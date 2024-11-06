"ستتم معاقبتهم"... إعلام يكشف عن "القائمة السوداء" لترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز ترامب سيوقف الدعم العسكري لأوكرانيا والأوروبيون عاجزون عن مواجهة روسيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح تأثير عودة ترامب على الشرق الأوسط وأوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241106/ستتم-معاقبتهم-إعلام-يكشف-عن-القائمة-السوداء-لترامب-1094547657.html
"ستتم معاقبتهم"... إعلام يكشف عن "القائمة السوداء" لترامب
"ستتم معاقبتهم"... إعلام يكشف عن "القائمة السوداء" لترامب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن دونالد ترامب، الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، لديه قائمة طويلة من الأشخاص الذين يعتزم معاقبتهم. 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T14:37+0000
2024-11-06T14:37+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092598274_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_300be488c09f495126aaa2eda1023d50.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "منذ سنوات، دعا ترامب، في خطاباته ومنشوراته على شبكات التواصل الاجتماعي إلى اضطهاد وسجن وترحيل وحتى إعدام خصومه السياسيين ومنتقديه".وتابع المنشور: "الآن بعد أن فاز ترامب، أصبح لديه التفويض الشعبي والسلطة للبدء في تنفيذ برنامجه العقابي".يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97 % في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية."فوز كاسح"... ترامب يحصد 277 صوتا ويمسك بمفاتيح البيت الأبيض"حماس" تعلن موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة
https://sarabic.ae/20241106/نائب-رئيس-البرلمان-الجزائري-ترامب-قد-ينهي-حرب-غزة-لكن-بطريقة-تحقق-لنتنياهو-صورة-الرابح--1094543821.html
https://sarabic.ae/20241106/باحث-جنرلات-البنتاغون-سيجابهون-نوايا-ترامب-بالانسحاب-من-سوريا-وسيدافعون-عن-تجارتهم-النفطية-1094546316.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092598274_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_cf7389288658a329225cbfa8ac02fe1a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

"ستتم معاقبتهم"... إعلام يكشف عن "القائمة السوداء" لترامب

14:37 GMT 06.11.2024
© AP Photo / Alex Brandonدونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024
دونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن دونالد ترامب، الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، لديه قائمة طويلة من الأشخاص الذين يعتزم معاقبتهم.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "منذ سنوات، دعا ترامب، في خطاباته ومنشوراته على شبكات التواصل الاجتماعي إلى اضطهاد وسجن وترحيل وحتى إعدام خصومه السياسيين ومنتقديه".

وبحسب المنشور، فإن قائمة الانتقام هذه ضمت الرئيس الحالي جو بايدن، ونائبة الرئيس الأمريكي ومنافسة ترامب الانتخابية كامالا هاريس، والرئيس السابق باراك أوباما، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، ومؤسس "فيسبوك" (محظور في روسيا باعتباره شبكة متطرفة) مارك زوكربيرغ، و51 متخصصًا في الاستخبارات وقعوا على الرسالة بشأن الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن، بالإضافة إلى عدد من السياسيين الأمريكيين المؤثرين.

خطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
نائب رئيس البرلمان الجزائري: ترامب قد ينهي حرب غزة لكن بطريقة تحقق لنتنياهو صورة الرابح
13:11 GMT
وتابع المنشور: "الآن بعد أن فاز ترامب، أصبح لديه التفويض الشعبي والسلطة للبدء في تنفيذ برنامجه العقابي".

وتمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.

يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
باحث: جنرلات البنتاغون سيجابهون نوايا ترامب بالانسحاب من سوريا وسيدافعون عن تجارتهم النفطية
13:59 GMT
وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97 % في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".

وفي المقابل، حصلت هاريس على 224 صوتًا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.
"فوز كاسح"... ترامب يحصد 277 صوتا ويمسك بمفاتيح البيت الأبيض
"حماس" تعلن موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل14:11 GMTВоеннослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала