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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
12:03 GMT
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
18:03 GMT
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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241108/الكرملين-موسكو-لا-تتوقع-تغيرات-في-الخطاب-الاقتصادي-الأمريكي-تجاه-روسيا-مع-قدوم-ترامب-1094593016.html
الكرملين: موسكو لا تتوقع تغيرات في الخطاب الاقتصادي الأمريكي تجاه روسيا مع قدوم ترامب
الكرملين: موسكو لا تتوقع تغيرات في الخطاب الاقتصادي الأمريكي تجاه روسيا مع قدوم ترامب
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو لا تتوقع تغيرات في الخطاب الاقتصادي الأمريكي تجاه روسيا مع قدوم دونالد ترامب. 08.11.2024, سبوتنيك عربي
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2024-11-08T06:07+0000
الكرملين
موسكو
روسيا
ترامب
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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال بهذا الصدد: "لا، لا نتوقع [حدوث تغيرات في الخطاب الاقتصادي الأمريكي تجاه روسيا]".وفي وقت سابق، أمس الخميس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة ألقاها في منتدى "فالداي" بنسخته الحادية والعشرين، إن "النظام العالمي الجديد يتشكل أمام أعيننا والسنوات العشرين المقبلة قد تكون أصعب".وأكد بوتين أن "لحظة الحقيقة قادمة، وأن النظام العالمي القديم ذهب بلا عودة، وأن الليبرالية الغربية أدت إلى التعصب والعدوان الشديد".ولفت بوتين إلى أن:وهنأ بوتين دونالد ترامب بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة، مؤكدًا أن "روسيا ستعمل مع أي رئيس أمريكي يختاره الشعب الأمريكي".وأعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، الأربعاء، عن فوزه في الانتخابات الرئاسية، خلال كلمة بين أنصاره في ولاية فلوريدا.وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، وتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشحاً عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.وكان ترامب قد صرح، في أكثر من مناسبة، بأنه لن تكون هناك حروب تحت حكمه، زاعماً أنه، حال فوزه في الانتخابات، لن يكون هناك تصعيد في الشرق الأوسط، وسيتم حل الصراع بشأن أوكرانيا فوراً.
https://sarabic.ae/20241107/الكرملين-بوتين-منفتح-على-الحوار-القائم-على-الاحترام-المتبادل-مع-الولايات-المتحدة-1094590876.html
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الكرملين, موسكو, روسيا, ترامب
الكرملين, موسكو, روسيا, ترامب

الكرملين: موسكو لا تتوقع تغيرات في الخطاب الاقتصادي الأمريكي تجاه روسيا مع قدوم ترامب

05:53 GMT 08.11.2024 (تم التحديث: 06:07 GMT 08.11.2024)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو لا تتوقع تغيرات في الخطاب الاقتصادي الأمريكي تجاه روسيا مع قدوم دونالد ترامب.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال بهذا الصدد: "لا، لا نتوقع [حدوث تغيرات في الخطاب الاقتصادي الأمريكي تجاه روسيا]".
الرئيس فلاديمير بوتين خلال مراسم حفل التنصيب في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: بوتين منفتح على الحوار القائم على الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة
أمس, 22:23 GMT
وفي وقت سابق، أمس الخميس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة ألقاها في منتدى "فالداي" بنسخته الحادية والعشرين، إن "النظام العالمي الجديد يتشكل أمام أعيننا والسنوات العشرين المقبلة قد تكون أصعب".
وأكد بوتين أن "لحظة الحقيقة قادمة، وأن النظام العالمي القديم ذهب بلا عودة، وأن الليبرالية الغربية أدت إلى التعصب والعدوان الشديد".
ولفت بوتين إلى أن:
"الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أظهر نفسه في ظروف غير عادية بشكل صحيح وشجاع للغاية".
وهنأ بوتين دونالد ترامب بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة، مؤكدًا أن "روسيا ستعمل مع أي رئيس أمريكي يختاره الشعب الأمريكي".
وأعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، الأربعاء، عن فوزه في الانتخابات الرئاسية، خلال كلمة بين أنصاره في ولاية فلوريدا.
وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، وتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشحاً عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.
وكان ترامب قد صرح، في أكثر من مناسبة، بأنه لن تكون هناك حروب تحت حكمه، زاعماً أنه، حال فوزه في الانتخابات، لن يكون هناك تصعيد في الشرق الأوسط، وسيتم حل الصراع بشأن أوكرانيا فوراً.
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