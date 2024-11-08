https://sarabic.ae/20241108/الكرملين-موسكو-لا-تتوقع-تغيرات-في-الخطاب-الاقتصادي-الأمريكي-تجاه-روسيا-مع-قدوم-ترامب-1094593016.html

الكرملين: موسكو لا تتوقع تغيرات في الخطاب الاقتصادي الأمريكي تجاه روسيا مع قدوم ترامب

الكرملين: موسكو لا تتوقع تغيرات في الخطاب الاقتصادي الأمريكي تجاه روسيا مع قدوم ترامب

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو لا تتوقع تغيرات في الخطاب الاقتصادي الأمريكي تجاه روسيا مع قدوم دونالد ترامب. 08.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-08T05:53+0000

2024-11-08T05:53+0000

2024-11-08T06:07+0000

الكرملين

موسكو

روسيا

ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال بهذا الصدد: "لا، لا نتوقع [حدوث تغيرات في الخطاب الاقتصادي الأمريكي تجاه روسيا]".وفي وقت سابق، أمس الخميس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة ألقاها في منتدى "فالداي" بنسخته الحادية والعشرين، إن "النظام العالمي الجديد يتشكل أمام أعيننا والسنوات العشرين المقبلة قد تكون أصعب".وأكد بوتين أن "لحظة الحقيقة قادمة، وأن النظام العالمي القديم ذهب بلا عودة، وأن الليبرالية الغربية أدت إلى التعصب والعدوان الشديد".ولفت بوتين إلى أن:وهنأ بوتين دونالد ترامب بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة، مؤكدًا أن "روسيا ستعمل مع أي رئيس أمريكي يختاره الشعب الأمريكي".وأعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، الأربعاء، عن فوزه في الانتخابات الرئاسية، خلال كلمة بين أنصاره في ولاية فلوريدا.وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، وتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشحاً عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.وكان ترامب قد صرح، في أكثر من مناسبة، بأنه لن تكون هناك حروب تحت حكمه، زاعماً أنه، حال فوزه في الانتخابات، لن يكون هناك تصعيد في الشرق الأوسط، وسيتم حل الصراع بشأن أوكرانيا فوراً.

https://sarabic.ae/20241107/الكرملين-بوتين-منفتح-على-الحوار-القائم-على-الاحترام-المتبادل-مع-الولايات-المتحدة-1094590876.html

موسكو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الكرملين, موسكو, روسيا, ترامب