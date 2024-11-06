ترامب يتقدم على هاريس في معظم الولايات
05:27 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 05:50 GMT 06.11.2024)
© AP Photoدونالد ترامب وكامالا هاريس
© AP Photo
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تظهر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية تقدم الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في معظم الولايات.
وحتى لحظات كتابة الخبر، صباح اليوم الأربعاء، حصل ترامب على 230 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 210 أصوات لهاريس، بينما يحتاج الفوز برئاسة الولايات المتحدة لحصول أي منهما على 270 صوتا من إجمالي 538 صوتا في المجمع الانتخابي.
ويتقدم المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب في معظم الولايات الأمريكية، ويظهر ذلك في نتائج أصوات المجمع الانتخابي بحصوله على 230 صوتا من الولايات التالية:
أيداهو
ألاباما
أركنساس
إنديانا
أيوا
كانساس
كنتاكي
ميسيسيبي
ميزوري
مونتانا
داكوتا الشمالية
داكوتا الجنوبية
نبراسكا
أوكلاهوما
كارولاينا الجنوبية
تينيسي
فيرجينيا الغربية
وايومنغ
يوتا
لويزيانا
جورجيا
ويسكونسن
كارولاينا الشمالية
بنسلفانيا
تكساس
أوهايو
فلوريدا
ميشيغان
وفي المقابل فإن نائبة الرئيس الحالي والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، حققت 210 أصوات في المجمع الانتخابي حصلت عليها من ولايات:
كاليفورنيا
كونيتيكت
كولورادو
ديلاوير
مقاطعة كولومبيا
إلينوي
ميريلاند
مين
ماساتشوستس
مينيسوتا
نيوهامبشاير
نيوجيرسي
نيو مكسيكو
نيويورك
أوريغون
رود آيلاند
فيرمونت
فيرجينيا
واشنطن
بينما لا يزال المرشحان ترامب وهاريس متقاربان في ولاية أريزونا، التي تصنف ضمن الولايات المتأرجحة بين الديمقراطيين والجمهوريين.
ويتقدم ترامب على هاريس في ولايتي ميشيغان وويسكونسين المتأرجحتين، بينما تتقدم هاريس على ترامب في ولايتي فيرجينيا ونيو ميكسيكو، بحسب البيانات المنشورة حتى لحظة كتابة الخبر.
وفي الولايات المتحدة، لا يتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية من قبل الناخبين العاديين، بل من قبل المجمع الانتخابي، الذي يتألف من 538 ممثلاً من ولايات مختلفة.
ويتناسب عدد الناخبين من كل منطقة مع عدد السكان ويتراوح من 3 إلى 55. وإذا حظي المرشح بدعم أكثر من 50% من سكان الولاية، فإنه سيحصل على أصوات جميع ناخبيها (في كل مكان باستثناء مين ونبراسكا).
وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والتي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرشحا عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن، كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.