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الدفاع الروسية: إسقاط 6 مسيرات أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعة بريانسك
الدفاع الروسية: إسقاط 6 مسيرات أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 6 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مقاطعة بريانسك. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T04:17+0000
2024-11-05T04:17+0000
2024-11-05T04:51+0000
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الجيش الروسي
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وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه المسيّرات كانت جزءًا من محاولة قامت بها كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف داخل الأراضي الروسية.وأكدت أنه تم رصد وتدمير جميع الطائرات المسيّرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتمركزة في المنطقة.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241103/إعلام-غربي-القوات-الأوكرانية-تنهار-على-جبهتين-رئيسيتين-بالتزامن-مع-التقدم-الروسي-السريع-1094451310.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش الروسي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش الروسي
الدفاع الروسية: إسقاط 6 مسيرات أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعة بريانسك
04:17 GMT 05.11.2024 (تم التحديث: 04:51 GMT 05.11.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 6 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مقاطعة بريانسك.
وأوضحت
الوزارة في بيان، أن هذه المسيّرات كانت جزءًا من محاولة قامت بها كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف داخل الأراضي الروسية.
وأكدت أنه تم رصد وتدمير جميع الطائرات المسيّرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتمركزة في المنطقة.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.