزويد كوريا الجنوبية أوكرانيا بالأسلحة وسط تقارير عن مشاركة مزعومة لعسكريين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الصراع: "إن نظام كييف، بطبيعة الحال، يحاول بكل الطرق إشراك سيؤول (في الصراع الأوكراني)، نحن نراقب هذا".
وأضاف: "أما بالنسبة لموضوع العسكريين الكوريين (العسكريون من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية)، لا يوجد شيء يمكنني إضافته إلى ما قاله الرئيس الروسي في مؤتمره الصحفي في قازان".
وأشار بيسكوف
، إلى أن المسؤولين الأمريكيين، الذين يتحدثون عن وجود قوات من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، يعترفون بأنفسهم بأنه ليس لديهم تأكيد نهائي لهذه المعلومات.