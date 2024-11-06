https://sarabic.ae/20241106/غرقت-في-اليأس-إعلام-يصف-وضع-أوكرانيا-بعد-فوز-ترامب-1094556497.html
"غرقت في اليأس"... إعلام يصف وضع أوكرانيا بعد فوز ترامب
"غرقت في اليأس"... إعلام يصف وضع أوكرانيا بعد فوز ترامب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأنه من المرجح أن تكون عواقب رئاسة دونالد ترامب الثانية على أوكرانيا وخيمة، خاصة مع تقدم روسيا في ساحة المعركة بأسرع وتيرة لها منذ عام... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T20:27+0000
2024-11-06T20:27+0000
2024-11-06T20:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094309617_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1a4e99feef2411040642eac80aeb599e.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "لقد انزلقت أوكرانيا إلى حالة من الكآبة وعدم اليقين وقد "غرقت في اليأس" بعد فوز دونالد ترامب وسط توقعات بأنه من المرجح أن يقطع المساعدات العسكرية".وأوضح المنشور أنه من دون المساعدة العسكرية الأمريكية، تخاطر أوكرانيا بخسارة المزيد من المواقع في دونباس. وتمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض. يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.وفي المقابل، حصلت هاريس على 224 صوتًا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية."فوز كاسح"... ترامب يحصد 277 صوتا ويمسك بمفاتيح البيت الأبيضشاهد لحظة إعلان ترامب انتصاره و"رقصته الشهيرة"... فيديوأوربان يصف فوز ترامب في الانتخابات بـ"العظيم" و"الأكثر ضرورة للعالم"
https://sarabic.ae/20241106/إعلام-أمريكي-يكشف-سبب-خسارة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-الجبهة-1094552169.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094309617_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_ab8db23287afb035a00898ac07620365.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
"غرقت في اليأس"... إعلام يصف وضع أوكرانيا بعد فوز ترامب
أفادت وسائل إعلام غربية بأنه من المرجح أن تكون عواقب رئاسة دونالد ترامب الثانية على أوكرانيا وخيمة، خاصة مع تقدم روسيا في ساحة المعركة بأسرع وتيرة لها منذ عام 2022.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "لقد انزلقت أوكرانيا إلى حالة من الكآبة وعدم اليقين وقد "غرقت في اليأس" بعد فوز دونالد ترامب وسط توقعات بأنه من المرجح أن يقطع المساعدات العسكرية".
ولفت المقال إلى أنه من المرجح الآن أن "تستخدم روسيا تفوقها العددي" في ساحة المعركة.
وأوضح المنشور أنه من دون المساعدة العسكرية الأمريكية، تخاطر أوكرانيا بخسارة المزيد من المواقع في دونباس.
وتمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي
كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.
يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.
وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97% في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".
وفي المقابل، حصلت هاريس على 224 صوتًا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.
وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.