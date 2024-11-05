https://sarabic.ae/20241105/هدهد-وكوثر-قمران-إيرانيان-يصلان-إلى-مدار-الأرض-بنجاح-1094513690.html
"هدهد" و"كوثر" قمران إيرانيان يصلان إلى مدار الأرض بنجاح
"هدهد" و"كوثر" قمران إيرانيان يصلان إلى مدار الأرض بنجاح
سبوتنيك عربي
وصل القمران الصناعيان الإيرانيان "هدد" و"كوثر" اللذان أطلقا، فجر اليوم الثلاثاء، بنجاح إلى المدار الخارجي على بعد 500 كلم من الأرض. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T17:09+0000
2024-11-05T17:09+0000
2024-11-05T17:09+0000
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وأكدت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق القمرين "كوثر" و"هدهد" بنجاح من قاعدة الإطلاق فوستوتشني الروسية، عبر ناقل الأقمار الصناعية سويوز، إلى مدارهما خارج الأرض؛ باعتبارهما أول أقمار صناعية للقطاع الخاص الإيراني.وأفادت بأن القمر الصناعي "كوثر" هو المنتج الفضائي الأول لشركة "أميد فضا"، والتي بدأ عملها عام 2019، فيما يتبع هذا القمر معيار الأقمار الصناعية المكعبة، ليقلل من وقت وتكلفة عملية البناء.ويبلغ وزن القمر الصناعي "كوثر" 30 كيلوغراما ويقدر عمره المداري بأكثر من 3 سنوات، حيث أكدت الوكالة أنه مزود بكاميرات في طيف NIR وRGB وهو أول قمر صناعي إيراني يبلغ متوسط دقة عرضه 3.45 متر GSD (مسافة أخذ العينات الأرضية) ويعد الأكثر تقدما حتى عام 2021 في إيران.ويعتبر القمر "كوثر" مناسبا للتطبيقات الزراعية ورسم الخرائط والمسح، خاصة وأن مدى صوره الملونة يصل إلى 15 كيلومترا، ومعدل التصوير 6 إطارات في الثانية.وتعد مهمة القمر الصناعي "الهدهد" بمعيار الأقمار المكعبة ممثلة في إنشاء منصة مخصصة لتقديم خدمات الإنترنت، في مجالات الزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والبيئة.ويبلغ وزن "الهدهد" أربعة كيلوغرامات، وارتفاعه المداري 500 كيلومتر، كما يبلغ عمره المداري أربع سنوات، ويستخدم للأغراض الزراعية ورسم الخرائط.
https://sarabic.ae/20241102/كوثر-وهدهد-إيران-تكشف-عن-قمرين-صناعيين-سيتم-إطلاقهما-من-روسيا-1094418992.html
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, منوعات, روسيا, أخبار روسيا اليوم
إيران, أخبار إيران, الأخبار, منوعات, روسيا, أخبار روسيا اليوم
"هدهد" و"كوثر" قمران إيرانيان يصلان إلى مدار الأرض بنجاح
وصل القمران الصناعيان الإيرانيان "هدد" و"كوثر" اللذان أطلقا، فجر اليوم الثلاثاء، بنجاح إلى المدار الخارجي على بعد 500 كلم من الأرض.
وأكدت وكالة
إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق القمرين "كوثر" و"هدهد" بنجاح من قاعدة الإطلاق فوستوتشني الروسية، عبر ناقل الأقمار الصناعية سويوز، إلى مدارهما خارج الأرض؛ باعتبارهما أول أقمار صناعية للقطاع الخاص الإيراني.
وأفادت بأن القمر الصناعي "كوثر"
هو المنتج الفضائي الأول لشركة "أميد فضا"، والتي بدأ عملها عام 2019، فيما يتبع هذا القمر معيار الأقمار الصناعية المكعبة، ليقلل من وقت وتكلفة عملية البناء.
ويبلغ وزن القمر الصناعي "كوثر" 30 كيلوغراما ويقدر عمره المداري بأكثر من 3 سنوات، حيث أكدت الوكالة أنه مزود بكاميرات في طيف NIR وRGB وهو أول قمر صناعي إيراني يبلغ متوسط دقة عرضه 3.45 متر GSD (مسافة أخذ العينات الأرضية) ويعد الأكثر تقدما حتى عام 2021 في إيران.
ويعتبر القمر "كوثر" مناسبا للتطبيقات الزراعية ورسم الخرائط والمسح، خاصة وأن مدى صوره الملونة يصل إلى 15 كيلومترا، ومعدل التصوير 6 إطارات في الثانية.
وتعد مهمة القمر الصناعي "الهدهد" بمعيار الأقمار المكعبة ممثلة في إنشاء منصة مخصصة لتقديم خدمات الإنترنت
، في مجالات الزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والبيئة.
ويبلغ وزن "الهدهد" أربعة كيلوغرامات، وارتفاعه المداري 500 كيلومتر، كما يبلغ عمره المداري أربع سنوات، ويستخدم للأغراض الزراعية ورسم الخرائط.