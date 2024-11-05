https://sarabic.ae/20241105/تقرير-550-ألف-سوري-ولبناني-غادروا-إلى-سوريا-1094520223.html

تقرير: 550 ألف سوري ولبناني غادروا إلى سوريا

تقرير: 550 ألف سوري ولبناني غادروا إلى سوريا

سبوتنيك عربي

نقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، عن لجنة الطوارئ في الحكومة اللبنانية أن أكثر من 550 ألف سوري ولبناني غادروا الأراضي اللبنانية إلى سوريا منذ 23 سبتمبر... 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T20:47+0000

2024-11-05T20:47+0000

2024-11-05T20:47+0000

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وذكر الموقع الإلكتروني "vdl news"، مساء اليوم الثلاثاء، أن ناصر ياسين، منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، قد أوضح أنه "من تاريخ 23 سبتمبر حتى 5 نوفمبر 2024 سجل الأمن العام عبور 366080 مواطنا سوريا و 187544 مواطنا لبنانيا إلى الأراضي السورية".ولفت منسق لجنة الطوارئ الحكومية إلى أن اللجنة تقوم بتنسيق عمليات مواجهة الأزمة مع كافة الوزارات المعنية داخل لبنان، وكذلك على تأمين مراكز إيواء إضافية في مختلف المحافظات لاستقبال النازحين.وأشار إلى أن "كافة الأجهزة الأمنية تقوم بحفظ الأمن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الإيواء، ومنع عمليات الإحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود".وأشارت إلى أنه أنه "تم فتح 1138 مركزا معتمدا لاستقبال النازحين منها 969 مركزا وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية. ووصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 191537 نازحا (44986 عائلة) في مراكز الإيواء حيث سجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، نحو 2672 قتيلاً و12486 جريحا، منذ بدء الهجوم، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

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