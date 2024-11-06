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ترامب يقترب من رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية
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الجوع يفتك باليمنيين
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مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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09:47 GMT
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من الملعب
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
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مجلس الاتحاد الروسي يبحث اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية
مجلس الاتحاد الروسي يبحث اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
يبحث مجلس الاتحاد الروسي، في اجتماع اليوم الأربعاء، في مسألة التصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع كوريا الشمالية، التي حظيت بدعم لجنتي الدفاع... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T01:59+0000
2024-11-06T03:00+0000
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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قدم في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشروع القانون للتصديق على المعاهدة إلى مجلس الدوما، وصدق النواب على المعاهدة.وتضع الاتفاقية الأسس لشراكة استراتيجية شاملة بين موسكو وبيونغ يانغ، وتقوم على مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة كل دولة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية؛ فضلاً عن الرغبة بإقامة نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب.ووقع زعيما روسيا وكوريا الشمالية هذه الوثيقة، في 19 يونيو/ حزيران الماضي، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى بيونغ يانغ؛ حيث ينبغي أن تحل محل المعاهدة الأساسية للصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين، الموقعة في 9 فبراير/ شباط عام 2000.وتدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ بدءًا من تاريخ تبادل وثائق التصديق؛ وستكون غير محدودة المدة.وتنص المادة الرابعة من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية، على أنه إذا تعرض أحد المشاركين في الاتفاقية إلى عدوان مسلح من قبل دولة أخرى أو عدة دول، ووجد نفسه في حالة حرب، يقوم المشارك الآخر على الفور بتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات بجميع الوسائل المتاحة؛ وذلك وفقا لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وتشريعات روسيا وكوريا الشمالية.بالإضافة إلى ذلك، وبحسب المادة الثامنة، ينشئ الطرفان آليات لأنشطة مشتركة من أجل تعزيز القدرات الدفاعية بما يخدم منع الحرب؛ فضلاً عن ضمان السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
https://sarabic.ae/20241022/كوريا-الشمالية-ترد-على-مزاعم-إرسال-جنود-لدعم-روسيا-في-عمليتها-العسكرية-1094022993.html
https://sarabic.ae/20241014/بوتين-يقدم-لمجلس-الدوما-مشروعا-لتصديق-معاهدة-شراكة-استراتيجية-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-1093756405.html
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مجلس الاتحاد الروسي يبحث اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية

01:59 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 03:00 GMT 06.11.2024)
© AP Photo / Artyom Geodakyanالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يرحب بوزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي، خلال اجتماعهما في الكرملين في موسكو، روسيا، 16 يناير/ كانون الثاني 2024
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يرحب بوزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي، خلال اجتماعهما في الكرملين في موسكو، روسيا، 16 يناير/ كانون الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Artyom Geodakyan
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يبحث مجلس الاتحاد الروسي، في اجتماع اليوم الأربعاء، في مسألة التصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع كوريا الشمالية، التي حظيت بدعم لجنتي الدفاع والدولية التابعتين للمجلس.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قدم في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشروع القانون للتصديق على المعاهدة إلى مجلس الدوما، وصدق النواب على المعاهدة.
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22 أكتوبر, 07:51 GMT
وتضع الاتفاقية الأسس لشراكة استراتيجية شاملة بين موسكو وبيونغ يانغ، وتقوم على مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة كل دولة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية؛ فضلاً عن الرغبة بإقامة نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب.
ووقع زعيما روسيا وكوريا الشمالية هذه الوثيقة، في 19 يونيو/ حزيران الماضي، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى بيونغ يانغ؛ حيث ينبغي أن تحل محل المعاهدة الأساسية للصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين، الموقعة في 9 فبراير/ شباط عام 2000.
وتدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ بدءًا من تاريخ تبادل وثائق التصديق؛ وستكون غير محدودة المدة.
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بوتين يقدم لمجلس الدوما مشروعا لتصديق معاهدة شراكة استراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية
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وتنص المادة الرابعة من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية، على أنه إذا تعرض أحد المشاركين في الاتفاقية إلى عدوان مسلح من قبل دولة أخرى أو عدة دول، ووجد نفسه في حالة حرب، يقوم المشارك الآخر على الفور بتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات بجميع الوسائل المتاحة؛ وذلك وفقا لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وتشريعات روسيا وكوريا الشمالية.
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب المادة الثامنة، ينشئ الطرفان آليات لأنشطة مشتركة من أجل تعزيز القدرات الدفاعية بما يخدم منع الحرب؛ فضلاً عن ضمان السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
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