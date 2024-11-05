مشاهد فضائية للحظة اختفاء مدينة فالينسيا في البحر... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز ترامب سيوقف الدعم العسكري لأوكرانيا والأوروبيون عاجزون عن مواجهة روسيا
17:03 GMT
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ملفات ساخنة
ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
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مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
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https://sarabic.ae/20241105/مشاهد-فضائية-للحظة-اختفاء-مدينة-فالينسيا-في-البحر-فيديو--1094505529.html
مشاهد فضائية للحظة اختفاء مدينة فالينسيا في البحر... فيديو
مشاهد فضائية للحظة اختفاء مدينة فالينسيا في البحر... فيديو
سبوتنيك عربي
أظهرت صور الأقمار الصناعية الصادمة المدى الحقيقي لحجم المياه الموحلة غير المسبوق، التي اجتاحت مدينة فالنسيا الإسبانية بعد هطول أمطار غزيرة غير متوقعة، تشبه... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T14:07+0000
2024-11-05T14:07+0000
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فوجئت إسبانيا بأمطار مفاجئة وغزيرة عبر أجزاء كبيرة من البلاد، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما تسبب في فيضانات مفاجئة واسعة النطاق. أدى الحدث الجوي إلى مقتل ما لا يقل عن 214 شخصًا في جميع أنحاء البلاد، لكن العدد الإجمالي للضحايا قد يرتفع حيث لا يزال عمال الطوارئ يبحثون عن المفقودين.ويذكر أن هذا هو أعلى عدد من الوفيات لأي فيضان في دولة أوروبية واحدة، منذ عام 1967.وكانت المنطقة الأكثر تضررًا هي المنطقة المحيطة بفالنسيا، حيث سقط ما يعادل أكثر من عام من الأمطار في أقل من نصف يوم.وتم تسجيل أعلى هطول للأمطار في تشيفا، حيث ارتفع منسوب المياه في بعض الأماكن إلى (500 ملم) خلال 8 ساعات، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية الإسبانية.وتسبب الطوفان بسرعة في فيضانات الأنهار القريبة، بما في ذلك نهر توريا، الذي يتدفق عبر منطقة فالنسيا الحضرية الكبرى حيث يصب في البحر الأبيض المتوسط.وتعرضت شوارع ضواحي فالنسيا لموجات هائجة من المياه البنية، المليئة بالرواسب التي تم استخراجها من قاع النهر. وغمرت المياه الطينية المباني، وتسببت في أضرار هيكلية كبيرة وجرفت كل شيء في طريقها بما في ذلك السيارات وحتى شاحنة مقطورة. وبحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية، نشرت إسبانيا ما لا يقل عن 7500 من عمال الطوارئ في فالنسيا للمساعدة في عملية التنظيف، ويُعتقد أن هطول الأمطار الغزيرة الأخيرة مرتبط بدرجات حرارة سطح البحر القياسية هذا العام.فرنسا تكافح للتغلب على فيضانات مفاجئة بسبب أمطار هي الأسوأ منذ أكثر من 40 عامااليابان.. مصرع شخص وإجلاء 60 ألفا آخرين بسبب الفيضانات
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اسبانيا, منوعات

مشاهد فضائية للحظة اختفاء مدينة فالينسيا في البحر... فيديو

14:07 GMT 05.11.2024
© AP Photo / Michael Probstتداعيات فيضان هائل بالقرب من نهر آر في بلدة شولد، ألمانيا 15 يوليو 2021
تداعيات فيضان هائل بالقرب من نهر آر في بلدة شولد، ألمانيا 15 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Michael Probst
تابعنا عبر
أظهرت صور الأقمار الصناعية الصادمة المدى الحقيقي لحجم المياه الموحلة غير المسبوق، التي اجتاحت مدينة فالنسيا الإسبانية بعد هطول أمطار غزيرة غير متوقعة، تشبه الأمطار الموسمية مما تسبب في أسوأ فيضانات في البلاد منذ عقود.
فوجئت إسبانيا بأمطار مفاجئة وغزيرة عبر أجزاء كبيرة من البلاد، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما تسبب في فيضانات مفاجئة واسعة النطاق. أدى الحدث الجوي إلى مقتل ما لا يقل عن 214 شخصًا في جميع أنحاء البلاد، لكن العدد الإجمالي للضحايا قد يرتفع حيث لا يزال عمال الطوارئ يبحثون عن المفقودين.
ويذكر أن هذا هو أعلى عدد من الوفيات لأي فيضان في دولة أوروبية واحدة، منذ عام 1967.
وكانت المنطقة الأكثر تضررًا هي المنطقة المحيطة بفالنسيا، حيث سقط ما يعادل أكثر من عام من الأمطار في أقل من نصف يوم.
وتم تسجيل أعلى هطول للأمطار في تشيفا، حيث ارتفع منسوب المياه في بعض الأماكن إلى (500 ملم) خلال 8 ساعات، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية الإسبانية.
وتسبب الطوفان بسرعة في فيضانات الأنهار القريبة، بما في ذلك نهر توريا، الذي يتدفق عبر منطقة فالنسيا الحضرية الكبرى حيث يصب في البحر الأبيض المتوسط.
الفيضانات في تشينيوان، مقاطعة قوانغدونغ، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
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صور لأسوأ فيضان شهدته الصين منذ 50 عاما
24 أبريل, 13:21 GMT
وتعرضت شوارع ضواحي فالنسيا لموجات هائجة من المياه البنية، المليئة بالرواسب التي تم استخراجها من قاع النهر. وغمرت المياه الطينية المباني، وتسببت في أضرار هيكلية كبيرة وجرفت كل شيء في طريقها بما في ذلك السيارات وحتى شاحنة مقطورة.
وبحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية، نشرت إسبانيا ما لا يقل عن 7500 من عمال الطوارئ في فالنسيا للمساعدة في عملية التنظيف، ويُعتقد أن هطول الأمطار الغزيرة الأخيرة مرتبط بدرجات حرارة سطح البحر القياسية هذا العام.
فرنسا تكافح للتغلب على فيضانات مفاجئة بسبب أمطار هي الأسوأ منذ أكثر من 40 عاما
اليابان.. مصرع شخص وإجلاء 60 ألفا آخرين بسبب الفيضانات
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