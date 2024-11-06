https://sarabic.ae/20241106/مجلس-الاتحاد-الروسي-يبحث-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-1094525375.html
مجلس الاتحاد الروسي يبحث اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية
مجلس الاتحاد الروسي يبحث اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
يبحث مجلس الاتحاد الروسي، في اجتماع اليوم الأربعاء، في مسألة التصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع كوريا الشمالية، التي حظيت بدعم لجنتي الدفاع... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T01:59+0000
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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قدم في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشروع القانون للتصديق على المعاهدة إلى مجلس الدوما، وصدق النواب على المعاهدة.وتضع الاتفاقية الأسس لشراكة استراتيجية شاملة بين موسكو وبيونغ يانغ، وتقوم على مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة كل دولة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية؛ فضلاً عن الرغبة بإقامة نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب.ووقع زعيما روسيا وكوريا الشمالية هذه الوثيقة، في 19 يونيو/ حزيران الماضي، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى بيونغ يانغ؛ حيث ينبغي أن تحل محل المعاهدة الأساسية للصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين، الموقعة في 9 فبراير/ شباط عام 2000.وتدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ بدءًا من تاريخ تبادل وثائق التصديق؛ وستكون غير محدودة المدة.وتنص المادة الرابعة من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية، على أنه إذا تعرض أحد المشاركين في الاتفاقية إلى عدوان مسلح من قبل دولة أخرى أو عدة دول، ووجد نفسه في حالة حرب، يقوم المشارك الآخر على الفور بتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات بجميع الوسائل المتاحة؛ وذلك وفقا لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وتشريعات روسيا وكوريا الشمالية.بالإضافة إلى ذلك، وبحسب المادة الثامنة، ينشئ الطرفان آليات لأنشطة مشتركة من أجل تعزيز القدرات الدفاعية بما يخدم منع الحرب؛ فضلاً عن ضمان السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
https://sarabic.ae/20241022/كوريا-الشمالية-ترد-على-مزاعم-إرسال-جنود-لدعم-روسيا-في-عمليتها-العسكرية-1094022993.html
https://sarabic.ae/20241014/بوتين-يقدم-لمجلس-الدوما-مشروعا-لتصديق-معاهدة-شراكة-استراتيجية-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-1093756405.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية
مجلس الاتحاد الروسي يبحث اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية
01:59 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 03:00 GMT 06.11.2024)
يبحث مجلس الاتحاد الروسي، في اجتماع اليوم الأربعاء، في مسألة التصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع كوريا الشمالية، التي حظيت بدعم لجنتي الدفاع والدولية التابعتين للمجلس.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قدم في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشروع القانون للتصديق على المعاهدة إلى مجلس الدوما، وصدق النواب على المعاهدة
.
وتضع الاتفاقية الأسس لشراكة استراتيجية شاملة بين موسكو وبيونغ يانغ، وتقوم على مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة كل دولة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية؛ فضلاً عن الرغبة بإقامة نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب.
ووقع زعيما روسيا وكوريا الشمالية هذه الوثيقة، في 19 يونيو/ حزيران الماضي، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى بيونغ يانغ؛ حيث ينبغي أن تحل محل المعاهدة الأساسية للصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين، الموقعة في 9 فبراير/ شباط عام 2000.
وتدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ بدءًا من تاريخ تبادل وثائق التصديق؛ وستكون غير محدودة المدة.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية
، على أنه إذا تعرض أحد المشاركين في الاتفاقية إلى عدوان مسلح من قبل دولة أخرى أو عدة دول، ووجد نفسه في حالة حرب، يقوم المشارك الآخر على الفور بتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات بجميع الوسائل المتاحة؛ وذلك وفقا لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وتشريعات روسيا وكوريا الشمالية.
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب المادة الثامنة، ينشئ الطرفان آليات لأنشطة مشتركة من أجل تعزيز القدرات الدفاعية بما يخدم منع الحرب
؛ فضلاً عن ضمان السلام والأمن الإقليميين والدوليين.