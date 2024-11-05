https://sarabic.ae/20241105/الكرملين-كييف-تحاول-جاهدة-إقحام-سيئول-في-الصراع-الأوكراني-1094497985.html

الكرملين: كييف تحاول جاهدة إقحام سيئول في الصراع الأوكراني

الكرملين: كييف تحاول جاهدة إقحام سيئول في الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن كييف تحاول جاهدة إشراك سيئول في الصراع الأوكراني. 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T10:16+0000

2024-11-05T10:16+0000

2024-11-05T10:16+0000

روسيا

كوريا الشمالية

الكرملين

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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان لدى الكرملين مخاوف بشأن تزويد كوريا الجنوبية أوكرانيا بالأسلحة وسط تقارير عن مشاركة مزعومة لعسكريين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الصراع: "إن نظام كييف، بطبيعة الحال، يحاول بكل الطرق إشراك سيئول (في الصراع الأوكراني)، نحن نراقب هذا".وأشار بيسكوف، إلى أن المسؤولين الأمريكيين، الذين يتحدثون عن وجود قوات من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، يعترفون بأنفسهم بأنه ليس لديهم تأكيد نهائي لهذه المعلومات.وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقا على تصريحات لمسؤولين أمريكيين، التي تزعم بأن هناك نحو عشرة آلاف عسكري من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على الأراضي الروسية، مستعدون للمشاركة في المعارك في مقاطعة كورسك: "لن أقول شيئا عن هذا الموضوع، لأن كل المعنيين الأمريكيين الذين يتحدثون عن هذا الأمر، دائما يضيفون إلى هذه التصريحات عبارة أن الجانب الأمريكي ليس لديه تأكيد نهائي".وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقب قمة بريكس في قازان، على "صور الأقمار الصناعية" التي نشرتها سيئول، والتي يُزعم أنها تشير إلى وجود أفراد عسكريين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا.وأشار بوتين إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ تتضمن بنداً بشأن الدفاع المشترك.

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روسيا, كوريا الشمالية, الكرملين