https://sarabic.ae/20241108/الكرملين-موسكو-لا-تتوقع-تغيرات-في-الخطاب-الاقتصادي-الأمريكي-تجاه-روسيا-مع-قدوم-ترامب-1094593016.html
الكرملين: موسكو لا تتوقع تغيرات في الخطاب الاقتصادي الأمريكي تجاه روسيا مع قدوم ترامب
الكرملين: موسكو لا تتوقع تغيرات في الخطاب الاقتصادي الأمريكي تجاه روسيا مع قدوم ترامب
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو لا تتوقع تغيرات في الخطاب الاقتصادي الأمريكي تجاه روسيا مع قدوم دونالد ترامب. 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T05:53+0000
2024-11-08T05:53+0000
2024-11-08T06:07+0000
الكرملين
موسكو
روسيا
ترامب
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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال بهذا الصدد: "لا، لا نتوقع [حدوث تغيرات في الخطاب الاقتصادي الأمريكي تجاه روسيا]".وفي وقت سابق، أمس الخميس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة ألقاها في منتدى "فالداي" بنسخته الحادية والعشرين، إن "النظام العالمي الجديد يتشكل أمام أعيننا والسنوات العشرين المقبلة قد تكون أصعب".وأكد بوتين أن "لحظة الحقيقة قادمة، وأن النظام العالمي القديم ذهب بلا عودة، وأن الليبرالية الغربية أدت إلى التعصب والعدوان الشديد".ولفت بوتين إلى أن:وهنأ بوتين دونالد ترامب بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة، مؤكدًا أن "روسيا ستعمل مع أي رئيس أمريكي يختاره الشعب الأمريكي".وأعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، الأربعاء، عن فوزه في الانتخابات الرئاسية، خلال كلمة بين أنصاره في ولاية فلوريدا.وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، وتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشحاً عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.وكان ترامب قد صرح، في أكثر من مناسبة، بأنه لن تكون هناك حروب تحت حكمه، زاعماً أنه، حال فوزه في الانتخابات، لن يكون هناك تصعيد في الشرق الأوسط، وسيتم حل الصراع بشأن أوكرانيا فوراً.
https://sarabic.ae/20241107/الكرملين-بوتين-منفتح-على-الحوار-القائم-على-الاحترام-المتبادل-مع-الولايات-المتحدة-1094590876.html
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الكرملين, موسكو, روسيا, ترامب
الكرملين, موسكو, روسيا, ترامب
الكرملين: موسكو لا تتوقع تغيرات في الخطاب الاقتصادي الأمريكي تجاه روسيا مع قدوم ترامب
05:53 GMT 08.11.2024 (تم التحديث: 06:07 GMT 08.11.2024)
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو لا تتوقع تغيرات في الخطاب الاقتصادي الأمريكي تجاه روسيا مع قدوم دونالد ترامب.
موسكو- سبوتنيك
. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال بهذا الصدد: "لا، لا نتوقع [حدوث تغيرات في الخطاب الاقتصادي الأمريكي تجاه روسيا]".
وفي وقت سابق، أمس الخميس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة ألقاها في منتدى "فالداي" بنسخته الحادية والعشرين، إن "النظام العالمي الجديد يتشكل أمام أعيننا والسنوات العشرين المقبلة قد تكون أصعب".
وأكد بوتين أن "لحظة الحقيقة قادمة، وأن النظام العالمي القديم ذهب بلا عودة، وأن الليبرالية الغربية أدت إلى التعصب
والعدوان الشديد".
"الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أظهر نفسه في ظروف غير عادية بشكل صحيح وشجاع للغاية".
وهنأ بوتين دونالد ترامب بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة، مؤكدًا أن "روسيا ستعمل مع أي رئيس أمريكي يختاره الشعب الأمريكي".
وأعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، الأربعاء، عن فوزه في الانتخابات الرئاسية
، خلال كلمة بين أنصاره في ولاية فلوريدا.
وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، وتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشحاً عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.
وكان ترامب قد صرح، في أكثر من مناسبة، بأنه لن تكون هناك حروب تحت حكمه، زاعماً أنه، حال فوزه في الانتخابات، لن يكون هناك تصعيد في الشرق الأوسط، وسيتم حل الصراع بشأن أوكرانيا فوراً.