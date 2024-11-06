https://sarabic.ae/20241106/ستتم-معاقبتهم-إعلام-يكشف-عن-القائمة-السوداء-لترامب-1094547657.html
"ستتم معاقبتهم"... إعلام يكشف عن "القائمة السوداء" لترامب
"ستتم معاقبتهم"... إعلام يكشف عن "القائمة السوداء" لترامب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن دونالد ترامب، الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، لديه قائمة طويلة من الأشخاص الذين يعتزم معاقبتهم. 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T14:37+0000
2024-11-06T14:37+0000
2024-11-06T14:37+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092598274_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_300be488c09f495126aaa2eda1023d50.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "منذ سنوات، دعا ترامب، في خطاباته ومنشوراته على شبكات التواصل الاجتماعي إلى اضطهاد وسجن وترحيل وحتى إعدام خصومه السياسيين ومنتقديه".وتابع المنشور: "الآن بعد أن فاز ترامب، أصبح لديه التفويض الشعبي والسلطة للبدء في تنفيذ برنامجه العقابي".يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97 % في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية."فوز كاسح"... ترامب يحصد 277 صوتا ويمسك بمفاتيح البيت الأبيض"حماس" تعلن موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة
https://sarabic.ae/20241106/نائب-رئيس-البرلمان-الجزائري-ترامب-قد-ينهي-حرب-غزة-لكن-بطريقة-تحقق-لنتنياهو-صورة-الرابح--1094543821.html
https://sarabic.ae/20241106/باحث-جنرلات-البنتاغون-سيجابهون-نوايا-ترامب-بالانسحاب-من-سوريا-وسيدافعون-عن-تجارتهم-النفطية-1094546316.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092598274_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_cf7389288658a329225cbfa8ac02fe1a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
"ستتم معاقبتهم"... إعلام يكشف عن "القائمة السوداء" لترامب
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن دونالد ترامب، الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، لديه قائمة طويلة من الأشخاص الذين يعتزم معاقبتهم.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "منذ سنوات، دعا ترامب، في خطاباته ومنشوراته على شبكات التواصل الاجتماعي إلى اضطهاد وسجن وترحيل وحتى إعدام خصومه السياسيين ومنتقديه".
وبحسب المنشور، فإن قائمة الانتقام هذه ضمت الرئيس الحالي جو بايدن، ونائبة الرئيس الأمريكي ومنافسة ترامب الانتخابية كامالا هاريس، والرئيس السابق باراك أوباما، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، ومؤسس "فيسبوك" (محظور في روسيا باعتباره شبكة متطرفة) مارك زوكربيرغ، و51 متخصصًا في الاستخبارات وقعوا على الرسالة بشأن الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن، بالإضافة إلى عدد من السياسيين الأمريكيين المؤثرين.
وتابع المنشور: "الآن بعد أن فاز ترامب، أصبح لديه التفويض الشعبي والسلطة للبدء في تنفيذ برنامجه العقابي".
وتمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.
يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.
وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97 % في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".
وفي المقابل، حصلت هاريس على 224 صوتًا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.
وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.